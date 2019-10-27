Пушков оценил угрозу главаря «Азова» отправить в Донбасс 10 тыс. бойцов

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал угрозу главаря украинского националистического батальона «Азов» Андрея Билецкого отправить в Донбасс 10 тыс. бойцов в случае, если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о разведении сил.

«Когда Билецкий угрожает президенту Украины блокировать разведение сил, направив тысячи новых бойцов в Донбасс, встает вопрос: кто определяет политику страны – Зеленский или «Билецкий?», – написал Пушков в своем Twitter.

«Пока первый позирует во фраке и белой бабочке в Токио, второй диктует правила игры [на Украине]. Двоевластие», – констатировал сенатор.

В воскресенье главарь нацбатальона «Азов» пригрозил Зеленскому введением в Донбасс десяти тысяч бойцов, если украинский лидер примет решение о разведении сил в регионе.

В субботу Зеленский разругался с украинскими националистами в районе разведения сил в Донбассе, заявив им, что он «не лох».

В России против бойцов «Азова» возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Истязание» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

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