Путин разъяснил последствия возвращения ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе

Президент Владимир Путин после саммита БРИКС в Бразилии выразил мнение, что если украинские подразделения вернутся к линии соприкосновения в Донбассе, то Донецкая и Луганская народные республики могут ответить зеркально.

«Мы видим заявления официальных лиц, что в зону [соприкосновения сторон конфликта в Донбассе], откуда были отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования – и милиция, и Нацгвардия Украины. Тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев ДНР и ЛНР», – приводит слова российского лидера ТАСС.

Комментируя завершение отвода войск в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, Путин отметил, что Россия высоко ценит разведение сил сторон на юго-востоке Украины, но при этом не понимает заявлений Киева о готовности отказаться от Минских договоренностей.

«То, что произведено разведение сил в этих двух точках, это хорошо, это мы приветствуем, как действия украинских властей, так и действия непризнанных республик, – сказал президент. – Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности, министр, по-моему иностранных дел (Вадим Пристайко), сказал, что Украина вообще может отказаться от Минских соглашений». «Это как, мы что тогда будем обсуждать в нормандском формате?» – задал вопрос глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что отвод войск сторонами конфликта на Украине нужно как можно быстрее провести на всей линии соприкосновения, чтобы не допустить гибели людей.

«Надо развести по всей линии – так, чтобы хотя бы пушки не стреляли и люди не гибли. Это точно надо сделать, и как можно быстрее», – сказал Путин.

Президент России также выразил согласие с подходом экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева относительно того, что Украина должна искать решение своих проблем, в частности урегулирования кризиса на юго-востоке страны, не за океаном, а договариваясь с соседними странами.

«Он (Назарбаев) исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями (...). Не за океаном нужно искать счастья, а со своими соседями договариваться, тоже правильный подход», – указал российский лидер.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках Киева сломать Минск-2.

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