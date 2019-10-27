Нацбатальон «Азов» пригрозил Зеленскому

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НОВОСТЬ ЧАСА:Названы возможные преемники главаря ИГ
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Агрессивное поведение Центробанка поможет российской экономике
Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины
Российской медицине не хватает доверия и денег
Земля Киева довела Кличко до измены
Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов
Надо взять пример с Испании и похоронить Ленина
Никита Коваленко, политический обозреватель
Если уж и сравнивать Франко с кем-либо, то с Адольфом Гитлером или Бенито Муссолини. Нет ничего нормального в том, что в пятой по значимости стране Евросоюза до сих покоился в мавзолее нацистский диктатор. Подробности...
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В Африке почти всем нужна Россия
Андрей Маслов, Эксперт клуба "Валдай"
Африка становится субъектом международной политики и глобальной экономики. Россия – единственный глобальный игрок, которому объединение и усиление Африки безусловно выгодно. Многим остальным выгодно, напротив, раздробление континента и ослабление отдельных стран. Подробности...
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Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины
Глеб Простаков, журналист
«Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону. Подробности...
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Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»
Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалистокПодробности...
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Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтахПодробности...
Дамбу прорвало в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке СейбаПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
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