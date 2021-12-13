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13 декабря, понедельник | Последнее обновление — 19:55 | vz.ru
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Путин указал Джонсону на примеры срыва Киевом минских соглашений
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Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Британии Борисом Джонсоном привел ряд примеров деструктивной линии украинских властей по срыву минских соглашений, сообщила пресс-служба Кремля.
«Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса», – сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что в беседе Джонсон выразил «обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ». Путин в ответ подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.
Российский лидер отметил, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, а также применяют там запрещенные минским «Комплексом мер» тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Также президент России обратил внимание Джонсона и на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения.
Все эти события, добавил Путин, происходят на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России.
Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Прежде он говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным.
Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун заявила, что слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными.
Украина ответила на слова Путина о долге перед Россией
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Украинская сторона считает необоснованными заявления об обязательствах перед российской стороной о передаче зарубежных активов СССР, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко.
Раздел советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года, согласно которому доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%, заявил Николенко в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.
В 1994 году Украина и Россия подписали соглашение о нулевом варианте, по которому Россия обязалась выплатить украинскую долю во внешнем госдолге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года, добавил представитель МИД.
Украина же обязывалась передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.
Якобы игнорирование российской стороной требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделали невозможной ратификацию соглашения Радой.
«Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным», – подвел итог Николенко.
Ранее президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» отметил, что Москва рассчитывала на передачу странами бывшего СССР зарубежных активов в обмен на погашение долгов, но Украина не выполнила свое обязательство, передает «Коммерсант».
«В 1993 году мы взяли на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего СССР. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала», – сказал глава российского государства.
«Северный поток – 2» обвинили в лишении Украины реверса газа из Европы
После открытия «Северного потока – 2» Украина может лишиться возможности приобретать газ по реверсу в Европе, написали в статье для журнала National Interest обозреватели Януш Бугайски и Маргарита Ассенова.
По мнению авторов публикации, после сертификации оператора нового газопровода все поставки голубого топлива из России обойдут территорию Украины стороной.
«Это значит, что Москва будет контролировать, сколько газа по «Северному потоку – 2» станут получать соседи Украины с целью гарантировать, что у них не будет излишков топлива, которые они могли бы перепродавать Киеву», – передает РИА «Новости» слова аналитиков.
Обозреватели пришли к выводу, что в отсутствии транзита и реверсивных поставок голубого топлива из европейских стран Украина станет «более уязвимой для возможного вторжения».
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Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя договоренность США и Германии по «Северному потоку – 2», заявил, что это вопрос потребности: будет спрос – будет и транзит российского газа через Украину после 2024 года.
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Украинский генерал назвал срок капитуляции Киева при войне с Россией
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Заместитель секретаря совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что российские военные в случае начала войны с Украиной смогут быстро дойти до ее столицы.
Он заявил, что в первую очередь Москва сможет задействовать высокоточное оружие и авиацию «по примеру Югославии конца 90-х». При этом первоочередной задачей будет запугать киевские власти, сообщает РИА «Новости».
«Напомню, что от Сум до Киева нормальным маршем за шесть часов российская колонна дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря», – сказал Кривонос.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
МИД: Западные страны под видом инструкторов перебрасывают на Украину боевиков
Западные страны под видом инструкторов перебрасывают на Украину боевиков, заявила в эфире телеканала «Крым 24» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Украина накачивается вооружениями - речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», – цитирует ее РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
На Украине объяснили, почему Россию бессмысленно отключать от SWIFT
Угрозы со стороны политиков США отключить Россию от платежной системы SWIFT из-за якобы готовящегося вторжения на Украину не имеют реальной силы, заявил экономист Александр Хмелевский.
По его словам, исключить участника системы невозможно по желанию одной сторон. Соответствующее решение может быть принято самим банковским объединением после совместного решения стран Евросоюза, передает украинская газета «Факты».
При этом Хмелевский отметил, что банковское объединение не будет заинтересовано в таком решении, так как банки РФ платят значительные членские взносы.
Экономист подчеркнул, что в любом случае для России подобное отключение не несет экономических потерь, только имиджевые.
«Более серьезно повлиял бы на Россию запрет для американских и европейских банков открывать и вести корреспондентские счета для российских банков, а также счета для предприятий, которые имеют российских собственников и российских граждан», – резюмировал он.
Напомним, в августе в МИДе заявляли, что опасность отключения России от международной платежной системы SWIFT пока не просматривается, от этого шага все только проиграют.
В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности такого шага. В МИД подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
Устроивший скандал на блокпосту в Донбассе замглавы МВД Украины уволен
Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел страны Александра Гогилашвили, который устроил скандал на одном из блокпостов в Донбассе.
Агентство РБК-Украина сообщило об увольнении Гогилашвили, сославшись на источник в правительстве.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить замглавы МВД Александра Гогилашвили.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
До этого украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, сотрудники которой потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминистра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
Новый канцлер Германии захотел активизировать «нормандский формат»
«Нормандский формат» (Германия, Россия, Украина и Франция) нужно «в будущем активировать» для поиска решения ситуации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Варшаве после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
Новый канцлер ФРГ призвал использовать все возможности для деэскалации ситуации на Украине. «К этому относится и нормандский формат, который нужно и дальше использовать как инструмент переговоров друг с другом», – приводит слова Шольца ТАСС.
«Жаль, что в прошлые годы развитие было не таким, как нам бы хотелось», – отметил глава правительства ФРГ. «Мы будем этот вопрос вместе обсуждать на [заседаниях] Европейского совета», – добавил канцлер. Он напомнил, что ЕС обеспокоен ситуацией возле украинских границ. «Мы четко дали понять, что нарушение границы не обойдется без серьезных последствий», – заявил Шольц.
Ранее главы МИД стран «Большой семерки» (G7) в ходе встречи в Ливерпуле призвали Россию к «деэскалации» и поддержали «усилия» Франции и Германии в нормандском формате по достижению выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине.
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В пятницу президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский договорились возобновить переговоры в «нормандском формате». В тот же день Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем Соединенные Штаты могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения минского комплекса мер.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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В США признали нахождение Украины в сфере влияния России
Украина находится в сфере влияния России и американские солдаты не должны воевать за независимость Украины, заявил в колонке для American Spectator эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.
«Украина, говоря словами старых дипломатов, находится в российской сфере влияния. Мы можем от всей души надеяться и желать ей независимости и свободы, но, скажем на чистоту, американские парни не должны сражаться и умирать за независимость Украины. И, вероятно, большинство американцев удивилось бы, узнав, что сегодня мы по договору обязаны защищать Албанию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Болгарию, Словакию и Хорватию. Независимость Украины не является жизненно важным интересом США в сфере национальной безопасности», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Специалист подчеркнул, что ухудшение отношений между Россией и Западом вызвало необоснованное расширение НАТО на восток.
Семпа указал, что, по его мнению, Россия не представляет для США и Европы такой угрозы, как СССР во время холодной войны. Основная опасность для Запада сегодня исходит от Китая, считает эксперт, и ошибочная политика Вашингтона только сближает Москву с Пекином.
«Нашим государственным деятелям следовало бы добиться своего рода разрядки в отношениях с Россией, чтобы не вести холодные войны на два фронта», – посоветовал Семпа.
Напомним, Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».
Он констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
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Британцы увидели страх Байдена перед Путиным
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Читатели британского издания The Telegraph оценили итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявив о слабости главы американской администрации и его страхе перед российским лидером.
«Европа падает в руки Путина, и Байден ничего не может с этим поделать», – передает РИА «Новости» слова пользователя Steve Smith.
«Путин чувствует слабость и страх Байдена», – отметила Linda Borg-Olivier.
«Сам факт президентства Байдена стал большой победой для Путина», – заявил Henry Reid.
По мнению комменаторов, способности главы Белого дома не соответствуют занимаемой им должности и меркнут на фоне предшественников.
«Запад был в наилучших кондициях при Тэтчер и Рейгане, а теперь у нас есть лишь Сонный Джо», – посетовал Mick Lennard.
«Байден слаб, слаб и еще раз слаб», – написал David Meek.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Глава МИД Германии призвала к переговорам с Россией по Украине
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Переговоры с Россией важны, чтобы урегулировать ситуацию на Украине, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.
Как заявила Бербок, «суверенитет Украины является основой для любых действий» со стороны ЕС. «Важно совместно с Россией вернуться за стол переговоров, по возможности, в нормандском формате», – приводит слова главы германской дипломатии ТАСС.
По словам главы МИД Германии, «дверь для переговоров всегда и в любое время открыта».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве призвал активизировать «нормандский формат».
В воскресенье главы МИД стран G7 в ходе встречи в Ливерпуле призвали Россию к «деэскалации» и поддержали «усилия» Франции и Германии в нормандском формате по достижению выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину. При этом он допустил, что Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
При этом в Москве указали, что ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
В прошлое воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.
В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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На Украине заявили об отсутствии давления США на Киев по вопросу автономии Донбасса
Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает информацию о том, что Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы тот предоставил Донбассу особый статус или больше автономии для «возобновления застопорившихся мирных переговоров», говорится в сообщении газеты Financial Times, которой дал интервью Резников.
«Резников также отрицает, что Киев подвергся какому-либо давлению со стороны США, чтобы предоставить особый статус или большую автономию оккупированным регионам Донбасса», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники США сообщило, что американские власти могут заставить Киев официально уступить часть автономии Донбассу.
В Конгрессе США допустили введение новых санкций против России
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Руководство комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США выступило с заявлением о готовности к работе во взаимодействии с американской администрацией по введению новых санкций против Москвы в случае якобы возможного «вторжения» России на Украину.
Председатель указанного комитета Грегори Микс (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец в данном органе Майкл Маккол (от штата Техас) заверили, что «суверенитет и территориальная целостность Украины пользуются непоколебимой поддержкой в Конгрессе США со стороны обеих партий», передает ТАСС.
«Мы готовы работать с администрацией и с нашими трансатлантическими союзниками с тем, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины, в том числе путем введения новых серьезных санкций в отношении России, если она продолжит вторгаться на Украину», – отметили Микс и Маккол. Они также выступили за «отправку дополнительной военной техники» Киеву, в том числе поражающего действия.
По словам законодателей, Вашингтону не следует «делать уступок в ущерб Украине или позициям НАТО на восточном фланге».
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Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ходе переговоров 7 декабря заявил главе администрации США Джо Байдену, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
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В Киеве обвинили Меркель в блокировании поставок «смертоносного оружия»
Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.
Резников в интервью газете Financial Times заявил, что Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения БПЛА. Хотя отмечается, что впоследствии Германия смягчила свою позицию относительно винтовок, признав их несмертоносным оружием, передает РИА «Новости».
Глава МО утверждает, что Украина будет добиваться приобретения оружия в рамках двусторонних соглашений с союзниками, например, с США, Британией, Литвой и Францией.
Отмечается, что позиция нового правительства Германии под руководством канцлера Олафа Шольца по этому поводу еще не ясна.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что вряд ли новое правительство Германии откажется от «обезображенного пацифизма», из-за которого не продает Киеву оружие.
В Раде объяснили, где может пройти референдум по Донбассу
Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в случае организации всеукраинского референдума смогут принять в нем участие, только приехав на подконтрольную правительству Киева территорию страны, заявил глава Верховной рады Руслан Стефанчук, комментируя инициативу о проведении референдума по Донбассу, возможность которого допустил президент Украины Владимир Зеленский.
«В законе о референдуме предусмотрена возможность установления округов для тех людей, которые остались на тех территориях (не подконтрольных Киеву). <...> Они могут приехать на подконтрольную власти Украины территорию и проголосовать за то или иное решение», – цитирует его ТАСС.
Стефанчук подчеркнул, что «когда будут создаваться соответствующие структурные подразделения, которые будут проводить референдум, они будут создаваться исключительно на территории, которая подконтрольна государству Украина».
При этом спикер украинского парламента исключил возможность принятия решения по вопросу Донбасса только жителями этого региона.
Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Прежде он говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным.
Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун заявила, что слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными.
Устроивший скандал в Донбассе замглавы МВД Украины попал в базу «Миротворца»
Замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, устроивший скандал на блокпосте в Донбассе, попал в базу данных сайта «Миротворец», сообщается на этом портале.
«Нарушение законодательства Украины о гражданстве. Нападение на полицейских при исполнении служебных обязанностей. Присвоение полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины», – следует из карточки замглавы МВД, сообщает РИА «Новости».
Ранее Кабмин Украины уволил заместителя министра внутренних дел страны Александра Гогилашвили.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить замглавы МВД Александра Гогилашвили.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
До этого украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, сотрудники которой потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминистра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
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