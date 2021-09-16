На Украине заявили о «тарифном геноциде»

Украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera заявил, что стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев.

По его словам, ситуация с ценами на газ катастрофична для Украины, поскольку Киев покупает топливо у Словакии по рыночной стоимости. «Словакия, естественно, будет брать свою маржу за то, что она будет перепродавать Украине тот же российский газ, соответственно, он будет дороже, чем для Словакии и дороже, чем для Европейского союза в целом», – передает его слова РИА «Новости».

Журналист подчеркнул, что уже сейчас украинцы переживают «тарифный геноцид» и едва справляются с платежами за коммуналку.

«То есть единственным следствием того, что произошло, станет дальнейший рост тарифов для граждан Украины», – считает Синельников.

С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии.

Ранее в четверг цена на газ на фьючерсном рынке Европы опустилась ниже 800 доллара за 1 тыс. кубометров. За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров.

Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.