Захарова указала на признание «истинно виновных» в срыве Минских договоренностей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что угрозы, направленные на срыв планируемого разведения войск на юго-востоке Украины, подтверждают вину украинских националистов в несоблюдении Минских договоренностей.

«Четыре с лишним года главы стран НАТО и ЕС индивидуально и коллективно винили Россию в недостаточности усилий по реализации Минских соглашений. Четыре с лишним года Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве. Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил», – написала Захарова на своей странице в Facebook, комментируя видеообращение главаря националистической партии «Национальный корпус», основателя полка «Азов» Андрея Билецкого.

В воскресенье главарь нацбатальона «Азов» пригрозил Зеленскому введением в Донбасс десяти тысяч бойцов, если украинский лидер примет решение о разведении сил в регионе.

В этой связи в Совфеде усомнились с том, что Зеленский реально определяет политику Украины. Днем ранее Зеленский разругался с украинскими националистами в районе разведения сил в Донбассе, заявив им, что он «не лох».

В России против бойцов «Азова» возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Истязание» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

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