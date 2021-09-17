Савченко пригрозила Зеленскому судьбой Януковича из-за цен на газ

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17 сентября, пятница | Последнее обновление — 08:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Австралия раскрыла место строительства военных баз США
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По мнению ряда украинских экспертов, «силы специальных операций становятся очень важным фактором силового варианта решения вопроса деоккупации территории Украины от российских захватчиков».
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Можно говорить не только о готовящихся провокациях внутри самой страны, но и о том, что Евросоюз готовится уже со своей стороны закрыть «железный занавес», оставив Россию в полной изоляции, и лишить ее членства в международных организациях: например, в таких, как Парламентская ассамблея Совета Европы.
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Резонансное преступление выходцев из Таджикистана снова подняло вопрос о необходимости введения полноценного визового режима с нашими южными соседями. Режима, который не решит ни одну из проблем, которые возникают из-за мигрантов, но при этом еще и добавит новые.
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С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Савченко пригрозила Зеленскому судьбой Януковича из-за цен на газ
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Высокие рыночные цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Савченко, комментируя ситуацию с ценами на газ на Украине, выразила сомнение в том, что потребители в стране смогут покупать топливо по его текущей рыночной стоимости. «Как мы сможем приобретать по 1 тыс. (долларов за 1 тыс. кубометров)? Мне очень интересно знать», – приводит слова экс-депутата Рады РИА «Новости».
По мнению Савченко, на Украине прекрасно понимают, что Зеленский в данной ситуации будет пиариться и «бить кулачком», обещая не допустить повышения цен на газ для населения, при этом разницу с рыночной ценой будет оплачивать местные власти. По ее словам, в этом случае региональные власти попросту не смогут нормально функционировать.
«Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют. И если Зеленский при этом действительно «запустит» закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича», – предупредила Савченко.
В четверг цена на газ на фьючерсном рынке Европы опустилась ниже 800 доллара за 1 тыс. кубометров. За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров.
Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Напомним, в четверг украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera заявил, что стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев.
Цена на газ в Европе продолжила падение
Стоимость газа в Европе в ходе торгов ускорила падение до порядка 735 долларов за 1 тыс. кубометров после рекордных показателей среды, свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена на октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах опустилась до отметки в 735,1 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
Общее падение за день составляет порядка 15%.
Ранее в четверг цена падала ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров.
За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров.
Захарова заявила о шансе остановить превращение Украины в антироссийскую «кнопку Запада»
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У властей Украины все еще есть шанс остановить превращение страны в «кнопку Запада» для антироссийских провокаций, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Украина давно превратилась в плацдарм для антироссийских провокаций, в территорию очень сомнительных экономических и энергетических экспериментов. Если первый шаг к осознанию сделан, то дальше должны быть практические действия», – приводит ее слова ТАСС.
На заявление главы украинского дипведомства Дмитрия Кулебы о «горьких уроках» Киева в диалоге с Западом, который не выполнил свои обещания и подвел страну к необходимости строить «гибкое военное государство», дипломат ответила, что «лучше знать правду».
Захарова подчеркнула, что для Киева «еще не поздно остановить уничтожение собственной страны, ее агропромышленного комплекса и вообще в принципе ее превращения в кнопку в руках западных партнеров, кураторов».
«Нужно понять, в чем истинные национальные интересы Украины. До этого момента они обслуживали Запад. Нужно предпринять конкретные действия: нужно прекратить раскручивание националистических настроений, дискриминацию русскоязычного населения, превращение страны в военный плацдарм НАТО. Для этого нужны желание и политическая воля», – заключила дипломат.
Ранее Кулеба заявил, что Украина больше не верит обещаниям Запада.
Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по Украине
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Канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.
По словам Меркель, лидеры двух стран обсудят работу в «нормандском формате», поскольку «ситуация на Востоке Украины сложная, а прогресс в урегулировании конфликта ничтожен», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что западные партнеры Украины желают исключить из итоговой декларации будущего Нормандского саммита слишком жесткие формулировки, такой подход угрожает Минским соглашениям.
До этого источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
Кроме того, Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.
Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».
Эксперт усомнился в способности Польши отказаться от российского газа
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«Польше не удастся не только отказаться от газа, который они покупают у Газпрома, но и вообще отказаться от российского газа», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя отказ Варшавы продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива.
«Польша давно заявляла о том, что не планирует продлевать контракт с Газпромом. Но это не значит, что они вообще не будут покупать российский газ», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Предполагаемая замена поставок газа из России, о которой заявляла Польша, это газопровод Baltic Pipe из Норвегии, – поясняет эксперт. – Но по нему пока нечего пускать. Они пока не могут найти газ, ведь собственной добычи там не хватает. Поэтому они будут перекупать газ, который идет из Норвегии в Германию».
«К тому же, – добавил Юшков, – Норвегия четвертый год подряд снижает объем добычи газа. Получается, что при загрузке Baltic Pipe какая-то другая страна лишится норвежского газа. Возможно, та же Германия. Поэтому шансов на то, что этот газопровод будет загружен на полную мощность, не так много».
Эксперт убежден, что «в итоге Польша будет вынуждена подписывать контракты с Газпромом». «Может быть, они будут краткосрочные и среднесрочные, на полгода или на год, – полагает собеседник. – Но отказаться от газа, который они покупают у Газпрома, будет сложно, а полностью отказываться от российского газа они не смогут вовсе. Поэтому Варшава все равно будет покупать российский газ».
«Правда, через некоторое время поляки вслед за Литвой и Украиной будут говорить, что покупают более дорогой газ, чем могли бы закупать напрямую у Газпрома. Но это же плата за независимость и за энергетическую безопасность», – заключил собеседник.
Напомним, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не намерена продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива.
Наимский выразил надежду, что трубопровод Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников. По словам польского чиновника, Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года.
Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года.
В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у России канал доставки газа в Европу.
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Москва призвала Прагу освободить Франчетти
Чехии следует освободить задержанного в стране Россиянина Александра Франчетти, Праге необходимо принять взвешенное решение по этому вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания», – цитирует Захарову РИА «Новости».
По ее словам, чешской стороне необходимо принять взвешенное решение, не допустить его политизации и не идти на поводу у украинских властей.
Напомним, Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти. Чешский суд взял под стражу Франчетти.
В среду адвокат Франчетти Ян Шварц опротестовал в Верховном суде решение горсуда Праги об аресте россиянина.
СБУ задержала пятерых активистов «Белорусского дома на Украине»
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала пятерых активистов некоммерческой общественной организации «Белорусский дом на Украине» и угрожает им высылкой, сообщила пресс-служба организации.
«Волонтер Алена Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным релокантам (перемещенные лица – прим. ВЗГЛЯД) из Белоруссии, задержана Службой безопасности Украины», – говорится в сообщении организации в Telegram.
Отмечается, что волонтер помогала с легализацией белорусам, которые оказались на Украине без жилья и документов. Позже организация сообщила, что еще четыре человека задержаны СБУ, с ними проводят беседу.
«Проводятся «беседы». Предоставляется классический выбор – «сотрудничество или депортация». Данные всех пятерых установлены», – отметил «Белорусский дом на Украине».
По данным организации, близкие задержанных людей сообщили, что за ними длительное время велась слежка «и все похоже на спланированную операцию, а не на случайную профилактическую беседу».
В начале августа «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Спустя день полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.
По данным украинского минюста, «Белорусский дом на Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.
Цена газа в Европе упала до 780 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена на газ на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов снижается на 9,4%, до 781,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 9.29 мск составляла 781,5 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров, однако позже рухнула до уровня предыдущего дня – около 800 долларов за 1 тыс. кубометров.
Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Звонок Зеленского прервал критику главы МИД Украины в адрес ООН
Телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского прервал выступление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы с критикой в адрес Организации Объединенных Наций.
Кулеба выступил с жесткой критикой представителей ООН за их отсутствие на саммите «Крымской платформы», который прошел в Киеве 23 августа. По его словам, организация не осознает свою роль и миссию в мире, передает РИА «Новости».
Глава ведомства заявил, что ООН проигнорировала саммит по политическим мотивам. Кулеба добавил, что организация защищает интересы отдельных стран, а не общие принципы международного права.
Вскоре трансляцию выступления пришлось прервать, так как, по словам Кулебы, ему «позвонил президент». Позже ее возобновили.
Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо.
Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.
СК Белоруссии возбудил дело по факту обстрела погранзнака на границе с Украиной
Уголовное дело возбуждено белорусскими следователями в связи с обстрелом пограничного знака республики на границе с Украиной, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
«По данным следствия возле деревни Горавица Дрогичинского района вблизи границы с Украиной было обнаружено повреждение государственного герба на пограничном знаке. Следователями проведен осмотр участка местности, зафиксирована следовая картина. По данному факту Дрогичинским РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Республики Белоруссия», – говорится в сообщении в Telegram-канале СК республики.
Ранее пресс-служба Госпогранкомитета сообщила, что на участке Пинского пограничного отряда были повреждены пограничный столб и щиток с изображением государственного герба республики, выстрелы, предположительно, произвели из охотничьего ружья. По информации ведомства, результаты встречи с представителями украинской стороны показали, что «выстрелы производились с территории Украины».
Зеленский создал группу для «нейтрализации рисков» «Северного потока – 2»
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений по нейтрализации рисков от реализации проекта «Северный поток – 2», сообщила пресс-служба офиса политика.
«В связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовами в сфере энергетики, в частности реализацией проекта «Северный поток – 2», который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона, президент Владимир Зеленский 16 сентября подписал распоряжение, которым создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков», – приводит текст сообщения пресс-службы офиса президента Украины ТАСС.
Рабочая группа, как отмечается в документе, «должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сфере».
Рабочую группу возглавил руководитель офиса президента Андрей Ермак. В ее состав вошли глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, руководитель компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2» даже после завершения строительства. Также в Киеве захотели получения письменных гарантий от Запада после запуска газопровода.
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На Украине заявили о «тарифном геноциде»
Украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera заявил, что стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев.
По его словам, ситуация с ценами на газ катастрофична для Украины, поскольку Киев покупает топливо у Словакии по рыночной стоимости. «Словакия, естественно, будет брать свою маржу за то, что она будет перепродавать Украине тот же российский газ, соответственно, он будет дороже, чем для Словакии и дороже, чем для Европейского союза в целом», – передает его слова РИА «Новости».
Журналист подчеркнул, что уже сейчас украинцы переживают «тарифный геноцид» и едва справляются с платежами за коммуналку.
«То есть единственным следствием того, что произошло, станет дальнейший рост тарифов для граждан Украины», – считает Синельников.
С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии.
Ранее в четверг цена на газ на фьючерсном рынке Европы опустилась ниже 800 доллара за 1 тыс. кубометров. За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров.
Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Цена фьючерсов на газ в Европе упала ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает идти вниз и опустилась уже ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Как сообщает РИА «Новости», стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 17.07 мск составляет 747 долларов за 1 тыс. кубометров.
Ранее в четверг цена на газ на фьючерсном рынке Европы опустилась ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров. За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров.
Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
В Раде предложили ограничить избирательные права украинцев с паспортами России
Владеющим российскими паспортами украинцам нужно запретить участвовать в выборах в качестве кандидатов и избирателей, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Олег Дунда.
Он отметил, что в законопроекте о легализации двойного гражданства, который находится на рассмотрении парламента, такая норма уже есть, передает РИА «Новости».
«Мы с коллегами предлагаем на время оккупации ограничить избирательное право украинских граждан, которые дополнительно имеют гражданство страны-агрессора», – сказал Дунда.
Депутат напомнил, что в мировой практике подобный случай уже был. Латвия после выхода из состава Советского Союза ввела закон, поразивший в избирательных правах членов Коммунистической партии. Им запретили баллотироваться на выборах. Дунда заявил, что в те годы на стороны властей Латвии встал Европейский суд. В вердикте говорилось, что решение приняли на основе исторического контекста.
По оценке депутата на сегодняшний день на Украине насчитывается около четырех млн жителей, обладающих двойным гражданством. Из них около половины имеют российские паспорта.
Конституция Украины не признает двойного гражданства жителей страны. Совет национальной безопасности поручил правительству разработать закон, который начнет регулировать этот вопрос.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сочувствует людям, проживающим в Донбассе, которые были вынуждены получить российские паспорта.
Накануне заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что почти миллион граждан Украины в период с 2016 по 2020 год получили российское гражданство. Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.
Мишустин объявил о создании единого оператора газификации
В России создан единый оператор газификации для подключения газа в дома граждан, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он также потребовал жестко контролировать стоимость услуг по социальной газификации, передает РИА «Новости».
«Предусматривается возможность получения комплексной услуги. Помимо подключения к газу она включает работы внутри дома и установку оборудования. Хочу еще раз напомнить: президент [РФ Владимир Путин] особо подчеркнул, что стоимость этих услуг не должна быть завышенной. Нужно ее жестко контролировать», – передает слова Мишустина ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» потребовал при реализации программы социальной газификации необходимо сдерживать рост цен на оборудование.
Напомним, 11 июня Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.
Цена газа в Европе замедлила снижение до 835 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена на газ на фьючерсном рынке Европы замедлила темпы снижения до 834,4 доллара за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 11.18 мск составляла 834,4 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Отмечается, что динамика торгов фьючерсами на бирже считается от расчетной цены предыдущего дня.
Днем ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров, однако позже рухнула до уровня предыдущего дня – около 800 долларов за 1 тыс. кубометров.
По словам Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
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