Минобороны Украины назвало дату завершения разведения сил в Золотом

Минобороны Украины сообщило, что разведение войск в районе Золотого-4 Луганской области продлится в течение трех суток.

«В целом, мероприятия по разведению сил и средств будут происходить в течение трех суток. 1 ноября через МИД будет сообщено СММ (Специальная мониторинговая миссия – прим. ВЗГЛЯД) ОБСЕ о завершении процесса разведения войск», – сказал командующий Объединенных сил Владимир Кравченко, передает УНИАН.

Он уточнил, что это стало возможно, так как последний обстрел в данном районе был зафиксирован СММ ОБСЕ 8 октября 2019 года.

Кравченко также отметил, что процесс разведения идет под контролем наблюдателей СММ ОБСЕ (с использованием беспилотников) и Совместного центра контроля и координации прекращения огня на Юго-Востоке Украины.

По словам командующего Объединенных сил, также планируется провести поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения на данном участке.

Ранее о начале процесса разведения сил и средств в Золотом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Ополченцы ЛНР также начали отвод сил и средств в районе Золотого.