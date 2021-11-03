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На Украине пообещали Зеленскому «очень плохой» конец
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Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича, заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Экс-парламентарий выразил мнение, что нынешняя ситуация на Украине напоминает преддверие событий на Майдане в 2013 году. По этой причине он обратился к Зеленскому с предупреждением, передает РИА «Новости».
«Владимир Александрович, мы от Вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. [Устали] от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо», – отметил политик.
По его мнению, нынешний украинский лидер также, как и предшественник, допускает серьезные кадровые ошибки. «А вы думаете Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончиться. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», – предположил Мураев. Он также предупредил, что ситуация на Украине обостряется, и новый кризис может привести к разделу страны между соседями.
Напомним, в сентябре экс-депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что высокие цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу. В том же месяце депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что принятие закона «Об олигархах» может привести к бегству Зеленского в Россию.
Между тем сам Янукович подчеркнул, что главной ошибкой Украины за 30 лет «независимости» стал отказ от добрососедских отношений с Россией.
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Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России, сообщается в опубликованных четырех указах главы государства.
«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в сообщении на сайте Зеленского.
Четырьмя указами санкции введены против около 140 физических и 50 юридических лиц.
В сентябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова.
Белоруссия окажет Украине аварийную помощь электроэнергией
Власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии, сообщает пресс-служба белорусского минэнерго.
«Второго ноября с 14.00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», – передает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. В ведомстве добавили, что о долгосрочных коммерческих контрактах, кроме заключенных до этого, речи в данном случае не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00.
Ранее сообщалось, что на брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик заявлял о возможных 900 мегаватах, но при условии, если компании смогут между собой договориться.
Ранее украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
Турчинов: Украина провалила закупки газа и угля
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У Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны, считает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Он прокомментировал возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Потому что они (российские власти) загоняют их (Зеленского и его соратников) как мальчиков. Возьмите хотя бы энергетический вопрос. В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, (соратники Зеленского) считали, что 200 долларов – это слишком дорого. Хотели подождать, пока цена упадет. И цена «упала» – настолько, что вообще нет ресурса закупать», – приводит его слова в эфире телеканала «Прямой» РИА «Новости».
По словам Турчинова, у Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны. По его мнению, Украина провалила и закупку угля.
Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву.
Напомним, Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».
Президент Украины Владимир Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
Зеленскому посулили «идти на поклон» в Москву
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Из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву, заявил в эфире UkrLive политолог Дмитрий Корнейчук.
«Власть сознательно – и Порошенко, и Зеленский – ничего не сделали для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. <...> Опять пойдем на поклон к Москве», – цитирует его РИА «Новости».
Корнейчук отметил, что Зеленский и Порошенко ведут бизнес в России, и задался вопросом, сделали ли в действительности украинские лидеры хоть что-нибудь для энергетической независимости собственной страны.
Эксперт полагает, что такая политика приведет к чрезвычайно слабой позиции Киева на возможных переговорах с «Газпромом». Политолог высказал мнение, что максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по прямым закупкам газа.
Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента.
Блинкен обещал Зеленскому «сокращать риски» от «Северного потока – 2»
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Соединенные Штаты намерены вместе с зарубежными союзниками добиваться укрепления энергетической безопасности Украины и сокращения рисков в адрес Киева со стороны газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Глазго.
Как сообщил по итогам встречи руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, Блинкен заверил Зеленского, что Вашингтон будет работать над укреплением энергобезопасности Украины, действуя с партнерами на мировой арене, передает ТАСС.
«Он (Блинкен) приветствовал шаги Украины, нацеленные против коррупции, и подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе посредством сокращения рисков, которые представляет трубопровод «Северный поток – 2», – отметил Прайс.
«Госсекретарь Блинкен вновь подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», – добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента США.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», чтобы остановить рост цен на газ в Европе.
Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
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Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке
Глава минобороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, сообщает представитель в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду», – говорится в сообщении.
Таран является выпускником Киевского высшего училища зенитно-ракетных войск и Киевской военной академии ПВО Сухопутных войск.
При президенте Викторе Януковиче занимал должность замначальника главного управления разведки минобороны. До 2014 года работал постпредом минобороны при представительстве Украины в ООН.
Должность министра обороны занял 4 марта 2014 года.
В Киеве вандалы сломали памятник «Ежик в тумане»
Неизвестные изуродовали памятник «Ежик в тумане», который был установлен в Киеве, скульптура была вырвана с корнем, также ежику повредили нос.
«Об этом в своем Telegram-канале рассказала блогер Янина Соколовская. Случившееся она назвала «диким символизмом». Памятник изуродовали и повалили на землю, теперь он нуждается в серьезной реставрации», – сообщает агентство «УНИАН».
Отмечается, что скульптуру отправили на реставрацию.
Ранее в Лубнах Полтавской области Украины неизвестные сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву.
«Оппозиционная платформа» потребовала от Рады рассмотреть отставку правительства Украины
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Парламентская фракция украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от Верховной рады рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сфере, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко.
«Принципиальный шаг должен сделать парламент и рассмотреть вопрос об отставке кабинета министров. Нужно уволить этих безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, оппозиция требует отчета правительства о противодействии эпидемии, прохождении отопительного сезона, реальной экономической ситуации и о тех мерах, которые власти планируют осуществить для помощи людям и предприятиям в кризисных условиях.
Также партия требует «создания временных парламентских комиссий по расследованию действий чиновников, ответственных за систему здравоохранения и топливно-энергетический комплекс». В партии подчеркнули, что «люди не доверяют этому правительству».
«Они провалили все – и отопительный сезон, и борьбу с эпидемией, и решение экономических вопросов, которые накопились в стране. Как такового правительства у нас нет, а есть филиал офиса президента. И все «хотелки» ОП (офиса президента) этот филиал тупо воплощает в жизнь, не задумываясь о последствиях для людей и для экономики страны», – сказал Бойко.
Парламентарий отметил, что сегодняшние действия власти по замене отдельных министров напоминают попытку «выпустить пар», а в целом – оставить все как есть. Он считает, что принимать решения о поддержке любой кандидатуры министра нужно только после представления его программы, с конкретными действиями по решению главных задач.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Экс-главу «Правого сектора» Яроша назначили советником командующего ВСУ
Бывший глава «Правого сектора*» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош стал советником главкома ВСУ.
«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего вооруженными силами Украины», – приводит слова Яроша РИА «Новости».
«Правый сектор*» – украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля – в подавлении протестов на востоке Украины.
Ранее парламентская фракция правящей украинской партии «Слуга народа» выдвинула на пост спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который сейчас является первым вице-спикером.
Украинский генерал пообещал России «кровавую баню»
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В случае начала боевых действий Украина устроит России «кровавую баню», заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в статье для издания «Главред».
«Безусловно, они (ВС России – прим. ВЗГЛЯД) к этому готовятся, но если [президент России Владимир] Путин начнет войну, то его на Украине ждет «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится», – приводит мнение Романенко РИА «Новости».
Украинский военачальник выступил с утверждением, что Россия якобы «стягивает войска» к границе уже на протяжении нескольких последних недель. «В целом, новое сосредоточение на границе опасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения», – заключил автор статьи.
Напомним, в понедельник глава Нафтогаза увязал отсутствие газового транзита с риском «войны» Украины с Россией. При этом в офисе Зеленского пообещали России поражение в случай войны с Украиной. Днем ранее на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию».
В минувшую субботу глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». За день этого на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В прошлый четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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В Кремле дали оценку публикациям американских СМИ о военной технике России «у границ Украины»
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Публикации о якобы присутствии российской военной техники «у границ Украины» являются некачественными вбросами, на которые даже не стоит тратить время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, в целом на них не стоит обращать внимание. Там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией. Само качество наилучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», – заявил он, комментируя соответствующую публикацию американского издания Politico, передает ТАСС.
Песков отметил, что что передвижение военной техники и военных подразделений России на территории страны является исключительно делом Москвы.
«Россия никогда никому не угрожала, не угрожает, не представляет ни для кого опасности. Но Россия – это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
Напомним, американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлены российские силы «на границе с Украиной». При этом указывается, что речь идет о Смоленской области России, которая не граничит с Украиной.
Politico пишет, что «новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения» о якобы «массированном размещении» Россией «военных и оборудования на границе с Украиной». Издание утверждает, что скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты наблюдается в районе Ельни в Смоленской области.
Киев запросил у Словакии аварийную помощь электричеством
Украина запросила аварийную помощь не только из энергосистемы Белоруссии, но и из Словакии в объеме 100 МВт через Бурштынский энергоостров, сообщили «Укрэнерго».
«Аварийку из РБ (Республики Беларусь - ред.) в ОЭС (объединенную энергосистему - ред.) Украины 500 МВт подтверждаем. Аварийку в БуОС (Бурштынский энергоостров – ред.) из Словакии в 100 МВт подтверждаем», – приводит РИА «Новости» комментарий пресс-службы компании.
Отмечается, что необходимость в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме. При этом уточнили, что пока никаких отключений потребителей – ни промышленных, ни бытовых – не планируется.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии.
На брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик говорил о возможных 900 мегаватах, но при условии, что компании смогут между собой договориться.
Напомним, украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
Депутат Рады заявил о спасении Украины от блэкаута Белоруссией
Внефракционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что помощь со стороны Белоруссии спасет страну от блэкаута, речь идет об аварийной помощи в размере 500 МВт электроэнергии.
«Пятьсот МВт от (Александра) Лукашенко спасают нашу энергосистему систему от блэкаута...Где ваш американский сжиженный газ? Почему ваши западные партнеры не помогают украинцам? Поняли кто друг, а кто просто балабол?», – говорится в посте Шевченко.
Ранее стало известно, что в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия поставит в Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах пока речи не идет.
Депутат Шевченко покинул фракцию «Слуга народа» после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он заявил, что украинцы и белорусы два дружественных народа, а разрушение связей ни к чему хорошему не приведет.
Ранее депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин говорил о том, что поставки электроэнергии из Белоруссии обрушили мифы о европейском выборе Киева.
«Чтоб в наших домах был свет, а в батареях тепло украинская власть выпрашивает электричество у Беларуси и уголь с газом у России. И это еще зима не пришла», – написал Волошин в Facebook, передает РИА Новости.
Украинский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств
Печерский районный суд Киева избрал главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, он обязан являться по вызову к следователю и в суд, также ему запрещено покидать Киев.
«Ходатайство прокуроров (об избрании меры пресечения в виде личных обязательств) удовлетворить», – приводит решение суда РИА «Новости».
Медведчук должен являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания и сдать паспорта для выезда за границу.
Напомним, киевский суд оставил Медведчука под домашним арестом до 7 ноября по новому уголовному делу. Речь идет о подозрениях в госизмене и терроризме, которые Служба безопасности Украины огласила лидеру политсовета ОПЗЖ в октябре.
По версии СБУ, Медведчук помогал срывать поставки угля из-за границы на Украину, чтобы поставлять сырье из Донбасса, тем самым участвуя в заговоре против страны и подрывая ее энергетическую безопасность. Новое уголовное дело Медведчук назвал сфабрикованным и обвинил киевские власти в попытке отвлечь внимание от офшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что происходящее с Медведчуком – «не что иное, как сведение счетов с политическим конкурентом». Кремль осудил решение суда, но вместе с тем отметил, что помочь главе политсовета ОПЗЖ не может, поскольку тот является гражданином Украины.
В мае СБУ обвинила Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины. По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку засекреченную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.
Генпрокуратура Украины также заподозрила лидера политсовета ОПЗЖ и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Суд, однако, решил не арестовывать Медведчука, вместо этого отправив его под домашний арест с 13 мая. Генпрокурор Ирина Венедиктова осталась недовольна решением судебного органа и пообещала «идти дальше» в деле главы политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь».
Медведчук утверждал, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы, и заявлял о готовности к любому исходу дела, в том числе к своему аресту.
Премьер-министр Украины допустил возможность импорта электроэнергии из Белоруссии
Соглашения об импорте электроэнергии из Белоруссии на Украину пока не заключены, сообщил на брифинге украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, напомнив, что физически импорт возможен.
«Возможность импорта [электроэнергии] из Белоруссии физически составляет 900 мегаватт. Если между собой компании договорятся о таком сотрудничестве, то, очевидно, физически оно возможно. Пока соглашений об этом нет», – приводит его слова ТАСС.
В то же время глава правительства назвал вероятным импорт электроэнергии в случае сложных погодных условий.
Украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщило, что цена электроэнергии на 1 ноября повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч – после того как Москва и Минск отказались продавать Украине электроэнергию, а также был остановлен экспорт российского энергетического угля. Негативные последствия, а именно – плановые отключения, на себе первым ощутит украинский бизнес, это может произойти в декабре.