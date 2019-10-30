Зеленский назвал три этапа для завершения конфликта в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал три этапа на пути к миру в Донбассе – прекращение огня, примирение людей и безопасная реинтеграция.

«Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа», – цитирует ТАСС Зеленского.

Первым этапом, по мнению президента, является «завершение горячей стадии и прекращение огня». При этом Зеленский уверен, что этого удастся достичь в ближайшее время.

Вторым «неотъемлемым» этапом он назвал примирение людей, поиск консенсуса. Зеленский подчеркнул, что это «очень чувствительный процесс», «как будто держать спички над канистрой с бензином». На этом этапе глава государства считает важной роль риторики в медиа.

«Третий этап - это безопасная реинтеграция», – добавил он.

Между тем ранее киевские радикалы провели под офисом президента экстренную акцию под лозунгом «Ни шагу назад!», как только стало известно о начале разведения войск в Донбассе, передает ФАН.

На митинге собрались не менее 350 человек. Лидеры националистов пообещали инициировать против власти уголовное дело по факту разведения войск в Золотом.

Кроме того, на митинге участникам раздали «желтые карточки», которые они предъявили Зеленскому как провинившемуся игроку в футболе.

«В день годовщины начала Революции гидности мы покажем Зеленскому и красную карточку!», – пообещали лидеры.

Националисты уверены, что командование и офицеры ВСУ обманывают всех, и на самом деле никакого затишья в Донбассе нет.

Напомним, обе стороны конфликта в Донбассе во вторник приступили к разведению сил и средств в Золотом. В Киеве началась массовая акция протеста против разведения сил.

Россия позитивно оценила начало разведения сил и средств в районе Золотого, однако призвала дождаться его завершения.

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