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17 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
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В Европе появилась первая жертва газового кризиса

Великобритания показала, к чему доведет Европу энергокризис Christoph Hardt/Geisler
Fotopres/Global Look Press
Зима еще не наступила, а энергетический кризис в Европе выявил первого потерпевшего. В Великобритании остановлено два завода по производству удобрений. Простой при таких ценах на газ – лучшее из двух зол. И это только начало – дальше снежный ком будет нарастать. Это яркий пример того, к чему надо готовиться европейскому континенту этой зимой при сохранении энергетического кризиса.  Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Возвращение Трампа погубит Америку

Возвращаясь на большую арену, Трамп руководствуется обидами, а не рассудком Jose Luis Magana/AP/ТАСС
Дональд Трамп намерен вернуться в Белый дом после выборов 2024 года как спаситель Соединенных Штатов. Это следует из его последних заявлений и информации от «ближнего круга». По-прежнему многочисленных сторонников экс-президента это наверняка обрадует, однако Трамп сильно рискует стать не спасителем, а могильщиком консервативной Америки.  Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Человечество сознательно сажают на траву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Невыразимый пафос, с которым Америка диктует повестку без компромиссов и оттенков, должен настораживать. Где-то тут кроется огромная ложь. И чья-то липкая лапа шарит по вашим карманам. Подробности...

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Денис Фисенко
Денис Фисенко, Ветеран Группы «А»
Война сейчас – это не удар ядерных ракет, а взрыв смертника в метро. Это не танковые клинья, а религиозный фанатик, который фурой давит прохожих. Современная война – это не массы пехоты, а массы нелегалов. Подробности...
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Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
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    Возвращение Трампа погубит Америку

    Возвращаясь на большую арену, Трамп руководствуется обидами, а не рассудком    17 сентября 2021, 12:54
    Фото: Jose Luis Magana/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Дональд Трамп намерен вернуться в Белый дом после выборов 2024 года как спаситель Соединенных Штатов. Это следует из его последних заявлений и информации от «ближнего круга». По-прежнему многочисленных сторонников экс-президента это наверняка обрадует, однако Трамп сильно рискует стать не спасителем, а могильщиком консервативной Америки.

    В старом театральном анекдоте на юбилее провинциального варьете гуляют все, кроме пожилого трагика и пожилого комика. «Не пригласили, забыли», – грустит трагик. А комик хохочет: «Не пригласили. Помнят, сволочи!».

    Сейчас этот анекдот про Дональда Трампа и государственные траурные мероприятия, проведенные в Нью-Йорке в двадцатилетнюю годовщину терактов 11 сентября. Его, в отличие от других экс-президентов, на них не пригласили (помнят!), поэтому он устроил свои – с пожарными и полицейскими Нью-Йорка, «народными героями» 11 сентября.

    На приуроченной к теракту встрече прозвучал вопрос, который миллиардеру задавали уже не раз: будет ли он баллотироваться в президенты в 2024 году. Обычно Трамп интересничал – отвечал в духе «время покажет», «ничего не исключено» или «решение будет принято позже», но на этот раз выразился довольно прозрачно:

    «Я знаю, что буду делать, но мне пока нельзя об этом говорить из-за законов о финансировании кампании... Но я думаю, что вы будете счастливы. Давайте это так сформулируем».

    Несколькими днями позже в интервью флагманскому телеканалу республиканцев Fox News ответ Трампа на тот же вопрос прозвучал следующим образом: «Я не думаю, что у нас будет выбор... Мы приближаемся к тому, что у нас попросту не остается выбора».

    Иными словами, президент Джо Байден скоро доведет страну до ручки, поэтому Трампу придется вернуться для того, чтобы спасти Америку. В эфире Newsmax он подтвердил такую трактовку: «Когда мы пойдем на выборы, страны у нас не останется».

    Получается, он намерен взять реванш и вернуться в Белый дом после 2024 года. К такому же выводу пришла газета Politico, опросив свои источники в окружении Трампа. Еще недавно подобное развитие событий тяжело было себе представить – миллиардер казался проклятым политиком, чья дальнейшая карьера немыслима. Но серия провалов Байдена, включая исход из Афганистана и галопирующую инфляцию, внесла в эту установку коррективы.

    Как следует из нескольких опросов общественного мнения, если бы выборы состоялись в ближайшее время Трамп обошел бы Байдена – его электоральное преимущество незначительно (около одного процентного пункта), но стабильно. В то же время он остается абсолютным лидером по части симпатий внутри Республиканской партии, что дает право рассчитывать на легкую победу на праймериз.

    Несмотря на все это, выдвижение Трампа – это плохая идея, грозящая крайне неприятными последствиями и для самого Трампа, и для «трампистов», и для Республиканской партии, и для Соединенных Штатов в целом.

    Полноценный реванш Трамп – Байден, скорее всего, вообще не состоится по той причине, что шансов на новый заход крайне мало как раз у Байдена. Он выглядит президентом одного срока, и на него будут серьезно давить с тем, чтобы он уступил место более молодому преемнику. А при конфликте в партии у 81-летнего Байдена явно не хватит энергии, чтобы пройти через горнило праймериз.

    То есть противостоять жаждущему мщения Трампу будет, скорее всего, политик более молодой и без груза провалов за плечами.

    Это два наиболее уязвимых места самого Трампа – прошлое и возраст. В 2024 году ему будет столько же лет, сколько Байдену сейчас. Американцы регулярно наблюдают нюансы, связанные с преклонным возрастом главы государства, и они им явно не нравятся, судя по рейтингам Байдена.

    Что же касается «призраков прошлого» Трампа, то главный из них – он сам.

    Можно с симпатией относиться к нему как политику (хотя бы по принципу «демократы еще хуже»), пообещавшему «осушить вашингтонское болото», но он в этом явно не преуспел. Масштаб реальных достижений президента Трампа тоже достаточно скромен – по крайней мере, сильно меньше того, какое приписывает им сам Трамп.  

    Нарциссический тип личности, буйный нрав, несносный характер и любовь к непродуманным заявлением в случае бывшего президента тоже не является ни для кого секретом. Сторонники из числа республиканцев пытались не обращать на это внимания тогда, когда Трамп был победителем, ведь победителей не судят. Но в ноябре прошлого года он понес очень чувствительное поражение от Байдена, а после штурма Капитолия Трампа практически «добили», лишив даже аккаунта в Twitter. 

    Сам Трамп уверен, что победу у него украли, сфальсифицировав выборы. Правильнее говорить, что демократы ловко воспользовались дырами в избирательном законодательстве и неразберихой, вызванной пандемийным голосованием на дому. Факта поражения Трампа это не отменяет: если ты – президент, если в правительстве – твои люди, если большинство в Сенате и власти «спорных» штатов – твои однопартийцы, если во всемогущем Верховном суде благодаря твоим назначениям образовалось консервативное большинство, а ты все равно не можешь доказать фальсификацию итогов голосования, то ты проиграл, тут двух мнений быть не может.

    Трамп возвращается сейчас именно потому, что ненавидит проигрывать и одержим идеей доказать свое величие всем недоброжелателям сразу. Он руководствуется обидами и комплексами, а не трезвым политическим расчетом. Здравомыслие всегда было не самой сильной его стороной, поэтому скандалы, подобные откровениям генерала Майка Милли, откладываются на его репутации как известковый налет и в финале кампании 2024 года неизбежно потянут вниз.

    Шутка ли – вопрос сейчас ставится так, будто политика Трампа была настолько агрессивной и хаотичной, что могла привести к войне с Китаем и превратить Америку в ядерный пепел. Это максимально неудачный фон для предвыборной кампании.  

    Всех этих факторов, предопределяющих новое поражение республиканцев, можно избежать, реализовав при этом достоинства Трампа (а они у него есть, в том числе привлечение в партию миллионов новых избирателей) и оказав ему необходимый «респект».

    Например, Трамп мог бы поддержать кого-нибудь из своих единомышленников или даже, можно сказать, учеников – верных «трампистов», передав ему свой электорат и став эдаким патриархом, идеологом, партийным небожителем. Тем более, что удачные кандидатуры есть, в первую очередь это губернатор Флориды Рон Десантис – самый популярный после Трампа политик-республиканец.

    Он известен последовательной и твердой поддержкой трамповского курса, эффективными и решительными мерами на губернаторском посту и, что особенно важно, незапятнанной репутацией. Либеральные СМИ пытались фабриковать провокации против Десантиса, но все они оборачивались пшиком.

    Но если Трамп сделает выбор в пользу себя – пожилого и скандального эгоцентрика, вполне вероятное поражение окончательно уничтожит его, подорвет позиции «трампистов» и критично ослабит Республиканскую партию. Сохранив контроль над Белым домом и (что тоже вероятно) над Конгрессом, демократы получат время и силы на то, чтобы завершить свой цикл «великих реформ» и установить в стране однопартийную диктатуру

    Сейчас этот процесс несколько замедлился – из-за недовольства общества и непопулярности Байдена, но более здоровый преемник доведет дело до конца. И тогда каждый консерватор в Америке сильно пожалеет о том, что в 2024 году эксцентричный миллиардер Дональд Трамп опять перепутал личную шерсть с государственной.


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