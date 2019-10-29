Киев заявил о начале разведения сил в Золотом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что в Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с договоренностью Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня. Мы задержались, потому что это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ», – заявил Пристайко перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе, передает ТАСС.

Министр уточнил, что в Золотом последние обстрелы были зафиксированы 17 октября, то есть больше 10 дней назад. «То есть семь дней мы выдержали, передали СММ ОБСЕ, что мы готовы, дали день на подготовку и начинаем разведение. Дальше будет Петровское», – добавил глава украинского МИД, передает РИА «Новости».

Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский прибыл в поселок Золотое для обсуждения отвода войск и разругался с националистами. После этого главарь нацбатальона «Азов» пригрозил Зеленскому введением в Донбасс 10 тыс. бойцов.

Позже стало известно, что украинские националисты вывезли не все оружие из поселка Золотое-4, хотя МВД Украины подтвердило вывоз вооружения.

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