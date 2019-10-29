В ЛНР подтвердили начало отвода войск у Золотого

Украинские силовики и ополченцы Луганской народной республики запустили сигнальные ракеты в знак готовности к отводу войск у населенного пункта Золотое, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

«Разведение в Золотом началось! В 13.03 была зафиксирована белая сигнальная ракета со стороны ВСУ. В 13.04 – выпущена ответная ракета со стороны ЛНР. Пошел отсчет трех суток, отведенных на разведение сил и средств по условиям рамочного соглашения», – написал Мирошник в Telegram.

Ранее во вторник о начале процесса разведения сил и средств в Золотом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский прибыл в поселок Золотое для обсуждения отвода войск и разругался с националистами. После этого главарь нацбатальона «Азов» пригрозил Зеленскому введением в Донбасс 10 тыс. бойцов.

Позже стало известно, что украинские националисты вывезли не все оружие из поселка Золотое-4, хотя МВД Украины подтвердило вывоз вооружения.

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