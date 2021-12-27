Эксперт объяснил цель присутствия британских военных на Украине

Британия хочет лишить Россию безусловного контроля над ситуацией в Черном и Средиземном морях, где сосредоточены интересы многих важных игроков. Фактически мы видим новую Крымскую войну», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник, комментируя сообщения СМИ о присутствии британских военных на территории Украины.

«После выхода из Евросоюза Лондон решил актуализировать себя в мировой повестке через Киев и не только. Поэтому он укрепляет Украину, предоставляя ей кредиты, проводит совместные военные учения, передает разные ресурсы», – пояснил руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

Тем самым Соединенное Королевство преследует свои геополитические цели, считает собеседник. «Все это необходимо для того, чтобы ослабить российское влияние в регионе и достигнуть такой ситуации, при которой можно будет либо вернуть Крым Украине, либо хотя бы «вынести» его из-под контроля Москвы», – пояснил он.

«Британия хочет лишить Россию безусловного контроля над ситуацией в Черном и Средиземном морях, где сосредоточены интересы многих важных игроков, в том числе Турции и стран Балканского полуострова. Фактически идет новая Крымская война, только это уже не вооруженный конфликт, а экономический и дипломатический», – уточнил Бортник.

«Поэтому для Лондона Украина – важный инструмент ограничения возможностей Москвы, которую британцы считают своим геополитическим конкурентом. Влияние на Киев позволит им занять в этой сфере место других европейских стран и в какой-то мере даже США», – добавил политолог.

Комментируя сообщения прессы и отставных офицеров о присутствии британских военных на Украине, Бортник объяснил, что парламент страны ежегодно дает разрешение на допуск иностранных вооруженных сил в рамках учений. «В этих целях у нас постоянно находятся солдаты из Британии и США. Ничего удивительного в этом нет», – заверил Бортник.

Накануне британская газета Daily Express сообщила , что Лондон готовится эвакуировать c Украины свои силы в случае обострения ситуации. «Военное руководство должно провести всеобъемлющий «обзор» (британской учебной миссии) Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства может быть «безопасно выведен», – говорится в статье издания.

По его данным, основная часть британских сил находится в городе Яворов Львовской области, в Киеве расположена небольшая группа офицеров штаба. Источники газеты отметили, что военнослужащие должны направиться к границе с Польшей, если произойдет чрезвычайная ситуация. В случае ЧС приказ об эвакуации должен отдать начальник британского Управления совместных операций штаба генерал-полковник Чарли Стрикланд.

На прошлой неделе бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что на Украине действует частная военная компания (ЧВК) из Великобритании. Она, по словам экс-офицера СБУ, опирающегося на собственные источники, охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове.

Прозоров также рассказал, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве», а на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона». Их тоже охраняют бойцы ЧВК из Британии, которые базируются в гостинице «Александровская» в Николаеве, сказал бывший подполковник.

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко объяснил активность иностранных специалистов на Украине. Собеседник связал это с прошлогодними контактами Лондона и Киева: в октябре 2020-го президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «была встреча в офисе MI-6».

По данным украинских СМИ, Зеленский во время своего визита в Британию тайно встретился с главой MI-6 Ричардом Муром. По словам украинского лидера, у него «нет никаких секретов» относительно проведенных переговоров, но всю информацию он раскрыть не может, поскольку «это государственные дела». Зеленский уточнил, что на встрече в основном обсуждалась тема помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.

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