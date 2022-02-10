Байдена подозревают в маразме по ложной причине

Четыре десятка народных избранников из палаты представителей США, включая бывшего главврача Белого дома, призвали Джо Байдена пройти медицинский тест на умственные способности. Они подозревают, что главу государства поглощает «старческий маразм». И с Байденом действительно что-то не так – но не по той причине, на какую указывают конгрессмены.

«Больше инфляции... Что за тупой сукин сын».

Такой стала реакция Джо Байдена на вопрос журналиста Fox News Питера Дуси. Господин президент пробубнил это как бы про себя, но слишком близко к работающему микрофону.

Позднее они созвонились, глава государства извинился, и инцидент был вроде как исчерпан. Но две с половиной недели спустя 38 членов Палаты представителей (всего из 434, то есть почти каждый одиннадцатый) официально озаботились дееспособностью президента - тем, насколько он в уме, чтобы управлять государством.

В своем обращении законодатели призвали Байдена пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций. В нем же со ссылкой на Ассоциацию Альцгеймера подчеркивается, что повышенная нервная возбудимость входит в список десяти признаков снижения умственных способностей, а господин Байден на встрече с журналистами продемонстрировал «именно этот тип смены настроения».

Вопрос, столь разозливший тогда президента, звучал так: «Считаете ли вы, что инфляция – это политическая ответственность на промежуточных выборах?».

Речь идет о том, что рекордно высокая инфляция тянет на дно рейтинг как Байдена, так и Демократической партии, что грозит вылиться в поражение на довыборах в Конгресс грядущей осенью и формирование оппозиционного парламента.

Судя по всему, корреспондент Дуси хотел выяснить мнение президента на сей счет. И это нельзя назвать журналистикой в чистом виде – информационная ценность этой истории не в мнении Байдена (каким бы оно ни было), а в троллинге главы государства. Fox News – единственный крупный консервативный канал в США, а истеричность его атак на Байдена несколько уравновешивает то напускное благодушие, которого придерживаются остальные телеканалы, почти сплошь либеральные.

Другими словами, Дуси – почти провокатор, но то, что он находится в толпе лизоблюдов, его немного извиняет.

А Байден то ли не расслышал криво сформулированного вопроса, то ли не так его понял, но в любом случае расстроился. Та пресс-конференция была нужна ему, чтобы в очередной раз пригрозить России «суперсанкциями» за нападение на Украину (оное пророчит американская разведка), а не для того, чтобы подбирать слова, описывая самую болезненную на сегодняшний день проблему Америки.

В общем, положа руку на сердце, понять несдержанность Байдена можно, тем более, что он давно известен своей несдержанностью. В начале предвыборной кампании он громко назвал избирателя «лошадиной задницей» за вопрос о запрете нарезного оружия, причем «по фактам» был прав избиратель, а не Байден. Так что нет в его нынешнем поведении чего-то необъяснимого или неадекватного настолько, чтобы на этом основании подозревать у президента синдром Альцгеймера.

Прежде он давал гораздо более весомые основания, например, путал сестру с женой, забывал, где находится и с кем разговаривает. Существуют целые ресурсы, специализирующиеся на «байденизмах».

Но конгрессмены из Республиканской партии озаботились здоровьем президента-демократа только сейчас – потому что именно сейчас Байден особенно уязвим. Они буквально достают из загашников старые наработки и бросают в топку информационной войны с Белым домом. Ту же идею с тестом придумали еще при Трампе - экс-президент в период предвыборной кампании такой тест прошел, о чем также упомянуто в обращении законодателей.

В общем, это их сугубо внутренние разборки, но с нашей стороны российской границы все-таки хочется дать конгрессменам совет: не там ищете.

Несоответствие Байдена занимаемой им должности проявляется в той внешней политике, которую он проводит, а не в реакции на провокационные вопросы и не в многочисленных оговорках. Рональд Рейган на втором сроке тоже забывался да заговаривался (и тоже был обвинен оппозицией в сокрытии деменции), однако выиграл «холодную войну» и вошел в историю как президент «последнего золотого века».

Его политика временами была довольно наглой, но также была политикой принципов и политикой логики, какая и полагается большому государственному деятелю. А то, что творит Байден, переполнено противоречиями и стилистически больше подходит для шпаны, чем для благородного дона.

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Собственно, тема с «грядущим нападением России на Украину» была от и до выдумана в Вашингтоне с очевидной теперь уже целью: записать в актив Байдену «предотвращение войны», потому что ему срочно нужны хоть какие-нибудь успехи в условиях, когда других успехов нет, а инфляция сдаваться не собирается.

Это продолжается уже два месяца, никакого профита Байдену не сулит, и выглядит настолько беспомощно, что даже лояльные демократам либеральные СМИ начали что-то подозревать и высказывать сомнения в духе – а не врет ли команда Белого дома всем прямо в глаза? Потому что даже украинский президент Зеленский, которого Байден сотоварищи бросились защищать от русской угрозы, в нападение русских не верит и просит по этому поводу не паниковать – информационная спецоперация байденцев отпугнула от Украины инвесторов, которые теперь тоже на всякий случай ждут войны.

Дожили: марионетка одернула кукловода. А что ей еще делать при эдаком Карабасе?

Его эгоистичное, мелочное, суетливое и потенциально очень опасное интриганство – не то, чего ждали от президента с биографией Джо Байдена. По сути этот человек отдал внешней политике США полвека и десятилетиями входил в число тех, кто ее определяет. Он проводил переговоры о сокращении вооружений с Косыгиным и Громыко, он был наставником Барака Обамы во внешних делах, он находился на короткой ноге с председателем КНР Ху Цзиньтао.

Если только «на погоны» смотреть, мало кто в мире имеет право учить Джо Байдена внешней политике и дипломатии.

С административной точки зрения он ведет себя именно так, как должен вести себя патриарх: настаивает, чтобы все окончательные решения по более-менее важным вопросам принимались им. На практике это привело к тому, что на некоторые важные направления внешней политики почти год не удавалось утвердить команду исполнителей – руки не доходили. Так, например, было с Балканами.

И ладно бы 79-летний президент работал только лишь медленно – он работает неэффективно, что отразилось и на катастрофическом по последствиям бегстве из Афганистана, и на оружейном конфликте с Францией, и на углублении взаимного антагонизма с Китаем, и на российско-украинском треке, где команда Байдена выделывает сейчас просто-таки неприличные «па».

Этот Байден совсем не тот опытный, рассудочный и ответственный дипломат, каким его считали десятилетия. Возможно, тест на нарушения когнитивных функций действительно помог бы прояснить эти странные перемены.

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