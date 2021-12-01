Британцы высмеяли поездку главы МИД на танке в Эстонии

Читатели британского издания The Telegraph высмеяли поездку главы МИД Британии Лиз Трасс на танке во время визита в Эстонию.

«Она предупреждает Россию? Кремль, должно быть, дрожит от страха», – написал Cliff Woods, передает РИА «Новости».

Некоторые читатели вспомнили о такой же акции 1986 года в исполнении премьер-министра Маргарет Тэтчер: «Чтобы сравниться с миссис Тэтчер, одного постановочного фото явно недостаточно».

«Прошло 35 лет, а танк тот же самый!» – пошутил Graham Cove.

Читатели портала также не преминули затронуть в комментариях тему Украины.

«Украина должна оставаться «буферным государством», в котором не будет ни сил НАТО, ни российских войск», – заявил Robert Griffiths.

«Не нападайте на Украину, господин (президент России Владимир) Путин, потому что мы очень рассердимся! (Кстати, не могли бы вы прислать еще немного газа?)», – пошутил David Barbour.

Видео с Трасс, одетой в камуфляжный жилет и каску, опубликовало издание Times. На нем глава британского МИДа в сопровождении военнослужащего едет на танке по заснеженному полигону.

Перед поездкой на совещания министров иностранных дел стран НАТО она выразила поддержку Украине и предостерегла Москву от «агрессии».

Напомним, Трасс стала главой МИД Британии в сентябре.

Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.

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