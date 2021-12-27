Взгляд
27 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 16:14  |  vz.ru
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Дефицитный газ из Европы может утекать на Украину

Путин уличил Польшу и Украину в ложных обвинениях в адрес Газпрома REUTERS/Vasily Fedosenko
Владимир Путин назвал враньем заявления о вине России в газовом кризисе у европейцев. Запад перевернул все с ног на голову. Наоборот, Газпром – единственный среди всех поставщиков, кто увеличил поставки в Европу. А от фактической остановки прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа» получают прибыль главные обвинители России – Польша и Украина. Подробности...
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ЕС добивается превращения России в Украину с помощью ВТО

Европа претендует на 20% ВВП России REUTERS/Denis Balibouse
ЕС потребовал взыскать с России 290 млрд евро за ущерб от политики импортозамещения. Соответствующее обращение направлено в ВТО. Ранее схожие претензии озвучили в США. По мнению экспертов, тем самым страны Запада хотят поставить Россию в торгово-экономическое положение Украины. Насколько обоснованы их требования и что этому может противопоставить Москва?  Подробности...
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Уникальное крыло выводит Россию из-под давления Запада

То, что России удалось сделать за два года по спасению проекта МС-21, на Западе мало кто ожидал Пресс-служба Корпорации "Иркут"/ТАСС
России «удалось сделать задел на десятилетия вперед», «теперь будем работать без оглядки на Запад». Такими словами эксперты оценивают первый полет нового российского авиалайнера МС-21 с композитным крылом отечественного изготовления. А совершить такой прорыв российскому авиапрому помогли антироссийские санкции. Каким же образом? Подробности...
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Британия готовит новую Крымскую войну

Британия пытается прибрать к рукам все, что плохо лежит на Украине после США Alastair Grant/ Pool/REUTERS
Лондон назвал Россию одной из самых «вызывающе враждебных» стран в мире. На этом фоне СМИ фиксируют растущую активность британских военных на Украине. Более того, в некоторых сферах сотрудничества с Украиной Лондон начал теснить Вашингтон для решения собственных геополитических задач. Какие особые интересы есть у Британии на Украине? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия перехватила стратегическую инициативу

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Наступает новая эра, приходят новые герои, и новый Данила Багров, поднимая тяжелую руку и глядя в глаза деловому партнеру, снова ласково спрашивает: в чем сила, американец? Подробности...
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Москва, Пекин и Вашингтон приступили к освоению планеты на новом уровне

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Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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Кто развращает российских программистов

Лев Матвеев
Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ»
Наши госкомпании разгоняют рынок труда в сфере ИТ. Они завышают зарплаты разработчиков, предлагая junior-разработчику 200 тыс. рублей в месяц. Тем временем отрасль страдает от серьезного кадрового дефицита. Подробности...
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Восстание индейцев в Чили

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    Британия пытается прибрать к рукам все, что плохо лежит на Украине после США
    		   27 декабря 2021, 14:38
    Фото: Alastair Grant/ Pool/REUTERS
    Текст: Ростислав Зубков

    Лондон назвал Россию одной из самых «вызывающе враждебных» стран в мире. На этом фоне СМИ фиксируют растущую активность британских военных на Украине. Более того, в некоторых сферах сотрудничества с Украиной Лондон начал теснить Вашингтон для решения собственных геополитических задач. Какие особые интересы есть у Британии на Украине?

    Лондон готовится эвакуировать своих военнослужащих с территории Украины в случае обострения ситуации и «вторжения России», пишет британская газета Daily Express. Отмечается, что на Украине в рамках тренировочной миссии Orbital работают более 100 человек. Основная часть сил находится в городе Яворов Львовской области, в Киеве же расположилась группа офицеров штаба.

    О присутствии британских военных на Украине на прошлой неделе также рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. По его данным, некие специалисты из Соединенного Королевства помогают украинцам строить военно-морскую базу в Очакове, а охраняет их британская частная военная компания (ЧВК). Ее сотрудники «прописались в Николаеве», отметил отставной украинский офицер.

    Особую главу в военном сотрудничестве Киева и Лондона занимает меморандум о морском партнерстве, который стороны подписали в июне этого года. Согласно документу, Украина и Британия вместе спроектируют и построят военные корабли на территории двух стран, а также построят две базы ВМС Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях, стоящих за этим соглашением, однако сотрудничество Лондона с командой Владимира Зеленского становится все более масштабным. 

    К слову, британцы опасаются не только «российского вторжения» на Украину, но и кибератак. Источники издания The New York Times в начале прошлой недели заявили, что вместо вооруженного нападения Москва якобы может наслать хакеров на украинскую инфраструктуру. В этой связи «для защиты от России» на Украину были отправлены эксперты в области кибербезопасности из Британии и США, пишет NYT.

    В середине декабря «обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ» выразил премьер Британии во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. Президент России, в свою очередь, указал Борису Джонсону на примеры срыва Киевом Минских соглашений на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России.

    Несмотря на объяснения российского лидера, Лондон по-прежнему считает Россию одной из самых «вызывающе враждебных» стран в мире. Об этом сказал государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс изданию Telegraph. В список таких государств он также отнес Китай, Иран и КНДР.

    По мнению украинского политолога Константина Бондаренко, «Украина четко легла в русло британской политики» после встречи президента Владимира Зеленского с главой MI-6 Ричардом Муром. «С октября прошлого года и по сей день Британия пытается прибрать к рукам все, что плохо лежит на Украине после Соединенных Штатов», – заявил собеседник.

    «В офисе Зеленского уже не скрывают, что для Киева Лондон стал ближе Вашингтона, – сказал он. – Британцы лучше понимают наши проблемы, мы постоянно получаем от них кредиты и другую помощь, в том числе военную». 

    Поддержка Соединенного Королевства, конечно, не альтруизм, а чистая прагматика. Британия таким образом хочет «создать своеобразную политическую ось «Лондон – Анкара», чтобы потеснить интересы Москвы в Черном море, считает Бондаренко. «Этот план, на мой взгляд, вполне осуществимый», – отметил эксперт.

    «Кроме того, Лондон хочет использовать Киев как триггер в отношениях с Россией и Евросоюзом. Украина – это один из факторов влияния на Москву и ЕС, имеющий очень удачное географическое и геополитическое расположение», – уточнил политолог.

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    В свою очередь руководитель Украинского института политики Руслан Бортник предположил, что Лондон начал питать особый интерес к Киеву уже после выхода из Евросоюза, когда ему понадобилось «актуализировать себя в мировой повестке». «Британия укрепляет Украину, чтобы ослабить влияние России и достигнуть такой ситуации, при которой можно будет либо вернуть Крым Украине, либо хотя бы «вывести» его из-под контроля Москвы», – пояснил собеседник.

    «За счет своей независимой внешней политики Англия хочет лишить РФ безусловного контроля в Черном и Средиземном морях, где сосредоточены интересы многих важных игроков, в том числе Турции и стран Балканского полуострова. Фактически идет новая Крымская война, только это уже не вооруженный конфликт, а экономический и дипломатический», – отметил он.

    По его мнению, Киев рассматривается Лондоном как «важный инструмент ограничения возможностей Москвы, которую британцы считают своим геополитическим конкурентом». «Более сильное влияние на Украину позволит им занять в этой сфере место других европейских стран и в какой-то мере даже США», – заключил эксперт.

    При этом, комментируя сообщения прессы и отставных офицеров о британских военных на Украине, Бортник объяснил, что парламент страны ежегодно дает разрешение на допуск вооруженных сил в рамках учений. «В этих целях у нас постоянно находятся солдаты из Британии и Америки. Ничего удивительного в этом нет», – заверил Бортник.

    «Их роль прежде всего сводится к содействию в укреплении силовых структур Украины. Сотрудничество в этой сфере началось после встречи Зеленского с директором Секретной разведслужбы Британии Ричардом Муром», – полагает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    «Во-первых, британцы помогают Киеву получить интересную для него информацию о России. Во-вторых, британские военные специалисты оказывают инфраструктурную поддержку в создании ряда военных объектов на Украине. Возможно, в дальнейшем на них будут базироваться силы НАТО», – допустил собеседник.

    «Формально на Украине пока нет иностранных баз, – продолжил Коротченко. – Британцы помогают в создании именно военных объектов – они же объекты военного назначения или инфраструктуры, которые в перспективе могут быть переформатированы и в другом варианте использованы».

    Собеседник призвал не преувеличивать роль Лондона в усилении напряженности вокруг Украины. «Шапками никого закидывать не надо: если угодно, войну на Украине разжигает действующая власть. Она успешно с этим справляется, причем как минимум с 2014 года», – заключил Коротченко.

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