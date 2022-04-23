Байден повторно пожал руку пустоте

Секретарь совбеза Украины рассказал о «допросах-допросах-допросах» Медведчука

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что с политиком Виктором Медведчуком проводятся многочисленные допросы.

Данилов заявил, что Медведчук дает показания, «рассказывает все, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и так далее», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Общественное».

Секретарь СНБО указал, что не против обмена Медведчука, но прежде нужно его допросить и получить всю информацию.

«Я не вижу здесь (в обмене) ничего удивительного. Но сначала допросы-допросы-допросы, чтобы мы знали все, что и как происходило, кто чем занимался, когда это было», – отметил он.

Напомним, Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его украинской стороной на солдат ВСУ в Мариуполе и жителей города.

Его жена Оксана Марченко обращалась к Путину с просьбой о помощи и заявила, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в Россию, если Москва и Киев договорятся об этом.

Марченко также публично обращалась к президенту Турции Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь и принять участие в судьбе ее мужа.

Суд во Львове изменил меру пресечения Медведчуку, отправив его под арест без возможности внесения залога.

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