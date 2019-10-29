В Киеве началась массовая акция протеста против разведения сил

Рядом со здание офиса президента Украины в Киеве началась акция протеста с требованием прекратить отвод украинских военных в Донбассе, на улице Банковой собрались около 400 человек.

Они скандируют лозунги и призывают Владимира Зеленского отменить отвод войск. Установлены три палатки, иногда участники зажигают файеры. Правоохранительные органы не вмешиваются в происходящее, передает «Интерфакс».

Во вторник обе стороны конфликта в Донбассе уведомили о готовности к разведению сил и средств в Золотом, после чего о начале процесса заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Ополченцы тоже начали отвод сил в районе Золотого.

Минобороны Украины сообщило, что разведение войск здесь займет около трех суток.

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