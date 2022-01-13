Москва торопит НАТО угрозой «военных мер»

Взгляд
13 января, четверг  |  Последнее обновление — 20:18  |  vz.ru
Разделы

Американский СПГ спешит захватить мир

На высоких ценах на газ заработала не только Россия, но и США Gary Cameron/Reuters
На экстремально высоких газовых ценах в 2021 году заработал не только Газпром, но и США. Они существенно нарастили экспорт своего СПГ, который шел в основном в Азию. Однако стать мировым лидером США в этом году не удалось. Американцы уже очень близко подобрались к первым местам и теперь рассчитывают завоевать рынок газа уже в ближайшие годы. Подробности...
Перейти в раздел…

Переговоры с США подарили России новую «звезду» дипломатии

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Венди Шерман пресс-служба МИД РФ/ТАСС,
Rod Lamkey/CNP/Sipa USA/Reuters
Заведомо долгие переговоры Москвы и Вашингтона по дальнейшей судьбе НАТО и другим вопросам глобальной безопасности еще только начались, но уже приковали внимание всего мира к людям, чья работа обычно остается «за кадром». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков за считанные часы превратился в «звезду» мировых медиа, став одним из главных лиц внешней политики России.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
Перейти в раздел…

Китай унижает поляков в пользу Калининграда

Китайский транзит оказался важнейшим инструментом политического давления Zhejiang Daily/Reuters
Польша стремительно теряет свое участие в транзитном проекте «Новый шелковый путь». Еще совсем недавно Варшава готовилась подсчитывать прибыли от этого важнейшего проекта Китая, однако теперь грузы из КНР переориентировались на Калининград. Почему такое произошло и как сделать так, чтобы Россия выиграла от происходящего еще больше? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

В Казахстане столкнулись картины мира

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Казахстан – уникальный узел типичных для нашего времени противоречий. Поэтому так важно то, что происходит вокруг Казахстана в сфере идей и концепций. Подробности...

Новая мировая реальность рождается в первые дни 2022 года

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Неудавшийся переворот в Казахстане – это не просто очередная провалившаяся цветная революция, это нечто гораздо-гораздо большее. Это выстраивание прямо на наших глазах новой конфигурации глобального мира. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Заменить Джоан Роулинг на Светлану Алексиевич

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Создатели фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» устраивают нам обзорную экскурсию по всем восьми картинам. Когда ж еще всплакнуть, как не в новогодние праздники. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Переговоры Россия-НАТО: главное

Русофоб во власти Казахстана

Обсуждение: 6 комментариев

Украина вернется к талонам на продукты

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
Подробности...

Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
Подробности...

Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Когда ваш уровень жизни был выше?
  • при СССР

  • в 1990-е

  • в 2000-е

  • в 2010-е

  • сейчас
На какие средства вы рассчитываете жить в старости?
  • Только на пенсию

  • На пенсию и иные источники дохода

  • Только на иные источники дохода
Насколько успешно вы отметили новогодние праздники?
  • Отлично

  • Средне

  • Хуже среднего
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Евросоюз продлил экономические санкции против России
    Рябков: США хотят «выпустить пар» из инициативы России по безопасности Лавров назвал предложение США ввести новые санкции против России нервным срывом Боррель: ЕС не может запретить строительство инфраструктуры «СП – 2» Умер советский актер Михаил Лобанов
    Рябков не исключил действий ВМФ России в случае провокаций США Россия начала вывод миротворцев из Казахстана Рябков назвал лучший фильм о США Появление музея Виктора Цоя зависит от итогов посвященной ему выставки в Манеже
    Лукашевич предупредил о действиях РФ, если не будет ответа по гарантиям безопасности В МИДе раскритиковали русофобские заявления министра информации Казахстана Установленная поляками колючая проволока на границе с Белоруссией убила зубра У жителя США после коронавируса уменьшился пенис

    неприемлемые требования


    Россия отказалась обсуждать требования США об отводе войск на своей территории

    совет президенту


    Яценюк предупредил Зеленского о риске быть «съеденным на завтрак» Путиным

    апгрейд соцполитики


    Чубайс предложил по-новому определять получателей социальных выплат от государства

    Видео

    продуктовые чеки


    Зеленский ищет способ спасти украинцев от голода

    после мятежа


    Азат Перуашев: О русском языке в Казахстане не беспокойтесь

    глобальная безопасность


    Переговоры с США подарили России новую «звезду» дипломатии

    украинское правосудие


    Будущее двух президентов Украины зависит от ареста Порошенко

    высокие цены


    Американский СПГ спешит захватить мир

    последовательная деэскалация


    Дмитрий Дробницкий: Самый стыдный страх Европы

    польза из кризиса


    Юрий Мавашев: Турция не станет таскать каштаны из огня для НАТО

    кто круче?


    Владимир Прохватилов: Россия остается лидером в гиперзвуковом оружии

    на ваш взгляд


    Когда ваш уровень жизни был выше?

    Москва торопит НАТО угрозой «военных мер»

    «На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня. Нет вообще», – подчеркнул Грушко
    		   13 января 2022, 19:20
    Фото: NATO/Global Look Press
    Текст: Станислав Борзяков

    Заседание Совета Россия – НАТО никаких подвижек не принесло. Запад продемонстрировал редкое единство, защищая свою политику «открытых дверей», и теперь должен выдвинуть встречные предложения к Москве – максимально быстро и в письменной форме, подчеркивают в МИД РФ. Если дипломатические методы себя не оправдают, ответ будет военным, подчеркивают там же.

    «На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня. Нет вообще», – заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, подводя итог заседанию Совета Россия – НАТО.

    Администрация президента США Джо Байдена пока что не может похвастаться выдающимися внешнеполитическими успехами, имея несколько грандиозных провалов вроде поспешного вывода войск из Афганистана. Но в том, что касается консультаций по линии РФ – НАТО, очередного раунда стратегических российско-американских переговоров с замахом на историческую значимость, тут Вашингтону нужно отдать должное. Подготовился.

    Требование Москвы о том, что двери Североатлантического альянса должны быть закрыты для постсоветских стран (прежде всего, для Украины и Грузии), было отвергнуто, как подчеркивается, единодушно всеми тридцатью членами НАТО. Причем подчеркивается это не кем-нибудь, а первым заместителем госсекретаря США Венди Шерман – главной ответственной за переговоры с нами с их стороны. 

    Тут ведь что интересно: Вашингтон на переговорах представлял целый первый заместитель главы Госдепа, а остальных членов альянса их постпреды в Брюсселе. Чтоб не было вопросов, кто тут главный, но вопросов изначально не было – с американцами Москва пытается договориться отдельно, а с НАТО отдельно.

    Настолько складного единодушия в альянсе не было давно – никто не поддержал предложение Москвы закрыть вопрос с ее опасениями раз и навсегда, дать юридические гарантии нерасширения и тем самым по факту прекратить и новую «холодную войну», и новую гонку вооружений.

    Ни Турция как анфан террибль НАТО и вроде как стратегический партнер России. Ни Франция, где еще недавно активно обсуждали хлопок дверью в деголлевском стиле назло американцам-предателям. Ни Италия, у руководства которой традиционно хорошие отношения с Россией. Ни Венгрия, которая уже который год блокирует формат НАТО – Украина из-за языкового вопроса в Закарпатье. Ни православная Греция, ни далекая Исландия. Никто.

    Более того, к диалогу были заранее подключены нейтральные в военном отношении страны вроде Финляндии и Швеции с репликами в духе «мы в НАТО пока не собираемся, но хотели бы иметь такую возможность».

    В организации этого «дипломатического отпора притязаниям России» американцам помогло то, что создавали НАТО не идиоты – в уставе организации прописан свободный прием с ограничениями лишь по структурным критериям и географии (Европа). То есть для закрепления принципа закрытых дверей для тех же Украины и Грузии нужно менять устав – и даже если бы в альянсе сейчас не было того единства, которое он продемонстрировал, а было бы фантастическое «пророссийское большинство», отдельные государства вроде Польши и стран Прибалтики на такие изменения в основополагающем договоре не пойдут и неизбежно воспользуются правом вето – подобное поведение диктуют их исторические травмы.

    Это в Москве понимали изначально, поэтому делали акцент на том, чтобы «ехать», а не на «шашечках» – уставе НАТО, обидах прибалтов и прочем. Как подчеркнули в российском военном ведомстве перед переговорами, главным в отношениях с НАТО является ограничение военной деятельности в Европе и исключение наращивания «контингентов передового базирования».

    Что американцы и НАТО в целом готовы по этому поводу предложить со своей стороны, узнаем на следующей неделе – в этот период Смоленская площадь ждет письменный ответ из Вашингтона и из Брюсселя за подписью генсека альянса Столтенберга.

    Но пока ощущение такое, что чуда не случилось и переговоры окончательно зашли в беспросветный тупик.

    Единственное, в чем стороны как бы согласны, что нужно вести диалог и дальше, причем Столтенберг даже настаивает на возрождении взаимных полпредств для диалога на постоянной основе, но Москва в этом не заинтересована. Более того, как подчеркнул замглавы МИД Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVi, каких-либо дополнительных консультаций с американцами на ближайшее время не назначено – стороны донесли свою позицию друг для друга, и теперь Россию интересует конкретный результат, причем быстро.

    «Ожидание не может быть долгим, и президент об этом очень ясно сказал, выступая на коллегии Министерства иностранных дел и в своих последующих выступлениях. Ответ должен быть быстрым», – подчеркнул в интервью по случаю переговоров шеф российской дипломатии Сергей Лавров. 

    На вопрос «А что если этот ответ вас не устроит?», так или иначе адресуемый России в последние недели многими западными политиками и СМИ, ответил Грушко:

    если не удастся снять озабоченности России политико-дипломатическим путем, она «будет предпринимать меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами».

    Очевидно, он имел в виду создание военного баланса в Европе через передислокацию российских стратегических вооружений. Но на Западе это наверняка восприняли как намек на проведение военной операции против Украины – той самой, о которой американцы твердят уже два месяца (сейчас, по версии «источников» американских СМИ, мы свой «блицкриг» отложили из-за недостаточно морозной погоды). Тем более что, как подчеркнул Лавров, требования США к российским войскам об «уходе в казарму» неприемлемы, Москва не готова их даже обсуждать. То есть проявляет взаимную категоричную неуступчивость.

    Речь в данном случае идет о, как считают американцы, «повышенной» и «подозрительной» концентрации российских войск у границ с Украиной, продиктованной, надо думать, опасениями Москвы, что украинский президент Зеленский решится на военную провокацию в Донбассе с расчетом, что политически Запад встанет на его сторону и введет против России сто раз разрекламированные «суперсанкции», а крайне неудобные для Киева Минские соглашения можно будет окончательно похоронить.

    Именно это попытался донести до НАТО Грушко, причем разговор об Украине, по его подсчетам, занял полтора часа из чуть более чем четырех, которые длилась встреча. Это уточнение – своего рода «троллинг» Киева, где ненавидят, когда «Украину обсуждают без Украины», но веселого во всем этого на самом деле мало. Политический дилетантизм и нарциссический склад личности украинского президента действительно могут подтолкнуть его к провокации – и тогда спираль как регионального конфликта в Донбассе, так и глобального противостояния, о котором упомянул Лавров, начнет раскручиваться непредсказуемо быстро. 


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •