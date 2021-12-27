Британия готовит новую Крымскую войну

Лондон назвал Россию одной из самых «вызывающе враждебных» стран в мире. На этом фоне СМИ фиксируют растущую активность британских военных на Украине. Более того, в некоторых сферах сотрудничества с Украиной Лондон начал теснить Вашингтон для решения собственных геополитических задач. Какие особые интересы есть у Британии на Украине?

Лондон готовится эвакуировать своих военнослужащих с территории Украины в случае обострения ситуации и «вторжения России», пишет британская газета Daily Express. Отмечается, что на Украине в рамках тренировочной миссии Orbital работают более 100 человек. Основная часть сил находится в городе Яворов Львовской области, в Киеве же расположилась группа офицеров штаба.

О присутствии британских военных на Украине на прошлой неделе также рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. По его данным, некие специалисты из Соединенного Королевства помогают украинцам строить военно-морскую базу в Очакове, а охраняет их британская частная военная компания (ЧВК). Ее сотрудники «прописались в Николаеве», отметил отставной украинский офицер.

Особую главу в военном сотрудничестве Киева и Лондона занимает меморандум о морском партнерстве, который стороны подписали в июне этого года. Согласно документу, Украина и Британия вместе спроектируют и построят военные корабли на территории двух стран, а также построят две базы ВМС Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях, стоящих за этим соглашением, однако сотрудничество Лондона с командой Владимира Зеленского становится все более масштабным.

К слову, британцы опасаются не только «российского вторжения» на Украину, но и кибератак. Источники издания The New York Times в начале прошлой недели заявили, что вместо вооруженного нападения Москва якобы может наслать хакеров на украинскую инфраструктуру. В этой связи «для защиты от России» на Украину были отправлены эксперты в области кибербезопасности из Британии и США, пишет NYT.

В середине декабря «обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ» выразил премьер Британии во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. Президент России, в свою очередь, указал Борису Джонсону на примеры срыва Киевом Минских соглашений на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России.

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Несмотря на объяснения российского лидера, Лондон по-прежнему считает Россию одной из самых «вызывающе враждебных» стран в мире. Об этом сказал государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс изданию Telegraph. В список таких государств он также отнес Китай, Иран и КНДР.

По мнению украинского политолога Константина Бондаренко, «Украина четко легла в русло британской политики» после встречи президента Владимира Зеленского с главой MI-6 Ричардом Муром. «С октября прошлого года и по сей день Британия пытается прибрать к рукам все, что плохо лежит на Украине после Соединенных Штатов», – заявил собеседник.

«В офисе Зеленского уже не скрывают, что для Киева Лондон стал ближе Вашингтона, – сказал он. – Британцы лучше понимают наши проблемы, мы постоянно получаем от них кредиты и другую помощь, в том числе военную».

Поддержка Соединенного Королевства, конечно, не альтруизм, а чистая прагматика. Британия таким образом хочет «создать своеобразную политическую ось «Лондон – Анкара», чтобы потеснить интересы Москвы в Черном море, считает Бондаренко. «Этот план, на мой взгляд, вполне осуществимый», – отметил эксперт.

«Кроме того, Лондон хочет использовать Киев как триггер в отношениях с Россией и Евросоюзом. Украина – это один из факторов влияния на Москву и ЕС, имеющий очень удачное географическое и геополитическое расположение», – уточнил политолог.

На ваш взгляд До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО? До разрыва дипломатических отношений со странами НАТО

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В свою очередь руководитель Украинского института политики Руслан Бортник предположил , что Лондон начал питать особый интерес к Киеву уже после выхода из Евросоюза, когда ему понадобилось «актуализировать себя в мировой повестке». «Британия укрепляет Украину, чтобы ослабить влияние России и достигнуть такой ситуации, при которой можно будет либо вернуть Крым Украине, либо хотя бы «вывести» его из-под контроля Москвы», – пояснил собеседник.

«За счет своей независимой внешней политики Англия хочет лишить РФ безусловного контроля в Черном и Средиземном морях, где сосредоточены интересы многих важных игроков, в том числе Турции и стран Балканского полуострова. Фактически идет новая Крымская война, только это уже не вооруженный конфликт, а экономический и дипломатический», – отметил он.

По его мнению, Киев рассматривается Лондоном как «важный инструмент ограничения возможностей Москвы, которую британцы считают своим геополитическим конкурентом». «Более сильное влияние на Украину позволит им занять в этой сфере место других европейских стран и в какой-то мере даже США», – заключил эксперт.

При этом, комментируя сообщения прессы и отставных офицеров о британских военных на Украине, Бортник объяснил, что парламент страны ежегодно дает разрешение на допуск вооруженных сил в рамках учений. «В этих целях у нас постоянно находятся солдаты из Британии и Америки. Ничего удивительного в этом нет», – заверил Бортник.

«Их роль прежде всего сводится к содействию в укреплении силовых структур Украины. Сотрудничество в этой сфере началось после встречи Зеленского с директором Секретной разведслужбы Британии Ричардом Муром», – полагает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Во-первых, британцы помогают Киеву получить интересную для него информацию о России. Во-вторых, британские военные специалисты оказывают инфраструктурную поддержку в создании ряда военных объектов на Украине. Возможно, в дальнейшем на них будут базироваться силы НАТО», – допустил собеседник.

«Формально на Украине пока нет иностранных баз, – продолжил Коротченко. – Британцы помогают в создании именно военных объектов – они же объекты военного назначения или инфраструктуры, которые в перспективе могут быть переформатированы и в другом варианте использованы».

Собеседник призвал не преувеличивать роль Лондона в усилении напряженности вокруг Украины. «Шапками никого закидывать не надо: если угодно, войну на Украине разжигает действующая власть. Она успешно с этим справляется, причем как минимум с 2014 года», – заключил Коротченко.

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