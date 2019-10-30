Россия оценила начало отвода сил в районе Золотого

Россия приветствует начало разведения сил и средств в районе Золотого у линии соприкосновения в Донбассе, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

«Мы позитивно оцениваем. Это позитивный процесс, но нужно дождаться его завершения», – сказал он, передает ТАСС.

В то же время замминистра добавил, что ситуация в Донбассе не позволяет говорить о дате саммита в нормандском формате.

«Говорить о датах саммита пока преждевременно, поскольку это пока только начало разведения сил, причем в одном из трех пунктов. В Станице Луганской разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом», – сказал он.

Напомним, обе стороны конфликта в Донбассе во вторник приступили к разведению сил и средств в Золотом. В Киеве началась массовая акция протеста против разведения сил.

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