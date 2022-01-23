Взгляд
23 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:57  |  vz.ru
Разделы

Как россиянам защититься от запрета долларовых операций

Джо Байден угрожает отключить Россию от доллара Владимир Трефилов/РИА Новости
Американский президент угрожает запретить российским банкам проводить операции в долларах. На фоне геополитической напряженности риски нового санкционного удара усилились. Как именно они затронут простых россиян и можно ли к ним подготовиться заранее?  Подробности...
Перейти в раздел…

Лондон чушью провоцирует конфликт с Россией

Британские заявления о планах России на Украине назвали чушью, бредом и абсурдом в духе мистера Бина «Мистер Бин»/Universal PictureBox
«Спросить нужно у мистера Бина», – так бывший украинский депутат Евгений Мураев отреагировал на утверждение МИД Британии о том, что Россия рассматривает его кандидатуру для назначения главой «пророссийского» правительства Украины. В Москве британский «вброс» назвали подготовкой к крупной провокации и указали на его интересные особенности. Что и зачем планирует Лондон? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия избежала абсурда в борьбе с пандемией

За рубежом продолжают усердствовать в антиковидных запретах, но они уже не срабатывают Paco Freire/SOPA Images/Reuters
Новый штамм коронавируса привел к росту заболеваемости по всему миру. На этом фоне растет тревожность россиян подхватить «омикрон». Но опыт других стран показывает, что чрезмерные карантинные меры подрывают экономику государств, перегружают систему здравоохранения и снижают качество жизни граждан. Может ли Россия без локдаунов и засилия QR-кодов пережить новую волну коронавируса?  Подробности...
Перейти в раздел…

Литву настигла расплата за тайные тюрьмы ЦРУ

Существование тайной тюрьмы ЦРУ в Литве де-факто доказано REUTERS/Stephen Lam
В Литве символически совпали два важных события. Стране пришлось выплатить 100 тысяч евро арабу Абу Зубайде, некогда подвергавшемуся пыткам в секретной тюрьме ЦРУ под Вильнюсом. А экс-президент страны Паксас, выступавший против этой тюрьмы и имеющий репутацию «пророссийского», получил шанс вернуться в политику. Как и почему все это произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Красная армия придумала ответ немецким «Тиграм»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Танки Т-34, в число которых входили и десятки тысяч Т-34/85, стали самыми массовыми в мире. После Великой Отечественной «тридцатьчетверки» еще зажгли в Корее, Шестидневной войне на Ближнем Востоке, побывали на вооружении десятков стран. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Прокурор, сын террористов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Чтобы понять, кто сегодня правит Америкой, достаточно крохотного штриха. Например, знаете ли вы, что за человек занимает сегодня должность окружного прокурора Сан-Франциско? Он – бывший переводчик Уго Чавеса, но это далеко не самое интересное. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Мира с Западом у нас нет и не будет

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Сознание тяготеет к цельности восприятия. Враг должен быть глупым, уродливым, бездарным, таким, что даже и непонятно, как он вообще состоялся в качестве врага. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
Перейти в раздел…

Может ли Россия вступить в НАТО

За врагами России в ФРГ пришел прокурор

Байден: год провалов и позора

Перейти в раздел…

Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
Подробности...

Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
Подробности...

Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
  • Да, значительных уступок

  • Да, незначительных уступок

  • Нет, все останется как есть
Есть ли у вас домашние животные?
  • Да

  • Нет, но планирую завести

  • Нет, и не планирую заводить
Окунались ли вы когда-нибудь на Крещение?
  • Да, периодически

  • Да, регулярно каждый год

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Президент Армении подал в отставку
    Названа причина нагнетания Лондоном ситуации вокруг Украины Посол указал на невозможность размещения военных баз России в Венесуэле Политолог раскрыл план Британии по переделу Европы В Забайкальском крае жители села начали отстрел собак после гибели ребенка
    Эксперт предсказал обострение внешнего участия в борьбе за власть на Украине Гаврилов оценил уровень серьезности угроз отключения России от SWIFT Во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике Добровинский сказал, как удалось вычислить грабителей вдовы Градского
    Блинкен: США предупреждали о планах России относительно Украины В ДНР заявили о переброске Киевом дивизиона «Ураганов» в Донбасс Британский экономист назвал Россию «крепким орешком» Умерла чемпионка Олимпиады в Москве Кетеван Лосаберидзе

    «не позволим убивать»


    Россия предупредила Запад о последствиях провокаций в Донбассе

    «мы вновь страдаем»


    Кулеба предупредил Германию о многолетней обиде украинцев из-за отказа поставлять оружие

    «много головной боли»


    В США призвали Польшу и Литву «нейтрализовать» военный фактор Калининграда

    Видео

    угроза байдена


    Как россиянам защититься от запрета долларовых операций

    переговоры о гарантиях


    Чем Россия еще может давить на США

    грандиозный провал


    Демократы взбунтовались против Байдена

    Бывший президент Украины


    Американцы спасли Порошенко от «сталинщины»

    под угрозой закрытия


    Цены на газ убивают украинскую экономику

    романтик средневековья


    Иван Иванюшкин: Подвиг Флоренского защитил нас всех

    тотальный кризис


    Олег Степанов: От глобализации пора переходить к глокализации

    нет войне


    Игорь Караулов: Запретите депутатам играть в танчики

    на ваш взгляд


    Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?

    Лондон чушью провоцирует конфликт с Россией

    Британские заявления о планах России на Украине назвали чушью, бредом и абсурдом в духе мистера Бина
    		   23 января 2022, 19:10
    Фото: «Мистер Бин»/Universal PictureBox
    Текст: Елена Лексина

    «Спросить нужно у мистера Бина», – так бывший украинский депутат Евгений Мураев отреагировал на утверждение МИД Британии о том, что Россия рассматривает его кандидатуру для назначения главой «пророссийского» правительства Украины. В Москве британский «вброс» назвали подготовкой к крупной провокации и указали на его интересные особенности. Что и зачем планирует Лондон?

    В субботу внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства выступило с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного Москве правительства, которое якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, говорится в пресс-релизе ведомства.

    В Форин-офисе также добавили, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, включая Сергея Арбузова, Андрея Клюева, Владимира Сивковича и Николая Азарова. При этом, по версии Лондона, некоторые из указанных лиц «в настоящий момент поддерживают контакты с сотрудниками российских спецслужб, участвуя в планировании нападения на Украину».

    Глава МИД Британии Лиз Трасс в связи с этим призвала Москву к снятию напряженности и переговорам. С ее точки зрения, «опубликованная сегодня информация проливает свет на размах российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет взглянуть на то, о чем думает Кремль». Трасс считает, что «Россия должна предпринять усилия по деэскалации, закончить свою кампанию агрессии и дезинформации и стремиться вернуться на путь дипломатии». «Великобритания и ее партнеры неоднократно заявляли, что любое российское вторжение на Украину будет огромной стратегической ошибкой с существенной ценой», – отметила Трасс.

    В свою очередь российский МИД отверг обвинения Форин-офиса. «Распространенная МИД Британии дезинформация – еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига*», – говорится в тексте заявления МИД России. Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, кто выдал диплом главе МИД Британии, которая заявила, что Украина пережила немало вторжений – «от монголов до татар». 

    Официальный представитель МИД России также заявила о том, что Запад готовит информационное пространство для крупных провокаций, в том числе и военных. Захарова указала на интересный момент в публикации британцами вброса. «Самое интересное, как он осуществлялся. Речь идет о материалах, которые были опубликованы у них на официальных ресурсах и которые рассказывали о том, что якобы Россия готовит какой-то переворот на Украине. <...> Заранее был подготовлен материал, казалось бы, можно было бы и в субботу днем, и вечером его опубликовать. Нет, было выбрано удачное, с их точки зрения, время – 01.30 ночи по Москве. Они считали, что мы не отреагируем, и заранее разослали материал по средствам массовой информации. <...> Мы отреагировали и будем реагировать», – подчеркнула Захарова.

    Сам претендент на роль «пророссийского ставленника» на Украине Евгений Мураев назвал версию Британии «чушью» и «глупостью». Он напомнил, что уже три года находится под российскими санкциями, ему запрещен въезд на территорию РФ как лицу, представляющему угрозу национальной безопасности, а активы его отца в России заморожены. Имя Мураева внесено в список физических лиц, который был опубликован на сайте правительства РФ 25 декабря 2018 года.

    «Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой «оккупационного правительства» – это вопрос к мистеру Бину», – приводит слова Мураева украинское интернет-издание «Страна.ua». «Я с трудом пытаюсь переварить эту чушь и глупость. Возможно, кто-то хочет закрыть еще один независимый канал», – сообщил Мураев The Daily Telegraph. Похожее мнение высказал и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, назвав утверждения МИД Британии «чушью и бредом».

    Напомним, что бывший депутат Мураев при переформатировании на Украине партии «Оппозиционный блок» в «Оппозиционную платформу – За жизнь» вышел из ее состава и создал свою политсилу «Наши». Ранее Мураев являлся владельцем телеканала NewsOne, а позднее основал свой телеканал «Наш». Телеканал NewsOne, как и еще два других, «112 Украина» и ZIK, находится на Украине под санкциями, они являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. В феврале 2021 года телеканалы прекратили эфирное вещание.

    Тем временем США присоединились к заявлению Британии. «Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Это включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания раскола», – сказал источник CNN. Еще один источник сообщил, что США «владеют такой же информацией».

    «Британское Министерство иностранных дел добавило в ситуацию вокруг Украины новых оттенков – заговор с инфильтрацией пятой колонны.

    Ведомство объявило о подготовке Россией марионеточного правительства, которое будет установлено в Киеве после вторжения. Возглавит его бывший депутат Евгений Мураев, а войдут чиновники эпохи Януковича, живущие сейчас в эмиграции в России. Красиво!» – отметил в своем Telegram-канале главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    По его словам, можно предположить только одно: если именно украинский вопрос стал ключевым в процессе установления нового порядка в Европе, «внешняя потасовка неизбежно превратится во внутреннюю». «И если общее решение как-то будет зависеть от действий Киева, а оно будет, ведь решение проблемы Донбасса в него должно быть вмонтировано, борьба за композицию украинской власти станет обостряться. В том числе с внешним участием», – добавил он. 

    Примечательно, что на фоне эскалации Британией напряженности вокруг Украины главы внешнеполитического и военного ведомств собираются посетить Москву с визитом. Российская сторона уже дала согласие на просьбу о визите Лиз Трасс. Предположительно, ее встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым состоится в феврале. Кроме того, глава минобороны Британии Бен Уоллес, который ранее направил приглашение своему российскому коллеге посетить Лондон, также отправится в Москву.

    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что «в Форин-офисе, как и в британском Минобороны, сидят сплошные кретины». Британия отправляет тонны вооружений на Украину, объясняя это стремлением создать серьезные проблемы для России. Но на самом деле, это означает, что в случае военного конфликта погибнет больше украинцев», – пояснил он.

    «Единственное объяснение действий Британии заключается в том, что Лондон заинтересован в эскалации напряженности вокруг Украины. Более того, он играет против той части американцев, которая вместе с Джо Байденом хочет добиться урегулирования ситуации, – пояснил он. –Очевидно, что наращивание эскалации может закончиться тем, что американцы совсем потеряют Украину. Полагаю, британцы действуют, исходя из этого».

    «Лондон пытается сыграть с Россией в игру: с одной стороны, дразнить «медведя», а с другой – сдерживать его, так как опасается его реакции.

    Думаю, что цель поездки британских политиков в Москву заключается в том, чтобы объяснить «величие Британии» и предложить Москве свод правил поведения. По мнению британцев, она не должна вести себя «агрессивно», иначе будет хуже, – предположил эксперт. – Уверен, что в ходе визита они будут высказывать озабоченности по поводу российских войск на границе с Украиной. Британцы в буквальном смысле нарываются».

    «Что касается кандидатуры Мураева на роль «пророссийского лидера» на Украине, то это нелепость. Его рейтинг не превышает 5% и вряд ли превысит. У Мураева есть некий фан-клуб, участники которого в основном женского пола. Это его основной электорат. Так что у этого человека нет никаких шансов возглавить правительство. Видимо, нужно быть министром иностранных дел Великобритании, чтобы думать иначе», – иронизирует Погребинский.

    При этом политолог предложил объяснение тому, почему британские политики сделали подобные выводы. «С осени по всей Украине размещено огромное количество билбордов с изображением Мураева с подписью «Наш президент». Есть данные о том, что его финансирует бизнесмен Ренат Ахметов, который заинтересован в снижении рейтинга партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука», – рассказал Погребинский.

    «Кроме того, есть телеканал «Наш», которому на протяжении долгого времени власти угрожают закрытием, но все никак его не закроют, в то время как каналы Медведчука закрыли по щелчку, – добавил собеседник. – Мураев каждый день раскручивает себя на своем канале и говорит вещи, которые нравятся избирателям Юго-Востока страны, но больше 5% поддержки не набирает».

    «Британские политики даже не удосужились «познакомиться» с ним, изучить его бэкграунд: они не знают ни об уровне его поддержки на Украине, ни о том, что у него есть «клеймо» человека, который голосует против российских интересов. МИД Великобритании, похоже, не понимает, что Мураев – несерьезная фигура, он – спойлер, который должен отнимать голоса у Медведчука. И по их версии, этого человека Россия якобы намерена поставить во главе Украины?! Это абсурдно и невозможно серьезно обсуждать», – заключил эксперт.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •