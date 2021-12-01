Глава МИД Британии залезла на танк у границы России ради личной выгоды

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс проехалась на танке во время визита в Эстонию, повторив аналогичный жест в исполнении Маргарет Тэтчер 1986 года. До «железной леди» Трасс еще далеко – британцы над ней смеются, а эксперты упрекают в «измельчании». Была ли в действиях главы британской внешней политики угроза в адрес России и какие цели она преследовала на самом деле?

Во вторник во время визита в Эстонию глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке. Видео с Трасс, одетой в камуфляжный жилет и каску, опубликовало издание Times. Перед поездкой на совещании министров иностранных дел стран НАТО она выразила поддержку Украине и предостерегла Москву от «агрессии».

По информации издания, подобным жестом Трасс хотела вызвать ассоциацию с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Речь идет о случае, который произошел в 1986 году. Тогда «железная леди» на танке «Челленджер» проехалась по полигону войск НАТО под Гамбургом. Говорят, что благодаря такому эксцентричному поступку Тэтчер смогла победить на очередных выборах премьер-министра, что дало критикам повод называть ее «танк-таран», передает РИА «Новости».

Однако читатели британского издания The Telegraph высмеяли поездку главы МИД Британии. «Она предупреждает Россию? Кремль, должно быть, дрожит от страха», – написал Cliff Woods. Некоторые читатели уверены, что для того, «чтобы сравниться с миссис Тэтчер, одного постановочного видео явно недостаточно». «Прошло 35 лет, а танк тот же самый!» – пошутил Graham Cove.

Напомним, что Трасс стала главой МИД Британии в сентябре. Она известна своими жесткими высказываниями в адрес России. Так, в середине ноября она обвинила Москву в кризисе с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Она заявила, что Москва «должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог». Кроме того, глава британского МИДа – ярая правозащитница. Она рассматривает возможность бойкота Олимпиады в Китае по причине нарушения прав человека там, отмечает Deutsche Welle.

При этом Трасс достаточно амбициозна: ей прочат пост премьер-министра страны. Обозреватель CBS News Саймон Бейтс считает, что Консервативная партия Британии начинает присматривать преемника Борису Джонсону, так как его действиями недовольны не только избиратели, но и сами однопартийцы, передает RT.

Российский сенатор Владимир Джабаров раскритиковал поездку Трасс на танке у границ России, сообщают «Известия». «Представляю, какая реакция была бы в натовских столицах, если бы наш Сергей Викторович Лавров прибыл в Белоруссию и прокатился на российском танке на белорусско-польской границе», – отметил он.

«У некоторых гражданских политических деятелей, судя по всему, есть сильная тяга к оружию»,

– заметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. В этой связи он вспомнил произведение Александра Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», где был персонаж – наместник Флед в стране мигунов. «Флед был мирным чиновником, но очень любил оружие и заставлял несчастных мигунов ковать себе клинки и амуницию, так и Трасс», – добавил эксперт.

По его словам, глава МИД Британии этим проездом будто бы подчеркнула обязательства НАТО в рамках статьи № 5 Североатлантического договора о коллективной обороне при нападении на любого члена альянса, «хотя на Эстонию никто нападать не собирается». «Так что, скорее всего, это игра на публику. Поэтому Москве вряд ли стоит отвечать на подобные действия, по крайней мере – в публичном поле. Тем более у нас сохраняются активные контакты с НАТО по военной линии», – отметил аналитик.

«Но в целом создается устойчивое впечатление, что такие страны, как Эстония или Украина, нужны НАТО в основном для того, чтобы приехать на танке на границу с Россией и в очередной раз пригрозить Москве. Сам по себе вклад Прибалтики в боеспособность альянса чисто символический, поскольку это небольшие страны с малым количеством ресурсов, где невозможно создать глубину обороны», – пояснил политолог.

При этом сравнение акций Трасс и Тэтчер неуместно, считает Кортунов. «У Тэтчер была глубокая идеология, серьезная политическая платформа. А нынешние британские политики измельчали», – указал эксперт. В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк считает, что между Трасс и Тэтчер вполне можно провести аналогии, потому что сейчас среди британских консерваторов усиливается внутрипартийная борьба.

«Рейтинги Бориса Джонсона очень сильно падают на фоне коррупционных скандалов. И одним из главных претендентов на пост лидера партии, а значит – и на должность премьер-министра, является как раз Трасс. Ее рейтинги сейчас даже выше, чем у канцлера казначейства Саджида Джавида. Так что прокат на танке – своеобразная предвыборная акция Трасс»,

– отметила эксперт.

В британском обществе также сравнивают Трасс с Тэтчер, и глава МИД Британии сознательно усиливает эти разговоры, проводя похожие акции. «В этом плане антироссийская риторика – удобный рабочий инструмент для предвыборных кампаний как среди консерваторов, так и лейбористов. К тому же Британия официально заявляет о своих целях по «сдерживанию России» во внешнеполитической повестке», – напомнила собеседница.

Политолог также указала, что проезд на танке по территории восточноевропейского союзника призван сплотить страны вокруг Лондона в рамках концепции «Глобальной Британии». «Британия таким образом поддерживает в Восточной Европе статус государства-защитника», – подытожила аналитик.

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