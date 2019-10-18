Погребинский объяснил, почему США могут признать «Азов» террористами

«Включение Вашингтоном полка «Азов» в список террористических организаций возможно подтолкнет Владимира Зеленского к более ответственному выбору друзей», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя инициативу американских конгрессменов внести украинский полк «Азов» в список террористических организаций.

«Полк нацгвардии Украины «Азов», подчиняющийся МВД, не в первый раз упоминается как организация, которая рассматривается в США в таком контексте, – сказал Михаил Погребинский. – Ранее она не называлась террористической, но запрет на любую форму финансирования «Азова» уже был американцами введен из-за радикального национализма его членов».

Члены «Азова» действительно близки по идеологии к белому терроризму, констатировал киевский политолог. «Не случайно своего лидера, Андрея Билецкого, соратники по «Азову» называют «белый вождь». И он не столько националист, сколько расист. Майдан освободил Билецкого из тюрьмы, где он отбывал срок за участие в покушении на убийство и разбой в отношении харьковского журналиста-антифашиста Сергея Колесника», – напомнил эксперт.

«США могли бы включить в список террористических организаций не только «Азов». На Украине есть целый ряд подобных объединений. Однако если решение все же будет принято – это станет очередным напоминанием нашим новым властям, с кем они имеют дело и кому они хотят понравиться. Ведь совсем недавно в офисе президента Зеленского была встреча с представителями в том числе и этой организации. И то, что националисты – это рукоподаваемая компания для новой украинской власти, говорит о многом», – подчеркнул Михаил Погребинский.

Резюмируя, киевский политолог выразил надежду на то, что включение «Азова» в список террористических организаций «возможно подтолкнет Владимира Зеленского к более ответственному выбору друзей».

Как сообщило ранее американское издание Vice, демократы из палаты представителей США призвали Госдепартамент добавить в список «Иностранных террористических организаций» три международные крайне правые группы, в частности украинский батальон «Азов».

«Сегодня мы сталкиваемся с растущей угрозой вооруженного радикализма, – заявил глава подкомитета по борьбе с терроризмом палаты представителей Макс Роуз. – Радикализация происходит в том числе при помощи интернета. И не важно, идет речь об идеологии джихада или неонацизма».

Напомним, подразделение специального назначения «Азов» с 2014 года входит в оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины, подчиняющееся МВД.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как националисты с помощью убийств делают карьеру на Украине и срывают перемирие в Донбассе.

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