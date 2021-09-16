Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров

Эксперт усомнился в способности Польши отказаться от российского газа

«Польше не удастся не только отказаться от газа, который они покупают у Газпрома, но и вообще отказаться от российского газа», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя отказ Варшавы продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива.

«Польша давно заявляла о том, что не планирует продлевать контракт с Газпромом. Но это не значит, что они вообще не будут покупать российский газ», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Предполагаемая замена поставок газа из России, о которой заявляла Польша, это газопровод Baltic Pipe из Норвегии, – поясняет эксперт. – Но по нему пока нечего пускать. Они пока не могут найти газ, ведь собственной добычи там не хватает. Поэтому они будут перекупать газ, который идет из Норвегии в Германию».

«К тому же, – добавил Юшков, – Норвегия четвертый год подряд снижает объем добычи газа. Получается, что при загрузке Baltic Pipe какая-то другая страна лишится норвежского газа. Возможно, та же Германия. Поэтому шансов на то, что этот газопровод будет загружен на полную мощность, не так много».

Эксперт убежден, что «в итоге Польша будет вынуждена подписывать контракты с Газпромом». «Может быть, они будут краткосрочные и среднесрочные, на полгода или на год, – полагает собеседник. – Но отказаться от газа, который они покупают у Газпрома, будет сложно, а полностью отказываться от российского газа они не смогут вовсе. Поэтому Варшава все равно будет покупать российский газ».

«Правда, через некоторое время поляки вслед за Литвой и Украиной будут говорить, что покупают более дорогой газ, чем могли бы закупать напрямую у Газпрома. Но это же плата за независимость и за энергетическую безопасность», – заключил собеседник.

Напомним, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не намерена продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива.

Наимский выразил надежду, что трубопровод Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников. По словам польского чиновника, Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года.

Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года.

В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у России канал доставки газа в Европу.

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