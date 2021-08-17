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Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет независимости
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Главной ошибкой Украины за 30 лет, как она является независимым государством, является отказ от добрососедских отношений с Россией, заявил бывший украинский лидер Виктор Янукович.
«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», – заявил Янукович в своем обращении к 30-летию независимости страны, передает РИА «Новости».
По его словам, отказ от России привел Украину к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму СМИ.
«Это привело к тому, что жителям Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там якобы лишь временные гости», – сказал бывший президент Украины.
Также Янукович отметил, что Украину в первые годы независимости, пока шла выработка конституционных основ государства, спасли экономические связи с Россией. Он отметил, что в 90-е годы на Украину пришел «дикий» капитализм, промышленность Украины продолжала работать в тесной кооперации с предприятиями России, Беларуси, Казахстана, других бывших республик, «обеспечивая наполнение госбюджета средствами, без которых государство ждал неминуемый социальный коллапс».
«В последующем эти экономические связи начали ослабевать. Главной причиной этого стала постепенная «вестернизация» внешней политики официального Киева, которая происходила под давлением национал-патриотов и Запада. Компромиссом между этой тенденцией и стремлением сохранить полноценное сотрудничество с РФ стала внешнеполитическая многовекторность», – отметил бывший президент Украины.
По словам Януковича, пытаясь вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, Украина постоянно наталкивалась на проблемы геополитического толка. «Нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР», – говорится в обращении.
Экс-президент отметил, что нарастание внутриполитической напряженности на Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью был лишь вопросом времени.
Янукович подчеркнул, что госпереворот на Украине в 2014 году не был результатом «мягкости» властей, он был предопределен реализацией проекта «Украина как Антироссия». По его словам, «сигналом к началу незаконного захвата власти и антироссийской истерии» послужил перенос сроков подписания соглашения об ассоциации с ЕС.
Экс-президент отметил, что «под давлением Запада мы оказались в ситуации, когда понимание преждевременности подписания соглашения об ассоциации наталкивалось на стремление наших противников любой ценой продавить это решение».
«Последствия этого их не волновали, поскольку в любом случае ответственность за социально-экономическую катастрофу, что мы наблюдаем в Украине сегодня, упала бы на действующую власть», – сказал он.
Также бывший президент заявил, что Украина накануне 30-летия независимости оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, «при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения». Янукович отметил, что когда он был у власти, тоже совершались ошибки, иногда достаточно серьезные.
«Но Украина жила мирно, была страной, обладающей самой большой территорией в Европе. Ее граждане не выезжали массово за границу в поиске лучшей жизни, ее население не сокращалось катастрофическими темпами. Украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права. Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов», – сказал он.
Ранее украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому. Кроме того, украинские парашютисты устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление в честь Дня независимости, станцевав гопак во время прыжка.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов).
Министр спорта Украины предупредил о возможном отъезде Магучих из страны
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой, может уехать из страны из-за давления, считает министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
«По Магучих могу сказать, что если мы не хотим потерять эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас едут спортсмены, то не надо на нее давить. Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ей предложат деньги, и она поедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали», – передает РИА «Новости» слова Гутцайта.
Министр считает, что из ситуации с Магучих чиновникам нужно сделать выводы, а в минспорта должны больше работать со спортсменами, чтобы они в состоянии эйфории себя контролировали.
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.
Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.
На Украине показали видео с частью «уничтожителя» Крымского моста
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Украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.
На кадрах видно, как функционируют различные механизмы боевой машины.
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РЛС, которую разрабатывает научно-исследовательский институт «Квант-Радиолокация», проходит технические испытания, передает РИА «Новости».
Ранее Киев неоднократно заявлял о создании новой ракеты, которая, по словам украинских политиков, может стать фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях и способна уничтожить Крымский мост.
Так, например, утверждалось, что ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс якобы обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявляли, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен», и, возможно, на Украине «задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы».
В США обвинили Россию в «краже» украинского флота
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Украина потеряла большую часть своих кораблей в 2014 году при возвращении Крыма в состав России, пишет американский журналист Себастьен Роблин в статье для National Interest.
По его словам, у Украины «украли» флот в 2014 году. Она потеряла полдюжины корветов, единственную в составе ВМС подводную лодку, а также программу по подготовке боевых дельфинов. Также около 75% служивших в Крыму украинских военных покинули свои должности или перешли на сторону России, в том числе командующий ВМС, передает РИА «Новости».
Позже Киев получил часть судов обратно, однако завершить этот процесс помешало ухудшение отношений с Москвой из-за ситуации в Донбассе, отмечает журналист. В результате сейчас у Украины из крупных кораблей остался только один фрегат «Гетман Сагайдачный». А украинские базы ВМС есть лишь в западной части страны, в Одессе и Николаеве.
Роблин пишет, что страны НАТО периодически помогают Киеву в создании «москитного флота», состоящего преимущественно из небольших и быстрых кораблей. Часть из них поставляются на Украину в рамках программы военной помощи, в частности, от США, другие же достаются бесплатно, поскольку их уже вывели из эксплуатации.
При этом траты на восстановление украинского флота многие считают бесполезным занятием, поскольку Россия доминирует в Черном море.
Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что легендарное судостроение, доставшееся Украине в наследство от СССР, окончательно уничтожено. Сразу несколько стран построят Украине скромный прибрежный флот, причем за непропорционально огромные деньги.
На Украине раскрыли «планы Меркель» на встречу с Зеленским
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Во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе, считает бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
«Во время переговоров немецкий канцлер скажет: «Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии (...) Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?». Тем самым она поставит Зеленского перед выбором в преддверии предстоящей встречи с (президентом США) Джо Байденом», – сказал Климкин в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
В ином случае, считает экс-министр, лидерам Украины и США будет не о чем разговаривать.
Климкин добавил, что визит Меркель в Россию, который будет предшествовать ее встрече с Зеленским, обусловлен необходимостью согласовать с российским лидером Владимиром Путиным варианты решения ситуации с «Северным потоком – 2» и транзитом газа через Украину.
Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещали не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
В Японии Зеленского предупредили о «горькой пилюле»
Сближение Украины с Китаем способно вызвать новые разногласия с Западом и является «горькой пилюлей» для президента Владимира Зеленского, говорится в статье японского издания Nihon Keizai.
«Президент Украины Владимир Зеленский сближается с Китаем. Это происходит на фоне прохладного отношения со стороны США и Европейского Союза, на поддержку которых он рассчитывает в связи с конфликтом с Россией. Однако такая дипломатия, состоящая в попытке балансировать, может стать причиной новых разногласий», – передает РИА «Новости» слова автора статьи.
Как отмечает издание, в США и европейских странах «с удивлением» восприняли отзыв Киевом своей подписи из совместного заявления ООН, призывающего к расследованию ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. При этом сразу после этого Украина получила партию вакцины против коронавируса китайского производства.
«Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем – это горькая пилюля», – говорится в материале.
По словам автора статьи, Украина нуждается в поддержке Запада, чтобы противостоять России, что объясняет желание Зеленского добиться членства в НАТО и ЕС. Однако эти идеи никак не удается воплотить в жизнь, а соответствующие переговоры не развиваются. Так, президент США Джо Байден предпочел в первую очередь провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на просьбы Зеленского о скорейшей встрече, а «решающим моментом» стало соглашение между Вашингтоном и Берлином касательно газопровода «Северный поток – 2».
При этом украинский лидер, как отмечает издание, внимательно относился к Байдену, заблокировав в марте этого года по просьбе США приобретение китайской компанией крупного украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». «Он считает, что его не воспринимают всерьез, и это неудивительно», – считает автор.
Как пишет Nihon Keizai, Зеленский начал «взвешивать на одной чаше весов» страны Запада и Китай, при этом подобные шаги скорее дипломатическая тактика для привлечения внимания США и ЕС, чем возмездие. В то же время украинский лидер надеется на серьезные инвестиции из Китая для стимулирования экономики.
«Но хитрый подход президента Зеленского к Китаю кроет опасность. Если в момент, когда необходимо укреплять сплоченность с США и Европой против России, возникнут разногласия вокруг Китая, это даст России больше пространства для маневра», – заключает издание.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Киев вспомнил о покровительстве Китая назло Западу.
На Украине заметили показательный момент в истории с Афганистаном
Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко выразил мнение, что в «мрачной» истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины – если союзник Соединенных Штатов не готов сражаться, то американцы особо «париться не будут».
«В мрачной истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чем-то убедит наших инфантилов», – передает РИА «Новости» слова Романенко.
Он напомнил, что Кабул имеет статус основного союзника США вне НАТО, причем Вашингтон потратил внушительные 85 млрд долларов на обучение афганских силовиков. Пока украинцы радовались каждой паре снайперских винтовок и «сходили с ума» из-за противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», правительство Афганистана получало сотни бронетранспортеров, дроны и легкие вертолеты, пишет обозреватель. «Все это в огромном количестве уже досталось талибам», – констатировал он.
Романенко уточнил, что Киев добивается статуса основного союзника США вне Североатлантического альянса с 2014 года. Украина надеется, что американская армия «впишется» за нее в гипотетическом конфликте против России и «не будет щадить живота своего».
«Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример», – подчеркнул эксперт.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Ранее глава Белого дома Джо Байден призывал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал захват Кабула талибами символом упадка Запада. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Зеленскому дали «главный» совет перед встречей с Байденом
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Украинский лидер Владимир Зеленский должен объяснить президенту США Джо Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
«Самое главное – сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция», – сказал Чалый в эфире «24 канала».
По мнению дипломата, разговор «на повышенных тонах» в Вашингтоне не поможет. Он посоветовал подготовить специальную презентацию, где будут представлены достижения Украины и ее позиция по ситуации в регионе.
Визит Зеленского в США состоится 30 августа. Сообщалось, что на предстоящих переговорах Зеленского и Байдена будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и темы безопасности.
Напомним, руководитель МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита лидера страны Владимира Зеленского в США. Председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».
Националисты избили журналиста у здания офиса президента Украины
Участники украинской радикальной организации «Национальный корпус» после митинга у здания офиса президента Украины, который закончился столкновениями с полицией, избили журналиста издания «Буквы», сообщило украинское издание «Страна».
«На журналиста издания «Буквы» Александра Кужельного напали и избили националисты, приняв его за представителя движения «Антифа», – цитирует издание ТАСС.
Ранее у офиса Зеленского произошло столкновение украинских националистов с полицией. Протестующие скандировали националистические речевки и выражали недовольство действиями власти, выступая «против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе». Для пресечения беспорядков правоохранители применяли слезоточивый газ, националисты забрасывали силовиков петардами и дымовыми шашками.
Напомним, в начале мая на Украине националисты избили стрингера Ruptly, который брал интервью у прохожих об их отношении ко Дню Победы. В январе радикалы напали на журналиста украинского канала NewsOne в Ивано-Франковской области. В ноябре 2020 году на украинскую журналистку канала NewsOne напали в Киеве в прямом эфире.
Нападения на журналистов на Украине продолжаются уже не первый год. Нападают не только на отдельных представителей СМИ, но и на агентства. В 2019 году здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета.
На Украине из 100 тыс. чиновников экзамен по госязыку сдали менее 8%
За месяц из 100 тыс. должностных лиц сдали экзамен на определение уровня владения украинским языком только 7652 человека по всей Украине, сообщила Нацкомиссия по стандартам государственного языка.
«С 16 июля 2021 года по всей Украине начались экзамены на определение уровня владения государственным языком в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За первый месяц экзамен уже сдали 7652 человека», – говорится на сайте комиссии.
Указывается, что показатель не сдавших экзамен не превышает 2%. Только 3412 человек получили сертификаты об уровне владения государственным языком, а сертификаты уровня А1 не получил никто, уровня А2 – три человека. Больше всего получили сертификаты уровня С1 (1075 человек) и уровня С2 (2065 человек).
В Нацкомиссии указали на то, что тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальные работы проверяют непосредственно экзаменаторы. После этого результаты экзамена в течение 15 календарных дней решением устанавливает комиссия, а затем они вносятся в Реестр государственных сертификатов.
С 16 июля на Украине запрещено транслировать на телевидении русскоязычные фильмы без украинского дубляжа, но ряд каналов не придерживаются этой нормы. Среди них «1 + 1», «Украина» и «Интер».
Ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство.
В октябре 2020 года Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%.
Полиция назвала три версии гибели мэра Кривого Рога
Украинская полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием, сообщил начальник департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
«Первичные следственные действия укажут на вероятность одного из трех вариантов: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием», – цитирует ТАСС Шевченко.
По его словам, причина смерти и характер ранения погибшего будут установлены судебно-медицинской и баллистической экспертизами.
В воскресенье пресс-служба управления национальной полиции Украины сообщила, что дело возбуждено по статье «Умышленное убийство». В тот день около 16.00 (совпадает с московским) поступило сообщение, что тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его дома. Погибшим оказался мэр Кривого Рога Константин Павлов.
Украинский олимпийский чемпион назвал легкоатлетку Магучих патриоткой
Чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Жан Беленюк назвал патриоткой легкоатлетку Ярославу Магучих, которая подверглась критике за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.
«Сделать выводы и не обращать внимания – вот мой лайфхак. Это опыт и ее школа жизни. Я уже писал, но повторюсь. Спортсмены – особые люди. Они обычно познают жизнь чуть позже, чем другие. Ярослава только сейчас начинает понимать, что такое жизнь. У них другие реалии. В силу специфики их работы и графика спортсмены, как правило, живут изолированно. В своем определенном мире – на базах, среди своих команд и тому подобное», – сказал Беленюк в интервью интернет-изданию «Обозреватель».
По его словам, Магучих – патриотка, и она даже макияж в цветах Украины сделала под выступление. Он считает, что спортсменка находилась в состоянии эйфории, завоевала медаль, «а из этого раздули».
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. В качестве ответа на ситуацию с травлей Магучих Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком. Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку.
По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».
У офиса Зеленского произошло столкновение националистов с полицией
У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве началась потасовка между националистами и представителями правоохранительных органов.
По словам очевидцев, митингующие пытаются пробиться к офису президента, участники акции бросают взрывпакеты в полицейских и распыляют газ, передает РИА «Новости».
Отмечается, что офис охраняет много правоохранителей, в том числе кинологи с собаками. Участники акции попытались прорваться к зданию, начались столкновения. Также участники митинга зажгли шины и бросают брусчатку в правоохранителей.
Протестующие на акции протеста скандировали националистические речевки и выражали недовольство действиями власти, в том числе президента. Среди прочего митингующие выступали «против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе». Они также высказывали недовольство работой правоохранительных органов, которые «борются с патриотическим движением».
Политолог назвал суицидальной антироссийскую политику Украины
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«Выбор в качестве главной государственной идеи антироссийский тренд делает Украину не государством, а странным псевдогосударственным образованием», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мухин в преддверии 30-летней годовщины независимости Украины.
«Украина совершила системную ошибку, выбрав в качестве главной государственной идеи антироссийский тренд. Официальный Киев последовательно идет по пути создания антироссийского проекта, разрывая по живому все связи с Россией», – отметил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Такой выбор, по словам собеседника, имеет серьезные социальные, экономические и политические последствия. «Это делает Украину не государством, а странным псевдогосударственным образованием, – считает политолог. – Нельзя строить государственность на противопоставлении одной страны другой. Это деструктивный путь, путь разрушения, а не созидания».
Мухин добавил, что у Киева были варианты формирования другого будущего. «Украине следовало оставаться в составе СНГ, а она фактически вышла оттуда. Также ей следовало бы позаботиться о единстве славянских народов, а не делать из себя заряженную торпеду против России. Это суицидальный путь», – подчеркнул политолог.
В конце августа Украина отмечает 30-летие существования в качестве независимого государства. Отмечать праздник планируют с размахом, а гуляния продлятся три дня: 22, 23 и 24 августа. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). К юбилею независимости в офисе Зеленского задались целью поставить в каждой области флагшток с флагом Украины. Показательно, что флагштоки привезут из Турции.
Политолог Лариса Шеслер ранее отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД: «На момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы. Но сегодня у страны нет ни одного направления, в котором она достигла бы хоть каких-то высот». Вследствие разрыва хозяйственных связей с Россией, Украина утеряла все высокотехнологичные отрасли: судостроение, авиастроение, автомобилестроение и электронику, превратившись в аграрную страну и самое бедное государство в Европе с ВВП на душу населения, сопоставимым с показателями стран Африки. Население республики в 1993 году составляло 52 млн человек, а на данный момент, по ряду косвенных данных – менее 30 млн человек.
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Украине предрекли нехватку питьевой воды
Украина в скором времени рискует столкнуться с острой нехваткой питьевой воды, заявил исполнительный директор Союза потребителей страны Максим Несмиянов.
«Если мы в ближайшее время не поймем, что у нас проблема с трубами, с водой, то многие города, как, допустим, Очаков, будут получать воду по часам. Если мы дальше так будем жить, нам пить нечего будет в этой стране», – цитирует РИА «Новости» Несмиянова.
По его словам, очистные сооружения в стране устарели. При этом в случае отсутствия шагов по решению данной проблемы «через 20 лет лучше уезжать отсюда, чем все это восстанавливать», отмечает эксперт.
«У нас просто кошмар! Температурный режим растет, осадков мало, вода будет на вес золота. На заправку будет дешевле заехать, чем купить стакан воды. А мы все дальше убиваем Днепр», – заявил директор.
Он напомнил, что недавно госпродпотребслужба Украины опубликовала информацию о том, что в некоторых регионах страны 90% воды не соответствует действующим нормам.
Ранее на Украине обеспокоились катастрофическим обмелением Днепра.
Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних
Запасы газа в подземных хранилищах Украины оказались на 30% ниже прошлогодних, свидетельствуют данные компании «Укртрансгаз».
По состоянию на 15 августа подземные газохранилища (ПГХ) были заполнены на 57% от всего возможного объема (17,6 млрд кубометров). Такое количество газа на треть ниже прошлогоднего: к середине августа 2020 года газом было заполнено 77,1% от общего объема украинских ПГХ (23,8 млрд кубометров), передает РИА «Новости».
Ранее цена газа в Европе обновила исторический максимум превысив 585 долларов за 1 тыс. кубометров после решения Газпрома забронировать лишь 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.