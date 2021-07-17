Аваков ушел, чтобы вернуться

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17 июля, суббота  |  Последнее обновление — 11:34  |  vz.ru
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Безумный рост цен на жилье в Сочи основан на мутных схемах строительства

Многоэтажный дом в Сочи запросто может быть построен на земле, выделенной для строительства небольшого домика Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Сочи стал городом, где наблюдается наиболее фантастический для всей России рост цен на недвижимость. В некоторых объектах стоимость квадратного метра уже измеряется миллионами рублей. С чем связан столь значительный спрос на сочинское жилье, какие опасности подстерегают покупателей и когда рост цен наконец остановится? Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Массовая вакцинация внесла вклад в победу в Великой Отечественной

Вакцинация спасла миллионы жизней во время Великой Отечественной Елена Микулина/Фотохроника ТАСС
Гигантские потери Красной армии во время Великой Отечественной могли бы быть еще больше – если бы не массовая вакцинация. Прямо во время войны советским медикам пришлось срочно разработать специальный препарат, защищающий военных сразу от семи опаснейших инфекционных болезней. Документы тех лет развенчивают популярные до сих пор мифы относительно заболеваемости в военных условиях. Подробности...
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Режим военной катастрофы: Запад Германии выглядит как после авианалета

Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение STAFF/REUTERS
«Мы переживаем здесь величайшую трагедию со времен Второй мировой войны», – такими словами немцы описывают последствия беспрецедентного наводнения в Западной Германии. В результате стихии более 100 человек погибли, еще 1300 пропали без вести. Местные СМИ уверены: произошедшая катастрофа отразится на результатах осенних выборов в Бундестаг.  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Аваков ушел, чтобы вернуться

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Возможно, Зеленскому уготована роль сакральной жертвы, и спустя какое-то время он даже сядет. А Аваков примет страну такой, какой ему ее оставили, и станет новым диктатором территории Украина. Подробности...

Мамонов был божьим посланником с важной миссией

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Он был скорее шаманом. Но не тем шаманом, который заклинает духов «верхнего и нижнего мира», а тем шаманом, который заклинает собственных (да и наших) демонов и борется с ними у нас на виду. Подробности...
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Власти Германии пытаются списать катастрофу на изменение климата

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Германию каждый шторм застает врасплох – возможно, это одна из причин, почему в этой стране люди всегда ссылаются на глобальное потепление, когда происходят стихийные бедствия. Подробности...
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США против антипрививочников

Обсуждение: 4 комментария

Как Китай скупает другие страны

Ушел непотопляемый Аваков

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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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В Москве запустят пассажирские маршруты речных электротрамвайчиков

В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
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Грабят банкоматы и магазины: массовые беспорядки в ЮАР

Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Глеб Простаков

    Аваков ушел, чтобы вернуться

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		17 июля 2021, 10:50

    Добровольная отставка Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины запустила мощные политические процессы на Украине. В отношении Авакова уместна фраза из известной песни Бориса Гребенщикова: «Я никогда не умел быть первым из всех, но я не терплю быть вторым». Аваков не был формально первым человеком в государстве – огромный антирейтинг не позволял выдвигаться ему на выборные должности. Но и вторым он тоже не был, играя собственную игру в запутанном противостоянии украинских элит между собой и их тщетными попытками сохранить часть суверенитета если не во внешней, то во внутренней политике, защищая его от вездесущих США.

    Сверхвысокое влияние Авакова объяснялось двумя ключевыми факторами: контролем над МВД, которое значительно разрослось, и под сурдинку войны в Донбассе вобрало в себя военизированные формирования, а также контролем над неформальными парамилитарными образованиями – хозяевами украинских улиц. Отставка Авакова лишает его формальных полномочий. Но уже бывший министр все еще сохраняет влияние как куратор созданных при его участии структур - «Национального корпуса» и его военного крыла, полка «Азов».

    Удастся ли Авакову сохранить контроль над ними и станет ли он это делать, зависит от того, была ли отставка Авакова вынужденной и есть ли у него амбиции вернуться в большую политику. Самая вероятная на сегодняшний день версия состоит в том, что Авакова действительно попросили уйти. Возможно, это была настоятельная просьба Офиса президента, который контролирует украинское правительство и может продавить отставку Авакова. Но одна лишь такая просьба без согласования с администрацией США мало что значила для влиятельного министра. Не будь отставка Авакова добровольной, под Офисом президента уже жгли бы фаеры националисты, которых Банковая боится, как огня.

    Уместно напомнить, что незадолго до своей отставки Арсен Аваков встречался с Джорджем Кентом, заместителем помощника Госсекретаря по делам Европы и Евразии, которого прислали в Киев в качестве «временного посла». Аваков встречался с Кентом первым из украинских политиков, опередив и президента, и премьер-министра, и лидеров парламентских партий. В мире символов и полунамеков это многое значит.

    Версия о том, что Аваков уходит на покой и будет писать мемуары, представляется невыразительной. Аваков уходит на пике, с огромным нерастраченным неформальным ресурсом в запасе. «Что-то будет» - таков лейтмотив большинства комментариев на эту тему. Отставка Авакова состоялась накануне встречи Ангелы Меркель и Джо Байдена, на которой, без сомнений, обсуждался украинский вопрос.

    Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

    Уже осенью может быть окончательно согласована большая сделка между ключевыми игроками – США, ЕС, Китаем и Россией, в которой есть место и украинской карте. Статья Владимира Путина о едином украинском и русском народах также органично вплетается в канву вероятных событий. Киев могут попросить начать-таки выполнять Минские соглашения. Ни при президенте Порошенко, ни при министре Авакове это было бы невозможно. Но вполне возможно при президенте Владимире Зеленском, стремительно теряющим поддержку украинцев, но при этом сохраняющим значительный административный ресурс. Да и лишенные политической крыши националисты будут заняты поиском нового спонсора – на масштабные протесты против примирения с Донбассом не будет ресурсов. По крайне мере, таков вероятный расчет высоких договаривающихся сторон.

    Зеленский – идеальная кандидатура на списание в утиль. Президент уже успел окончательно утратить доверие тех, кто выбирал его как президента мира, примерив на себя роль «второго Порошенко», но так и не обзавелся друзьями на фланге украинских националистов, хоть и заигрывал с ними русофобскими инициативами. Теперь же Зеленскому, возможно, придется реализовывать обещанную еще в 2019 году мирную политику, но уже не добровольно, а из-под палки. Приняв на себя все риски «зрады» (предательства по укр.), Зеленский уйдет. Вот тут-то и вспомнят об Арсене Авакове – идеальной кандидатуре для наведения порядка в бурлящей стране.

    Формально Аваков не будет причастен к выполнению Минска – эти риски на себя возьмет действующий президент. Возможно даже Зеленскому уготована роль сакральной жертвы, и спустя какое-то время он даже сядет. А Аваков примет страну такой, какой ему ее оставили, пойдет на вынужденные компромиссы, превратит бродячих националистов во власть, снизив степень их пассионарности, и станет новым диктатором территории Украина.

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