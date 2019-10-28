В офисе Зеленского заявили о разоружении националистов в Золотом

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко утверждает, что сотрудники МВД изъяли у украинских националистов, выступающих против разведения сил в Донбассе, оружие и вывезли из Золотого.

«Оружие, которого вчера якобы «не было», сегодня изъяли сотрудники МВД. Изъяли и вывезли из Золотого», – заявил Тимошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский разругался с националистами в районе разведения сил у поселка Золотое в Донбассе, заявив им, что он «не лох». После этого главарь нацбатальона «Азов» пригрозил Зеленскому введением в Донбасс десяти тысяч бойцов, если украинский лидер примет решение о разведении сил в регионе.

В этой связи в Совфеде усомнились с том, что Зеленский реально определяет политику Украины. В МИД России обратили внимание, что угрозы, направленные на срыв планируемого разведения войск на юго-востоке Украины, подтверждают вину украинских националистов в несоблюдении Минских договоренностей.

В России против бойцов «Азова» возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Истязание» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

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