Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича, заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».

Экс-парламентарий выразил мнение, что нынешняя ситуация на Украине напоминает преддверие событий на Майдане в 2013 году. По этой причине он обратился к Зеленскому с предупреждением, передает РИА «Новости».

«Владимир Александрович, мы от Вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. [Устали] от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо», – отметил политик.

По его мнению, нынешний украинский лидер также, как и предшественник, допускает серьезные кадровые ошибки. «А вы думаете Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончиться. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», – предположил Мураев. Он также предупредил, что ситуация на Украине обостряется, и новый кризис может привести к разделу страны между соседями.

Напомним, в сентябре экс-депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что высокие цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу. В том же месяце депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что принятие закона «Об олигархах» может привести к бегству Зеленского в Россию.

Между тем сам Янукович подчеркнул, что главной ошибкой Украины за 30 лет «независимости» стал отказ от добрососедских отношений с Россией.

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