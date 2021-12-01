Глава МИД Британии залезла на танк у границы России ради личной выгоды

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1 декабря, среда  |  Последнее обновление — 17:10  |  vz.ru
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Россия обойдется без Украины в поставках водорода в Европу

Нефтегазовая Россия вливается в мировой водородный тренд REUTERS/Christian Charisius
Российский президент хочет показать Европе, что Россия «готовится к изменениям в энергетике, а не спряталась в пещере со своим нефтегазом». Так эксперты оценивают задание Владимира Путина тщательно изучить вопрос экспорта водорода в ЕС на базе действующих трубопроводов. Ранее о желании поставлять это топливо в ЕС заявляла Украина. Есть ли шанс у Киева откусить кусок водородного пирога? Подробности...
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Россия нашла ответ на развертывание сил НАТО у своих границ

«Цирконы» прошли успешные испытания в акватории Белого моря Минобороны РФ/ТАСС
Если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Об этом объявил во вторник Владимир Путин. Одновременно сенсационное заявление сделал Александр Лукашенко: Минск может предложить Москве разместить ядерное оружие на своей территории. Что Россия готова предпринять в связи со стягиванием сил НАТО к своим границам? Подробности...
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Россия получит ядерное преимущество над НАТО

Новый «Белый лебедь» способен нанести врагу неотвратимые удары на море и на суше Марина Лысцева/ТАСС
Российские военные планируют испытать Ту-160М новой сборки – обновленный вариант стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла, известного как «Белый лебедь». Разработку «Туполева» успели оценить не только в наших ВКС, но и за океаном. Какие свойства «стратега» вызвали беспокойство американцев и какие вооружения он сможет нести, помимо традиционных? Подробности...
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Почему Лукашенко решился на признание Крыма

Александр Лукашенко сказал то, что от него давно желали услышать president.gov.by
Официальный Киев в бешенстве: Александр Лукашенко, который очень долго отказывался называть Крым российским, наконец-то публично признал этот факт. Почему президент Белоруссии решился на этот шаг именно сейчас – и какие последствия это будет иметь для Крыма, для России в целом и для официального Минска? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Система психоневрологических интернатов – это позор России

Анна Федермессер
Анна Федермессер, президент фонда помощи хосписам «Вера»
Я не понимала: как могут жить в психоневрологических интернатах тысячи умирающих в голодной нищете больных сирот, дурачков и стариков, если государство выделяет на их достойную жизнь столько денег? Да очень просто. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Как либералам и патриотам найти путь друг к другу

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, президент гильдии сценаристов Союза кинематографистов России
Наша история – травма, а не правда. Поэтому ее и переписывают. Травма искажает оптику. Травмированные советской властью либералы и травмированные девяностыми патриоты – объединенные одной повесточкой близнецы-братья. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Как Beatles писали свои песни

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Для тех, кто понимает, на чем основана вся современная поп- и рок-музыка, это фантастически интересно, буквально каждая деталь. А главное, и это просто до шевеления оставшихся волос на голове – впервые показан в деталях процесс написания песен The Beatles. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Британская империя опять сократилась

Украина требует репараций от Германии

«Омикрон» перепугал планету

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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Глава МИД Британии залезла на танк у границы России ради личной выгоды

    Глава МИД Британии Лиз Трасс на танке подражает «железной леди» Маргарет Тэтчер
    		   1 декабря 2021, 17:00
    Фото: Fritz Reiss/AP/ТАСС,
    UK Government/flickr.com
    Текст: Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов,
    Ростислав Зубков

    Британский министр иностранных дел Лиз Трасс проехалась на танке во время визита в Эстонию, повторив аналогичный жест в исполнении Маргарет Тэтчер 1986 года. До «железной леди» Трасс еще далеко – британцы над ней смеются, а эксперты упрекают в «измельчании». Была ли в действиях главы британской внешней политики угроза в адрес России и какие цели она преследовала на самом деле?

    Во вторник во время визита в Эстонию глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке. Видео с Трасс, одетой в камуфляжный жилет и каску, опубликовало издание Times. Перед поездкой на совещании министров иностранных дел стран НАТО она выразила поддержку Украине и предостерегла Москву от «агрессии».

    По информации издания, подобным жестом Трасс хотела вызвать ассоциацию с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Речь идет о случае, который произошел в 1986 году. Тогда «железная леди» на танке «Челленджер» проехалась по полигону войск НАТО под Гамбургом. Говорят, что благодаря такому эксцентричному поступку Тэтчер смогла победить на очередных выборах премьер-министра, что дало критикам повод называть ее «танк-таран», передает РИА «Новости».

    Однако читатели британского издания The Telegraph высмеяли поездку главы МИД Британии. «Она предупреждает Россию? Кремль, должно быть, дрожит от страха», – написал Cliff Woods. Некоторые читатели уверены, что для того, «чтобы сравниться с миссис Тэтчер, одного постановочного видео явно недостаточно». «Прошло 35 лет, а танк тот же самый!» – пошутил Graham Cove.

    Напомним, что Трасс стала главой МИД Британии в сентябре. Она известна своими жесткими высказываниями в адрес России. Так, в середине ноября она обвинила Москву в кризисе с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Она заявила, что Москва «должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог». Кроме того, глава британского МИДа – ярая правозащитница. Она рассматривает возможность бойкота Олимпиады в Китае по причине нарушения прав человека там, отмечает Deutsche Welle.

    При этом Трасс достаточно амбициозна: ей прочат пост премьер-министра страны. Обозреватель CBS News Саймон Бейтс считает, что Консервативная партия Британии начинает присматривать преемника Борису Джонсону, так как его действиями недовольны не только избиратели, но и сами однопартийцы, передает RT.

    Российский сенатор Владимир Джабаров раскритиковал поездку Трасс на танке у границ России, сообщают «Известия». «Представляю, какая реакция была бы в натовских столицах, если бы наш Сергей Викторович Лавров прибыл в Белоруссию и прокатился на российском танке на белорусско-польской границе», – отметил он.

    «У некоторых гражданских политических деятелей, судя по всему, есть сильная тяга к оружию»,

    – заметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. В этой связи он вспомнил произведение Александра Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», где был персонаж – наместник Флед в стране мигунов. «Флед был мирным чиновником, но очень любил оружие и заставлял несчастных мигунов ковать себе клинки и амуницию, так и Трасс», – добавил эксперт.

    По его словам, глава МИД Британии этим проездом будто бы подчеркнула обязательства НАТО в рамках статьи № 5 Североатлантического договора о коллективной обороне при нападении на любого члена альянса, «хотя на Эстонию никто нападать не собирается». «Так что, скорее всего, это игра на публику. Поэтому Москве вряд ли стоит отвечать на подобные действия, по крайней мере – в публичном поле. Тем более у нас сохраняются активные контакты с НАТО по военной линии», – отметил аналитик.

    «Но в целом создается устойчивое впечатление, что такие страны, как Эстония или Украина, нужны НАТО в основном для того, чтобы приехать на танке на границу с Россией и в очередной раз пригрозить Москве. Сам по себе вклад Прибалтики в боеспособность альянса чисто символический, поскольку это небольшие страны с малым количеством ресурсов, где невозможно создать глубину обороны», – пояснил политолог.

    При этом сравнение акций Трасс и Тэтчер неуместно, считает Кортунов. «У Тэтчер была глубокая идеология, серьезная политическая платформа. А нынешние британские политики измельчали», – указал эксперт. В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк считает, что между Трасс и Тэтчер вполне можно провести аналогии, потому что сейчас среди британских консерваторов усиливается внутрипартийная борьба.

    «Рейтинги Бориса Джонсона очень сильно падают на фоне коррупционных скандалов. И одним из главных претендентов на пост лидера партии, а значит – и на должность премьер-министра, является как раз Трасс. Ее рейтинги сейчас даже выше, чем у канцлера казначейства Саджида Джавида. Так что прокат на танке – своеобразная предвыборная акция Трасс»,

    – отметила эксперт.

    В британском обществе также сравнивают Трасс с Тэтчер, и глава МИД Британии сознательно усиливает эти разговоры, проводя похожие акции. «В этом плане антироссийская риторика – удобный рабочий инструмент для предвыборных кампаний как среди консерваторов, так и лейбористов. К тому же Британия официально заявляет о своих целях по «сдерживанию России» во внешнеполитической повестке», – напомнила собеседница.

    Политолог также указала, что проезд на танке по территории восточноевропейского союзника призван сплотить страны вокруг Лондона в рамках концепции «Глобальной Британии». «Британия таким образом поддерживает в Восточной Европе статус государства-защитника», – подытожила аналитик.

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