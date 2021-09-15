В Британии назначили нового главу МИД

Министр по международной торговле Лиз Трасс стала новой главой МИД Британии, сообщила канцелярия британского премьера.

«Элизабет Трасс назначена на должность министра иностранных дел и международного развития. Она останется министром по делам женщин и равноправия», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, занимавший должность с 2019 года, назначен главой министерства юстиции в обновленном кабинете премьера страны Бориса Джонсона.

До этого стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может в ближайшее время провести перестановки в своем кабинете, заменив глав МИД Доминика Рааба и Минобразования Гэвина Уильямсона. Позже министр образования Великобритании заявил о своей отставке, отметив, что гордится проведенными реформами в образовательной сфере.

Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин-офиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании на фоне наступления членов радикального движения «Талибан*» (признано террористическим, запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД).

По информации прессы, Рааб поручил одному из своих заместителей провести переговоры по этой теме с руководителем внешнеполитического ведомства Афганистана, однако этот разговор в итоге так и не состоялся.