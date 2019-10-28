МВД Украины подтвердило вывоз националистами оружия из Золотого

Представители незаконных вооруженных формирований вывезли оружие из населенного пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе, сообщил заместитель главы национальной полиции Украины Вадим Троян.

Троян, слова которого приводятся на странице нацполиции Украины в Facebook, сообщил, что вывоз «собственного легального оружия» членов националистических батальонов осуществлялся в сопровождении полиции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в офисе Зеленского также заявили об изъятии и вывозе оружия из поселка.

Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский разругался с националистами в районе разведения сил у поселка Золотое в Донбассе, заявив им, что он «не лох».

После этого главарь нацбатальона «Азов» пригрозил Зеленскому введением в Донбасс десяти тысяч бойцов, если украинский лидер примет решение о разведении сил в регионе.

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