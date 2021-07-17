Аваков ушел, чтобы вернуться

Добровольная отставка Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины запустила мощные политические процессы на Украине. В отношении Авакова уместна фраза из известной песни Бориса Гребенщикова: «Я никогда не умел быть первым из всех, но я не терплю быть вторым». Аваков не был формально первым человеком в государстве – огромный антирейтинг не позволял выдвигаться ему на выборные должности. Но и вторым он тоже не был, играя собственную игру в запутанном противостоянии украинских элит между собой и их тщетными попытками сохранить часть суверенитета если не во внешней, то во внутренней политике, защищая его от вездесущих США.

Сверхвысокое влияние Авакова объяснялось двумя ключевыми факторами: контролем над МВД, которое значительно разрослось, и под сурдинку войны в Донбассе вобрало в себя военизированные формирования, а также контролем над неформальными парамилитарными образованиями – хозяевами украинских улиц. Отставка Авакова лишает его формальных полномочий. Но уже бывший министр все еще сохраняет влияние как куратор созданных при его участии структур - «Национального корпуса» и его военного крыла, полка «Азов».

Удастся ли Авакову сохранить контроль над ними и станет ли он это делать, зависит от того, была ли отставка Авакова вынужденной и есть ли у него амбиции вернуться в большую политику. Самая вероятная на сегодняшний день версия состоит в том, что Авакова действительно попросили уйти. Возможно, это была настоятельная просьба Офиса президента, который контролирует украинское правительство и может продавить отставку Авакова. Но одна лишь такая просьба без согласования с администрацией США мало что значила для влиятельного министра. Не будь отставка Авакова добровольной, под Офисом президента уже жгли бы фаеры националисты, которых Банковая боится, как огня.

Уместно напомнить, что незадолго до своей отставки Арсен Аваков встречался с Джорджем Кентом, заместителем помощника Госсекретаря по делам Европы и Евразии, которого прислали в Киев в качестве «временного посла». Аваков встречался с Кентом первым из украинских политиков, опередив и президента, и премьер-министра, и лидеров парламентских партий. В мире символов и полунамеков это многое значит.

Версия о том, что Аваков уходит на покой и будет писать мемуары, представляется невыразительной. Аваков уходит на пике, с огромным нерастраченным неформальным ресурсом в запасе. «Что-то будет» - таков лейтмотив большинства комментариев на эту тему. Отставка Авакова состоялась накануне встречи Ангелы Меркель и Джо Байдена, на которой, без сомнений, обсуждался украинский вопрос.

Уже осенью может быть окончательно согласована большая сделка между ключевыми игроками – США, ЕС, Китаем и Россией, в которой есть место и украинской карте. Статья Владимира Путина о едином украинском и русском народах также органично вплетается в канву вероятных событий. Киев могут попросить начать-таки выполнять Минские соглашения. Ни при президенте Порошенко, ни при министре Авакове это было бы невозможно. Но вполне возможно при президенте Владимире Зеленском, стремительно теряющим поддержку украинцев, но при этом сохраняющим значительный административный ресурс. Да и лишенные политической крыши националисты будут заняты поиском нового спонсора – на масштабные протесты против примирения с Донбассом не будет ресурсов. По крайне мере, таков вероятный расчет высоких договаривающихся сторон.

Зеленский – идеальная кандидатура на списание в утиль. Президент уже успел окончательно утратить доверие тех, кто выбирал его как президента мира, примерив на себя роль «второго Порошенко», но так и не обзавелся друзьями на фланге украинских националистов, хоть и заигрывал с ними русофобскими инициативами. Теперь же Зеленскому, возможно, придется реализовывать обещанную еще в 2019 году мирную политику, но уже не добровольно, а из-под палки. Приняв на себя все риски «зрады» (предательства по укр.), Зеленский уйдет. Вот тут-то и вспомнят об Арсене Авакове – идеальной кандидатуре для наведения порядка в бурлящей стране.

Формально Аваков не будет причастен к выполнению Минска – эти риски на себя возьмет действующий президент. Возможно даже Зеленскому уготована роль сакральной жертвы, и спустя какое-то время он даже сядет. А Аваков примет страну такой, какой ему ее оставили, пойдет на вынужденные компромиссы, превратит бродячих националистов во власть, снизив степень их пассионарности, и станет новым диктатором территории Украина.