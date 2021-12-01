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Британцы высмеяли поездку главы МИД на танке в Эстонии
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Читатели британского издания The Telegraph высмеяли поездку главы МИД Британии Лиз Трасс на танке во время визита в Эстонию.
«Она предупреждает Россию? Кремль, должно быть, дрожит от страха», – написал Cliff Woods, передает РИА «Новости».
Некоторые читатели вспомнили о такой же акции 1986 года в исполнении премьер-министра Маргарет Тэтчер: «Чтобы сравниться с миссис Тэтчер, одного постановочного фото явно недостаточно».
«Прошло 35 лет, а танк тот же самый!» – пошутил Graham Cove.
Читатели портала также не преминули затронуть в комментариях тему Украины.
«Украина должна оставаться «буферным государством», в котором не будет ни сил НАТО, ни российских войск», – заявил Robert Griffiths.
«Не нападайте на Украину, господин (президент России Владимир) Путин, потому что мы очень рассердимся! (Кстати, не могли бы вы прислать еще немного газа?)», – пошутил David Barbour.
Видео с Трасс, одетой в камуфляжный жилет и каску, опубликовало издание Times. На нем глава британского МИДа в сопровождении военнослужащего едет на танке по заснеженному полигону.
Перед поездкой на совещания министров иностранных дел стран НАТО она выразила поддержку Украине и предостерегла Москву от «агрессии».
Напомним, Трасс стала главой МИД Британии в сентябре.
Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
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Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Чубайс: Все плохое в России произошло из-за меня
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Спецпредставитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс заявил, что его поступки привели к негативным последствиям в России, однако подчеркнул, что хорошее также произошло в результате его действий.
«У меня совсем особое отношение к стране. (…) Я замешан в том, что она (Россия – прим. ВЗГЛЯД) стала такой, какая она сейчас. (…) Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня. Не потому что я такой великий, а потому что я так это воспринимаю. Значит, что-то где-то недопоняли, недоделали, недоработали», – сказал он в интервью Ксении Собчак на YouTube.
При этом Чубайс подчеркнул, что все хорошее происходит «тоже в связи с тем, что я наделал».
На уточняющий вопрос Собчак о том, чего все-таки больше – плохого или хорошего, Чубайс ответил: «В разные времена разное».
Ранее в интервью «Коммерсанту» Чубайс назвал происходившее в СССР «омерзительной ложью». По его мнению, ложь была во всех аспектах жизни государства, «будь это новости по телевизору или собрание трудящихся».
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти, призвав его оценить обещания реформаторов с ним самим же во главе.
Губерниев запустил флешмоб в поддержку хоккеиста Панарина
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев запустил в интернете флешмоб под хештегом #fromRussiawithGlove в поддержку российского хоккеиста в НХЛ Артемия Панарина.
Ранее появилась видеозапись, на которой видно хоккеиста, бросающего перчатку в игрока клуба НХЛ «Бостон Брюнз» из Канады Брэда Маршана в ответ на оскорбления в адрес России.
«В хоккей, как известно, играют настоящие мужчины, а трусы в хоккей не играют. Но одного такого я нашел. В составе «Бостона» есть игрок сборной Канады Брэд Маршан, который что-то сказал такое Артемию Панарину. Сказал про Россию. Вы знаете, что в нашей стране приличные мужчины за слова отвечают», – написал спортивный комментатор в Instagram.
Отмечается, что после матча Панарин был оштрафован на 5 тыс. долларов за неспортивное поведение. Штраф – это максимальное наказание.
Ранее сообщалось, что вокруг хоккеиста начался скандал из-за сообщений об избиении 18-летней девушки в одном из баров. Панарина временно отстраняли от игры. Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась расследовать ситуацию с российским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» без наличия доказательств.
Путин предупредил о последствиях появления ударных комплексов на Украине
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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия уже сейчас может ответить на возможное появление на Украине угрожающих Москве ударных комплексов.
«Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет семь–десять, а в случае размещения гиперзукового оружия – пять минут. (...) А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас», – передает РИА «Новости» его слова на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
«Мы сейчас успешно испытали, и с начала следующего года у нас будут на вооружении новые гиперзвуковые ракеты морского базирования в 9 Махов. Подлетное время будет до тех, кто отдает приказы, тоже пять минут», – заявил глава государства.
Ранее на форуме глава государства затронул вопросы экологии. Он заявил, что хотел бы жить в мире, где средства личной гигиены не вредили бы окружающей среде. Он добавил, что хотел бы, чтобы продукты питания добывались соответствующим образом и утилизировались соответственно.
Шарий: Мать главы СНБО Данилова проживает на территории ЛНР
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Украинский журналист Анатолий Шарий выяснил, что мать главы СНБО Алексея Данилова, который ранее говорил о том, что уже вывез родственницу на Украину, найдена проживающей на территории ЛНР.
На неподконтрольной Киеву территории 90-летняя женщина получает пенсию от ЛНР. В своем YouTube-канале Шарий указал на то, что влиятельный сын просто бросил родную мать. Журналист утверждает, что мать Данилова живет очень плохо. В выпуске один из местных жителей поделился мнением о самом Данилове, а также рассказал о жизни его матери.
«Ты, Данилов, не очень хороший человек. Ты переступаешь грань вместе со своим шефом, которую переступать нельзя в отношении чужих матерей», – заявил журналист в выпуске.
Авторы ролика пообщались и с самой женщиной, распросив ее о жизни и планах по возращению на Украину, на что женщина ответила, что ей очень тяжело, но на Украину она не собирается. «На Украину мне трудно ездить, но все равно когда-то придется поехать. Я здесь живу одна, кто же меня хоронить будет? У меня здесь никого нет», – рассказала пенсионерка.
Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит угроз, о которых ранее говорил Кирилл Буданов, заявил Данилов.
Возбуждено дело из-за высоких цен в ресторанах и кафе аэропорта «Шереметьево»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании «Росинтер Ресторантс» (сети ресторанов Il Патио, Costa Coffee и T.G.I. Friday's) за завышение цен в аэропорту «Шереметьево».
По данным ФАС, компания занимает доминирующее положение в кафе и ресторанах сети на территории «Шереметьево», цены на услуги общественного питания значительно превышают установленные в городе Москве, передает ТАСС.
При подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компании грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.31 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). Для юрлиц по этой статье предполагается штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала снизить цены на тарифы компанию Теле2.
Эксперт оценил новое разбирательство Нидерландов против России по делу МН17
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Политизированность Запада в расследовании дела по MH17 может привести к жесткому решению ИКАО против России и тем самым нарушить сотрудничество стран в сфере авиасообщения, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя подготовку Нидерландами нового иска против Москвы.
«Россия – один из важнейших участников мирового авиасообщения и членов Совета Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО). Поэтому принятие против нашей страны жестких мер в рамках иска Нидерландов по делу о крушении рейса MH17 разрушит сложившуюся сегодня систему взаимоотношений между странами в области гражданской авиации», – подчеркнул исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По его словам, сложно говорить о рисках этого иска для России ввиду беспрецедентности самого разбирательства и явной запредельной политизированности подхода стран Запада к этой трагедии, который мешает конструктивному расследованию.
«При этом временных подтекстов в подаче заявления именно сейчас нет. Думаю, Нидерланды несколько лет вели расследование и сейчас собрали, по их мнению, достаточно материалов для инициации новой процедуры. Но их достоверность вызывает сомнения», – говорит собеседник.
Накануне RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в ИКАО по делу о крушении рейса MH17.
Источники RTL называют эту новую процедуру «очень многообещающей» для Нидерландов. Источники уверяют, что Москва якобы нарушила Чикагскую конвенцию, согласно которой страны обязаны обеспечивать безопасность гражданской авиации, сообщает РИА «Новости».
Чикагская конвенция – это основной документ, который с 1944 года и по настоящее время содержит ключевые правила международного авиасообщения. Он определяет облик гражданского авиасообщения. В Чикагской конвенции говорится, в частности, что «каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов».
При этом ранее голландские власти открыли расследование по факту незакрытия Украиной своего воздушного пространства для гражданской авиации, однако затем рекомендовали это расследование остановить.
Отмечается, что окончательное решение по подаче иска против России в ИКАО должен принять новый кабмин Нидерландов. По данным RTL Nieuws, не исключается, что к иску против России в ИКАО может присоединиться и Австралия – на борту MH17 находилось 39 ее граждан.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Прокуратура Нидерландов отказалась включать в досье по делу о крушении самолета рейса MH17 на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, который заявил, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».
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Лукашенко заявил, что его поездка в Крым станет признанием полуострова российским
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, существует соответствующая договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным.
«У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», – цитирует Лукашенко РИА «Новости». Он пояснил, что у него есть приглашение на полуостров.
Говоря о признании Крыма Лукашенко отметил: «Если президент уже туда (в Крым) приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят».
По словам Лукашенко, конечно, это будет означать признание Крыма российской территорией.
«Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым», – сказал он. Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума, добавил белорусский лидер. Поездку он планирует начать с Севастополя.
Он рассказал, что однажды плавал в Черном море вместе с Путиным на шхуне, и тот ему предложил посетить полуостров.
«Я ему сказал: «Давай не на самолете, а не на этой лодке». Потому что, оказывается это надо сутки туда топать на этой шхуне», – добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии также добавил, что Путин много ему говорил о новой базе ВКС России в Севастополе.
«Я ему и говорю: «Ну, когда пригласишь, тогда и полетим». Но я ему тогда предложил второе условие – в Севастополе приземлиться и на самолете. Если президент [Белоруссии] туда уже приехал с президентом России, ну какие еще могут быть признания. Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И, более того, это вопрос, которого не существует, между мной и Путиным такого вопроса нет», – заключил Лукашенко.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, заявлял председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Газпром запустил российский аналог соцсети TikTok
Компания Ritm Media, входящая в холдинг «Газпром-медиа», запустила российский аналог TikTok – новое развлекательное приложение Yappy, которое будет доступно как на платформах iOS, так и на Android.
«IT-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео. В данном случае речь идет не только об удобном просмотре популярных видеороликов, но и создании креативного контента», – приводит РИА «Новости» сообщение компании Yappy.
Отмечается, что новое приложение доступно для входа как на платформах iOS, так и на Android.
«Вне зависимости от того, обладает ли пользователь большой аудиторией или только начинает свое восхождение на блогерский Олимп, Yappy станет удобной площадкой для реализации задумок любых масштабов», – подчеркивается в сообщении.
Yappy предоставляет возможность дорабатывать популярные ролики. При этом умная лента и персональные подборки помогут следить за рейтинговыми видеоматериалами.
Разработчики заявляют, что видеоредактор платформы подойдет как профессионалам по созданию контента, так и новичкам. Наборы фильтров и эффектов будут продолжать пополняться и модернизироваться.
Уточняется, что в разработке команда Ritm Media учитывала все последние тренды индустрии UGC-видеостоков, еще до официального запуска проект смог привлечь внимание медийных личностей и крупных звезд. Участие в запуске Yappy принимают Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс, Мия Бойкой и другие звезды социальных медиа. Учитывая то, что приложение только запускается, у пользователей есть возможность развиваться вместе с Yappy и занимать свободные блогерские ниши.
Ранее «Газпром-медиа» анонсировал запуск аналога соцсети TikTok под названием Yappy с вертикальным форматом контента.
Кадыров призвал «суровых джигитов» уважать женщин
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мнение о том, что жители республики не уважают женщин, является ошибочным. Он призвал «суровых и строгих джигитов» проявлять уважение к женскому полу.
«Не разбирающиеся в тонкостях ислама и чеченских традициях люди ошибочно полагают, что в чеченском обществе преобладает женоненавистничество. Да что уж говорить, даже некоторые суровые и строгие джигиты считают, что проявлять уважение к матерям, сестрам и женам в виде букета цветов, подарков и теплых поздравлений – это постыдный поступок. Не надо быть столь жестким по отношению к прекрасному и слабому полу. Им и без этого нелегко», – написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».
Он также ответил тем, кто обвиняет мусульман в праздновании немусульманских дат.
«Позавчера у нас был замечательный повод побыть в кругу семьи, обрадовать наших дорогих женщин и поздравить их с Днем матери. Но как всегда находятся те, кто переворачивает это вверх дном и обвиняет мусульман в праздновании немусульманских дат. Сдается мне, что такие невежды не умеют быть благодарными даже своим матерям, подарившим им жизнь! Для них поясняю: наши празднования – это не застолья с распитием спиртных напитков и не дискотеки в ночных барах. Празднуя даты, такие как день рождения Пророка Мухаммада, день Ашура или другие, мы отмечаем их поминанием Всевышнего, раздачей милостыни, усердием в богоугодных делах, ужином в кругу близких и родных», – подчеркнул глава Чеченской Республики.
Ранее житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани за сделанное замечание. Он вместе с приятелями напал на посетительниц заведения после того, как они попросили его убрать ноги со стола.
Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя избиение женщин в астраханском кафе уроженцем Дагестана газете ВЗГЛЯД, заявил, что о драках с участием кавказцев становится известно, потому что общество боится, что нарушитель не будет наказан за совершенное деяние.
Позже избивший девушек в пиццерии в Астрахани дагестанец раскаялся и на видео извинился перед избитыми девушками и их родителями, расследование уголовного дела продолжается.
В начале ноября в столице выходец с Кавказа в состоянии алкогольного опьянения избил молодого человека и девушку.
Второй энергоблок Запорожской АЭС отключился через два часа после ремонта
Второй энергоблок Запорожской АЭС на Украине отключен от сети в результате срабатывания системы защиты, сообщили на станции.
«30 ноября в 5.47 (6.47 мск) после завершения планового среднего ремонта энергоблок № 2 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме. Проводились работы по набору мощности. В 7.47 (8.47 мск) действием электрической защиты при проведении электрических испытаний энергоблок № 2 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы», – передает ТАСС сообщение станции.
На станции добавили, что группа инженеров выясняет причины отключения энергоблока.
Второй энергоблок ЗАЭС был планово отключен от энергосети 1 сентября 2021 года и выведен в средний планово-предупредительный ремонт.
Ранее третий энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине отключили от сети для проведения капитального ремонта.
Газета ВЗГЛЯД писала, как украинские атомные реакторы превращаются в труху.
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии разместить российское ядерное оружие
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Белорусская сторона предложит российской разместить ядерное оружие на своей территории, если натовское ядерное оружие появится в Польше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«(В таком случае) я предложу (президенту России Владимиру) Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию», – заявил Лукашенко в интервью РИА «Новости».
На уточняющий вопрос о том, о каких системах идет речь, президент Белоруссии пояснил, что Минск и Москва договорятся о типах вооружений.
«То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте», – подчеркнул политик.
Ранее Лукашенко констатировал, что война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную.
Ранее в Германии испугались размещения ядерного оружия США в Польше. Немецкий эксперт в сфере безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что отказ Германии размещать американские ядерные боеголовки приведет к переносу их в Польшу, что несет риски для безопасности в Европе.
Путин назвал основную для России проблему на ближайшие 10 лет
Президент России Владимир Путин считает демографическую проблему основной для России на ближайшее десятилетие. Об этом он заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
«У нас два естественных спада в демографическом нашем развитии было – это во время Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, как мы говорим, 1943-1944 год, и начало-середина 90-х годов после развала Советского союза, равнозначный уровень падения рождаемости. И в 99-м году он был самый низкий - миллион, по-моему, 200 тысяч с небольшим», – цитирует Путина РИА «Новости».
Президент заявил, что в 2006 году в России было почти 2 млн рождений.
По словам главы страны, проблема приобрела экономический характер из-за отсутствия необходимого количеств рабочих рук на рынке труда. По этой причине, а также по гуманитарным соображениям, решение демографической проблемы стало одной из главных задач.
Но, по словам Путина, недавно России все-же удалось «сдвинуть камень с мертвой точки».
Пушков дал совет Украине и Западу после предупреждения Путина
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Сенатор Алексей Пушков посоветовал Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону «очень серьезно» отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина о последствиях размещения на Украине ударных ракетных комплексов.
«Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне Путин предупредил о последствиях появления на Украине ударных комплексов. В прошлую субботу посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на освоение странами НАТО территории Украины. Антонов подчеркнул, что в Москве осведомлены, что собой представляют американские «оборонительные» противоракетные комплексы Мк-41, которые могут быть использованы для запуска ракет средней и меньшей дальности.
В прошлый понедельник МИД России обвинил США и НАТО в «военном освоении» Украины. Ранее в ноябре Москва предупредила о риске нового геополитического кризиса в случае реализации планов по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
В октябре Путин на заседании клуба «Валдай» обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
25 сентября глава МИД Сергей Лавров напомнил, что после выхода Вашингтона из Договора о РСМД Россия в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать ракеты «в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства». Он призвал НАТО «объявить аналогичный мораторий». В Москве предупреждали, что Россия в связи с планами Соединенных Штатов и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.
США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. Российский лидер заявил о существенно возросших рисках после прекращения действия ДРСМД по инициативе Соединенных Штатов.
В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.
Газета ВЗГЛЯД разбирала возможный ответ России на приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение ударных комплексов на территории Украины.
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Депутата Рашкина госпитализировали в Москве
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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин находится в больнице, ему делают операцию, сообщил депутат Николай Коломейцев.
«Ему (Рашкину) делают операцию», – цитирует РИА «Новости» Коломейцева. При этом он уточнил, что не знает, плановая ли это операция.
По словам источника в московском горкоме КПРФ, Рашкину делают вторую плановую операцию на глаза, вероятно, в течение недели он вернется к работе.
«После первой операции он где-то неделю с лишним в больнице был», – сказал источник.
Ранее Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности после инцидента с незаконной охотой на лося. Перед этим генпрокурор Игорь Краснов обратился к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на Рашкина.
Он обвинил депутата во лжи и заявил, что такой проступок «подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустим». Краснов подчеркнул, что Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию.
Напомним, Рашкина подозревают в незаконном убийстве лося. Его задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Полиции он позже давал путаные показания, говоря о том, что якобы перепутал лося с кабаном.
Rolling Stone: ФБР получает данные пользователей WhatsApp в реальном времени
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Приложение WhatsApp позволяет американским спецслужбам получать данные о пользователях в режиме реального времени, пишут СМИ со ссылкой на документ ФБР. Известна спецслужбам вся информация и о пользователях устройств Apple.
Спецслужбы легко могут получить доступ к сервисам WhatsApp Facebook и iMessage от Apple в случае, если у ФБР есть разрешение суда, пишет Rolling Stone.
Документ датирован 7 января 2021 года, он представляет собой внутреннюю инструкцию ФБР о том, какие типы данных государственные и федеральные правоохранительные органы могут запрашивать у девяти крупнейших мессенджеров.
По данным ФБР, при наличии ордера на обыск, WhatsApp передаст по запросу контакты адресной книги целевого пользователя, а также других пользователей WhatsApp, в контактах которых есть интересующее спецслужбы лицо.
Передача этих данных может иметь серьезные последствия для людей, которые нужен действительно безопасный и анонимный обмен сообщениями. Это могут быть журналисты, работающие с конфиденциальным источником, или активисты, которые сталкиваются с угрозами и преследованием со стороны правительства, пишет издание.
Оно напоминает, что в 2017 и 2018 годах Buzzfeed News опубликовал серию материалов о бывшем руководителе избирательной кампании Трампа Поле Манафорте, российском посольстве в США и других известных фигурах. Для всех этих материалов основанием стали конфиденциальные документы Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое в качестве самостоятельного бюро входит в состав министерства финансов США. В начале 2020 года бывший старший советник FinCEN по имени Натали Эдвардс признала себя виновной в передаче документов неназванному репортеру. Позже она заявила, что была источником для материалов Buzzfeed. Он была приговорена к шести месяцам тюремного заключения. Согласно материалам дела, Эдвардс и репортер Buzzfeed обменялись сотнями сообщений в WhatsApp, который, по их мнению, был безопасным приложением для общения. Это сообщения в WhatsApp были использованы властями, чтобы получить доказательства против Эдвардс.
Рискуют и пользователи Apple. Как пишет Rolling Stone, хотя Apple описывает iCloud как зашифрованный сервис, в нем есть огромная лазейка. Apple владеет ключом шифрования, который может разблокировать пользовательские данные в iCloud, поэтому полицейские управления или федеральные агентства могут запросить этот ключ и получить доступ к определенным пользовательским данным.
«Apple зашифровала iCloud, но у них есть все ключи. И раз у них есть ключ, ФБР может попросить его», – заявил Мэллори Кнодел из Центра демократии и технологий. «Конфиденциальность необходима для демократии. Легкость, с которой ФБР изучает наши онлайн-данные, извлекая интимные подробности нашей повседневной жизни, угрожает всем нам и прокладывает путь к авторитарному правлению», – заявил Райан Шапиро, исполнительный директор Property of the People's.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.