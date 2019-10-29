ЛНР начала отвод войск у Золотого

Ополченцы Луганской народной республики начали отвод сил и средств в районе Золотого, сообщил и.о. начальника управления оборонного ведомства ЛНР Михаил Филипоненко.

«Военнослужащие Народной милиции ЛНР приступили к отведению сил и средств с территории участка разведения у Золотого», – заявил Филипоненко, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ряд ополченцев ЛНР ушли с места разведения, за процессом наблюдала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Ранее во вторник ополченцы ЛНР запустили сигнальные ракеты в знак готовности к отводу войск.

Ранее во вторник о начале процесса разведения сил и средств в Золотом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский прибыл в поселок Золотое для обсуждения отвода войск и разругался с националистами. После этого главарь нацбатальона «Азов» пригрозил Зеленскому введением в Донбасс 10 тыс. бойцов.