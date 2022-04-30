Лавров обвинил США и ЕС в стремлении воевать с Россией «до последнего украинца»

Страны НАТО стремятся помешать завершению спецоперации России на Украине путем политических договоренностей, США и Евросоюз намерены воевать с РФ «до последнего украинца», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Синьхуа.

«Сейчас мы являемся свидетелями проявления классических двойных стандартов и лицемерия западного истеблишмента. Публично выражая поддержку киевскому режиму, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению операции путем достижения политических договоренностей», – приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

«На Украину через Польшу и другие страны НАТО нескончаемым потоком идут различные вооружения. Все это делается под предлогом «борьбы с вторжением», а на самом деле США и Евросоюз намерены воевать с Россией «до последнего украинца», и им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений», – добавил Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что США и НАТО «должны одуматься и перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы», если они действительно заинтересованы в урегулировании украинского кризиса.

«Украинский народ нуждается не в «Стингерах» и «Джавелинах», а в решении неотложных гуманитарных вопросов, – отметил министр. – Россия этим занимается с 2014 года. За это время в Донбасс были поставлены десятки тысяч тонн гуманитарных грузов, а с начала специальной военной операции на освобожденную от киевского режима часть Украины, в ДНР и ЛНР уже поступили около 15 тысяч тонн гуманитарной помощи».

Ранее Лавров заявил, что Россия не считает, что воюет с НАТО, однако альянс, к сожалению, полагает, что воюет с Россией. Во вторник секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил о заинтересованности Запада в затягивании спецоперации на Украине.

Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. Он назвал безответственными призывы политиков ЕС к военному решению ситуации на Украине.

Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.

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