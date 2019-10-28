Украинские националисты опровергли свое разоружение в Донбассе

Украинские националисты вывезли не все оружие из поселка Золотое-4 на линии разведения сил в Донбассе, сообщил лидер «Нацкорпуса» в Николаевской области Денис Янтарь.

«Мы остаемся в Золотом. То, что вчера заявляла полиция о том, что они под конвоем вывезли оружие, мы разоружены и не имеем даже легального оружия – это несколько «натянутая» информация. Определенные компромиссные вещи были, но они слишком преувеличили информацию. Наше оружие у наших людей остается», – сказал Янтарь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «НАШ.Макси-ТВ».

При этом ранее МВД Украины подтвердило вывоз националистами оружия из Золотого.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск. Там он разругался с националистами, заявив им, что он «не лох».

После этого главарь нацбатальона «Азов» пригрозил Зеленскому введением в Донбасс 10 тыс. бойцов, если украинский лидер примет решение о разведении сил в регионе.