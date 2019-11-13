Опубликован документ от имени СНБО Украины с планом зачистки Донбасса от инакомыслящих

В украинских соцсетях появился документ, который якобы является реальным проектом Киева по реинтеграции Донбасса. Депутат народного совета ДНР Владислав Бердический заявил, что этот документ «подтверждает разгул нацизма на Украине».

«Слитый в сеть документ, отправленный СНБО Украины высшему украинскому руководству, поясняющий, как будут вести себя киевские силовики в случае возврата ДНР и ЛНР в состав Украины и получении контроля над границей, доказывает беспрецедентный уровень русофобии, ксенофобии и глупости украинской власти», – передает его слова «Донецкое агентство новостей».

Он считает, что этот документ доказывает «существование на Украине нацизма».

Речь идет о фотографиях якобы письма секретаря СНБО Украины Алексея Данилова руководителю офиса президента страны Андрею Богдану, главе СБУ Ивану Баканову и премьеру Алексею Гончаруку. «Письмо» изначально появилось в одном из Telegram-каналов. В документе излагаются основные положения «проекта» «безопасной реинтеграции» Донбасса, согласно которым большинство жителей региона предлагается якобы привлечь к административной и уголовной ответственности и выслать в Россию или «перевоспитать» с помощью переселения.

Документ, подлинность которого не доказана, опубликовал позже в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Ранее я слыхал от своих источников со стороны Украины, о том, что РНБО Украины разрабатывает план «реинтеграции» Донбасса в Украину. Когда мне об этом рассказывали, я думал, что это шутка. И вот сегодня я увидел этот документ, перевел его из украинского на русский язык, и ужаснулся», – написал он.

По его словам, из документа следует, что «все неугодные сегодняшнему украинскому режиму будут просто вытеснены из Донбасса». Журавко считает, что требования, выдвинутые в этом «проекте» к жителям Донбасса, распространяются и на всех остальных жителей Украины – все, кто будет «проявлять неповиновение», будут подлежать «либо изгнанию, либо «переделке» через разного рода лагеря».

Официального подтверждения подлинности документа нет. «Письмо» также пока не растиражировано в украинских СМИ, и никто из представителей ныне действующей украинской власти его не прокомментировал.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал три этапа на пути к миру в Донбассе: прекращение огня, примирение людей и безопасная реинтеграция.