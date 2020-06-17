ДНР и ЛНР предупредили о непризнании особого статуса Донбасса без согласования

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) не признают закон об особом статусе Донбасса, если он будет согласован Украиной с назначенными Киевом «представителями» региона, заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

«Украина собирается обсуждать некий свой законопроект с назначенными ею же собственными «представителями Донбасса» из числа бросивших в трудное время родной край и сбежавших под крыло украинских националистов. При этом анализ СМИ показывает, что даже в украинском обществе отсутствует единое одобрение такого назначения. Остается неясным, каким образом они выражают чьи-либо интересы, кроме интересов нынешней украинской власти», – цитирует Дейнего ЛуганскИнформЦентр.

«С подобными «представителями» Киев может обсуждать что и сколько угодно, но так у него не получится урегулировать конфликт. Ни мы, ни посредники на минских переговорах, ни мировая общественность не признают результаты такого «согласования», проведенного без реального участия Донбасса и учета интересов его жителей. Призываем Украину прекратить такую практику и соблюдать стандарты ОБСЕ по добросовестному участию в переговорах», – отметил глава МИД ЛНР.

Дейнего добавил, что законопроект с имплементированной «формулой Штайнмайера» необходимо обсуждать в Минске с реальными представителями Донбасса, которым «дал право говорить от своего имени народ Донбасса, шесть лет терроризируемый украинскими обстрелами».

Как подчеркнул глава МИД Луганской народной республики, Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе предложен только один проект закона, предусматривающий имплентацию «формулы Штайнмайера», и внесен он был представителями ДНР и ЛНР. «Никакого своего проекта на рассмотрение Контактной группы представители Украины до сих пор не вносили; при этом обсуждение нашего проекта украинской делегацией упорно блокируется», – констатировал Дейнего.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина представила первый закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» с имплементированной «формулой Штайнмайера» и планирует обсуждать его с «представителями территорий».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке Киева назначить собственных «представителей Донбасса» в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), задачей которой является фиксация выполнения/невыполнения Минских соглашений.

В связи с этим полпред России в Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений. В свою очередь представитель Киева заявил об отсутствии обязательств по Минским соглашениям. ДНР и ЛНР потребовали согласования мер контроля перемирия в Донбассе.

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