Лондон чушью провоцирует конфликт с Россией

«Спросить нужно у мистера Бина», – так бывший украинский депутат Евгений Мураев отреагировал на утверждение МИД Британии о том, что Россия рассматривает его кандидатуру для назначения главой «пророссийского» правительства Украины. В Москве британский «вброс» назвали подготовкой к крупной провокации и указали на его интересные особенности. Что и зачем планирует Лондон?

В субботу внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства выступило с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного Москве правительства, которое якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, говорится в пресс-релизе ведомства.

В Форин-офисе также добавили, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, включая Сергея Арбузова, Андрея Клюева, Владимира Сивковича и Николая Азарова. При этом, по версии Лондона, некоторые из указанных лиц «в настоящий момент поддерживают контакты с сотрудниками российских спецслужб, участвуя в планировании нападения на Украину».

Глава МИД Британии Лиз Трасс в связи с этим призвала Москву к снятию напряженности и переговорам. С ее точки зрения, «опубликованная сегодня информация проливает свет на размах российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет взглянуть на то, о чем думает Кремль». Трасс считает, что «Россия должна предпринять усилия по деэскалации, закончить свою кампанию агрессии и дезинформации и стремиться вернуться на путь дипломатии». «Великобритания и ее партнеры неоднократно заявляли, что любое российское вторжение на Украину будет огромной стратегической ошибкой с существенной ценой», – отметила Трасс.

В свою очередь российский МИД отверг обвинения Форин-офиса. «Распространенная МИД Британии дезинформация – еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига*», – говорится в тексте заявления МИД России. Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, кто выдал диплом главе МИД Британии, которая заявила, что Украина пережила немало вторжений – «от монголов до татар».

Официальный представитель МИД России также заявила о том, что Запад готовит информационное пространство для крупных провокаций, в том числе и военных. Захарова указала на интересный момент в публикации британцами вброса. «Самое интересное, как он осуществлялся. Речь идет о материалах, которые были опубликованы у них на официальных ресурсах и которые рассказывали о том, что якобы Россия готовит какой-то переворот на Украине. <...> Заранее был подготовлен материал, казалось бы, можно было бы и в субботу днем, и вечером его опубликовать. Нет, было выбрано удачное, с их точки зрения, время – 01.30 ночи по Москве. Они считали, что мы не отреагируем, и заранее разослали материал по средствам массовой информации. <...> Мы отреагировали и будем реагировать», – подчеркнула Захарова.

На эту тему

Сам претендент на роль «пророссийского ставленника» на Украине Евгений Мураев назвал версию Британии «чушью» и «глупостью». Он напомнил, что уже три года находится под российскими санкциями, ему запрещен въезд на территорию РФ как лицу, представляющему угрозу национальной безопасности, а активы его отца в России заморожены. Имя Мураева внесено в список физических лиц, который был опубликован на сайте правительства РФ 25 декабря 2018 года.

«Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой «оккупационного правительства» – это вопрос к мистеру Бину», – приводит слова Мураева украинское интернет-издание «Страна.ua». «Я с трудом пытаюсь переварить эту чушь и глупость. Возможно, кто-то хочет закрыть еще один независимый канал», – сообщил Мураев The Daily Telegraph. Похожее мнение высказал и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, назвав утверждения МИД Британии «чушью и бредом».

Напомним, что бывший депутат Мураев при переформатировании на Украине партии «Оппозиционный блок» в «Оппозиционную платформу – За жизнь» вышел из ее состава и создал свою политсилу «Наши». Ранее Мураев являлся владельцем телеканала NewsOne, а позднее основал свой телеканал «Наш». Телеканал NewsOne, как и еще два других, «112 Украина» и ZIK, находится на Украине под санкциями, они являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. В феврале 2021 года телеканалы прекратили эфирное вещание.

Тем временем США присоединились к заявлению Британии. «Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Это включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания раскола», – сказал источник CNN. Еще один источник сообщил, что США «владеют такой же информацией».

«Британское Министерство иностранных дел добавило в ситуацию вокруг Украины новых оттенков – заговор с инфильтрацией пятой колонны.

Ведомство объявило о подготовке Россией марионеточного правительства, которое будет установлено в Киеве после вторжения. Возглавит его бывший депутат Евгений Мураев, а войдут чиновники эпохи Януковича, живущие сейчас в эмиграции в России. Красиво!» – отметил в своем Telegram-канале главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По его словам, можно предположить только одно: если именно украинский вопрос стал ключевым в процессе установления нового порядка в Европе, «внешняя потасовка неизбежно превратится во внутреннюю». «И если общее решение как-то будет зависеть от действий Киева, а оно будет, ведь решение проблемы Донбасса в него должно быть вмонтировано, борьба за композицию украинской власти станет обостряться. В том числе с внешним участием», – добавил он.

Примечательно, что на фоне эскалации Британией напряженности вокруг Украины главы внешнеполитического и военного ведомств собираются посетить Москву с визитом. Российская сторона уже дала согласие на просьбу о визите Лиз Трасс. Предположительно, ее встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым состоится в феврале. Кроме того, глава минобороны Британии Бен Уоллес, который ранее направил приглашение своему российскому коллеге посетить Лондон, также отправится в Москву.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что «в Форин-офисе, как и в британском Минобороны, сидят сплошные кретины». Британия отправляет тонны вооружений на Украину, объясняя это стремлением создать серьезные проблемы для России. Но на самом деле, это означает, что в случае военного конфликта погибнет больше украинцев», – пояснил он.

«Единственное объяснение действий Британии заключается в том, что Лондон заинтересован в эскалации напряженности вокруг Украины. Более того, он играет против той части американцев, которая вместе с Джо Байденом хочет добиться урегулирования ситуации, – пояснил он. –Очевидно, что наращивание эскалации может закончиться тем, что американцы совсем потеряют Украину. Полагаю, британцы действуют, исходя из этого».

«Лондон пытается сыграть с Россией в игру: с одной стороны, дразнить «медведя», а с другой – сдерживать его, так как опасается его реакции.

Думаю, что цель поездки британских политиков в Москву заключается в том, чтобы объяснить «величие Британии» и предложить Москве свод правил поведения. По мнению британцев, она не должна вести себя «агрессивно», иначе будет хуже, – предположил эксперт. – Уверен, что в ходе визита они будут высказывать озабоченности по поводу российских войск на границе с Украиной. Британцы в буквальном смысле нарываются».

«Что касается кандидатуры Мураева на роль «пророссийского лидера» на Украине, то это нелепость. Его рейтинг не превышает 5% и вряд ли превысит. У Мураева есть некий фан-клуб, участники которого в основном женского пола. Это его основной электорат. Так что у этого человека нет никаких шансов возглавить правительство. Видимо, нужно быть министром иностранных дел Великобритании, чтобы думать иначе», – иронизирует Погребинский.

При этом политолог предложил объяснение тому, почему британские политики сделали подобные выводы. «С осени по всей Украине размещено огромное количество билбордов с изображением Мураева с подписью «Наш президент». Есть данные о том, что его финансирует бизнесмен Ренат Ахметов, который заинтересован в снижении рейтинга партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука», – рассказал Погребинский.

«Кроме того, есть телеканал «Наш», которому на протяжении долгого времени власти угрожают закрытием, но все никак его не закроют, в то время как каналы Медведчука закрыли по щелчку, – добавил собеседник. – Мураев каждый день раскручивает себя на своем канале и говорит вещи, которые нравятся избирателям Юго-Востока страны, но больше 5% поддержки не набирает».

«Британские политики даже не удосужились «познакомиться» с ним, изучить его бэкграунд: они не знают ни об уровне его поддержки на Украине, ни о том, что у него есть «клеймо» человека, который голосует против российских интересов. МИД Великобритании, похоже, не понимает, что Мураев – несерьезная фигура, он – спойлер, который должен отнимать голоса у Медведчука. И по их версии, этого человека Россия якобы намерена поставить во главе Украины?! Это абсурдно и невозможно серьезно обсуждать», – заключил эксперт.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД