Порошенко после суда поехал с командой в ресторан

Экс-президент Украины Петр Порошенко после суда, на котором ему избрали меру пресечения, отпустив под личное обязательство по делу о госизмене, поехал в ресторан «Царское село» в Киеве вместе с командой.

«Порошенко после решения суда поехал «праздновать» в ресторан «Царское село» вместе со своей командой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».

Вместе с ним отправились депутаты от его партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Яна Зинкевич, журналист Виталий Гайдукевич, пресс-секретарь экс-президента Святослав Цеголко и другие.

Также издание сообщает, что через 5 минут после Порошенко из ресторана вышел миллионер Игорь Воронов.

Напомним, прокуратура просила арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере около 35,7 млн долларов. Но суд 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу.

Политик подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.