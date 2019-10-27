Нацбатальон «Азов» пригрозил Зеленскому

Главарь украинского националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий в обращении к президенту Украины после его визита в поселок Золотое заявил, что попыткой развести войска в Донбассе Владимир Зеленский «сдает огромную территорию».

Билецкий заявил, что Золотое и Петровское станут пилотными проектами разведения. «Если вы решите исполнять эти угрозы – выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также пообещал, что боевики «Азова» останутся в Золотом, поскольку «имеют право на собственное мнение», которое «заработали кровью».

В субботу Зеленский разругался с украинскими националистами в районе разведения сил и средств у поселка Золотое в Донбассе, заявив им, что он «не лох».

Добавим также, что ранее группа из 40 американских конгрессменов потребовала разобраться в том, почему «Азов» до сих не включен в американский список иностранных террористических организаций.

В «Азове» включение в список террористических организаций назвали «атакой на суверенитет Украины».

Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что включение Вашингтоном полка «Азов» в список террористических организаций возможно подтолкнет Владимира Зеленского к более ответственному выбору друзей.

В России против бойцов «Азова» возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Истязание» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

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