«Азов» обвинил США в приравнивании к террористам всех украинских силовиков

Украинский нацбатальон «Азов», в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, заявил, что обращение 40 американских конгрессменов о включении его в список иностранных террористических организаций является «атакой на суверенитет Украины».

«Широкую огласку на днях получило обращение 40 членов палаты представителей США о признании полка «Азов» якобы террористической организацией. Руководство полка «Азов» заявляет, что данное обращение является ничем иным как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность», – передает РИА «Новости» заявление «Азова».

Обращение конгрессменов в заявление названо «полной чушью», так как «Азов» является «официальной структурой Национальной гвардии Украины» и «подчиняется МВД Украины и Генеральному штабу».

«Мы считаем, что приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», – заявили в полке.

Речь идет об обращении 40 конгрессменов к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему батальон «Азов» не включен в список «иностранных террористических организаций». Указывается, что ООН установила, что члены «Азова» допускали нарушение прав человека и пытки «за относительно короткую историю этой группировки». Также указывается, что батальон продолжает вербовать американских граждан, радикализовывать их и готовить.

Киевский политолог Михаил Погребинский комментировал газете ВЗГЛЯД инициативу конгрессменов о включении «Азова» в список террористических организаций.