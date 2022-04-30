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Лавров: НАТО полагает, что воюет с Россией
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Россия не считает, что воюет с Североатлантическим альянсом, к сожалению, НАТО полагает, что воюет с РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Мы не считаем, что воюем с НАТО. Это стало бы еще одним шагом к увеличению рисков того, что мы только что обсуждали. К сожалению, сама НАТО полагает, что воюет с Россией. Альянс и лидеры Евросоюза», – приводит слова Лаврова ТАСС.
«Многие из них (в Великобритании, США, Польше, Франции, Германии и, конечно, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель) прямо, публично и настойчиво заявляют о том, что «Путин должен проиграть», «Россия должна быть повержена». На мой взгляд, те, кто использует подобную терминологию, верят, что они находятся в состоянии войны с тем, кого хотят победить», – добавил глава МИД РФ.
Вместе с тем Лавров напомнил, что Запад поставляет оружие на Украину, подчеркнув, что Россия знает маршруты, которые используются для этих целей. По его словам, «как только эти вооружения достигают территории Украины, они становятся мишенью специальной операции [России на Украине]».
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. При этом глава Пентагона Ллойд Остин отказался считать ситуацию на Украине конфликтом России и НАТО. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на риск начала Третьей мировой войны при вводе войск НАТО на Украину.
В середине апреля Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В российском МИДе подтвердили, что нота была отправлена.
Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что НАТО поставляет Украине «уже и тяжелую технику, свои разработки, а не советское военное наследие», разведка НАТО работает на Украину, предоставляя информацию в реальном времени, используя спутники, самолеты разведки, беспилотники и возможности интернета, военнослужащие НАТО находятся на территории Украины, обучая и координируя деятельность ВСУ. В связи с этим Соловьев задался вопросом, объявил ли блок НАТО войну России и каков будет наш ответ?
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. Он назвал безответственными призывы политиков ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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В США оценили опасность ракет «Калибр» для НАТО
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Российская крылатая ракета «Калибр» будет представлять угрозу для НАТО еще долгие годы, выразил уверенность обозреватель The National Interest Крис Осборн.
«Россия модернизирует свою крылатую ракету «Калибр» корабельного и подводного базирования, чтобы улучшить характеристики [изделия] для будущих боевых действий, – что не так уж и удивительно, учитывая внушительный арсенал ее крылатых и баллистических ракет», – приводит мнение автора материала РИА «Новости».
При этом Осборн в своей статье высказал утверждение, что неизвестно, будет ли модернизация «Калибра» соответствовать последним разработкам ракеты «Томагавк». Как отмечает автор статьи, ракеты «Томагавк» Block IV используют двусторонний канал передачи данных для обмена данными о целях и корректировки курса в полете по мере необходимости. А ракета с GPS-наведением также имеет возможность расширенного картографирования и навигации и режим барражирования, зависая рядом с возможными целями.
По мнению обозревателя, вопрос состоит в том, насколько модернизированный «Калибр» будет похож на новые модификации «Томагавка». «Раскрывать подробностей русские не стали, но разумно предположить, что «Калибры» будут представлять угрозу НАТО еще долгие годы», – резюмирует автор.
Напомним, в среду Минобороны России опубликовало видео удара крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря по объектам инфраструктуры ВС Украины. В понедельник гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил о старте работ по усовершенствованию крылатой ракеты «Калибр», которая будет обладать улучшенными летно-техническими характеристиками и повышенной боевой эффективностью.
Семейство «Калибр» объединяет несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок «Калибр-ПЛ» заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.
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Минобороны заявило об уничтожении завода по производству ракет в Киеве
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ВКС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве, сообщает Минобороны.
В сообщении Минобороны в Telegram говорится также, что ракетами «Калибр» «уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное».
Кроме того, «нанесено поражение десяти военным объектам Украины, среди них: девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Ильичевка».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ночью поражены 112 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское», – говорится в сообщении.
Также в течение ночи «поражены 13 военных объектов Украины, в районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У»», с которой накануне был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.
Кроме того, «нанесено поражение шести районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены три артиллерийских батареи ВСУ и дивизион реактивных систем залпового огня ВСУ».
Также «артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач», поражены «21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии, в результате ударов уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей».
Вместе с тем «российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе «Байрактар-ТБ2» на российско-украинской границе в районе Нововодянное». Также в районе Каменки «сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня «Смерч».
Всего с начала спецоперации уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппарата, 278 зенитных ракетных комплексов, 2638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2467 единиц специальной военной автомобильной техники.
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В Госдуме оценили вероятность ядерной войны
Вероятность начала ядерной войны – нулевая, к нулю стремится и возможность локальных событий подобного рода, считает депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.
Делягин стал гостем выпуска на YouTube-канале «Дайте сказать!». Касаясь вопроса ядерной угрозы, он выразил мнение, что вероятность обмена ударами межконтинентальными баллистическими ракетами равна нулю. Близится к нулю и «возможность разного рода локальных событий», так как это «крайне неэффективно с сугубо военной точки зрения».
При этом он отметил, что в Европе «довольно много американского тактического ядерного оружия, и (кто угодно может) долбануть этим оружием по пригороду Берлина, а потом сказать, что это (якобы приказал сделать президент России Владимир) Путин, учитывая уровень сегодняшних американских управленцев».
Реальную угрозу, по его мнению, представляет ситуация с украинскими атомными электростанциями, потому что если на одной или нескольких из них произойдет взрыв, то, «что называется, на кого бог пошлет это (радиоактивное) облако».
Кроме того, в ходе интервью был затронут вопрос импортозамещения на фоне западных санкций. Делягин выразил мнение, что в стране будет расти число производств, даже при невыгодных кредитах.
«У нас у среднего бизнеса дикое количество высококлассного оборудования, вместе с рабочими, которое загружено на 5-15%. Потому что большие корпорации предпочитали импортировать. Это производство, эти станки сейчас будут загружаться (...) Это будет реальное импортозамещение, даже без новых заводов (...) У нас много пустующих производственных площадей, не все застроены, они будут восстанавливаться быстро», – добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, отвечая на вопрос, будет ли Россия применять на Украине ядерное оружие, что Москва на данной стадии спецоперации рассматривает только опцию использования обычных вооружений.
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У администрации США закончились деньги на Украину
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на 250 млн долларов, для возможности расширения поставок Конгресс США должен санкционировать дополнительное финансирование, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Как вы знаете, мы выделили 3,5 млрд долларов на военную помощь. У нас из этого осталось 250 млн... Очевидно, мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию», – передает РИА «Новости» слова Псаки.
США передают украинским силам оружие и боеприпасы из наличия Пентагона, включая артиллерию, бронетранспортеры и беспилотные летательные аппараты. В поставках участвуют еще три десятка стран.
Запрошенное Байденом финансирование также включает 8,5 млрд долларов экономического содействия и 3 млрд долларов гуманитарной и продовольственной помощи.
Накануне Байден запросил у американских законодателей для Украины 33 млрд долларов, в том числе 20,4 млрд в качестве военной помощи.
Ранее в пятницу палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.
Напомним, 7 апреля Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины.
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В ЛНР анонсировали новые котлы для ВСУ
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«В Попасной идут очень жесткие боевые действия. Все прекрасно понимают, что со взятием Попасной по сути дела захлопнется крышка котла Северодонецк – Лисичанск», – заявил газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя военную обстановку в республике и ход боевых действий в отношении ВС Украины.
«Мы уже освободили Кременную и Рубежное. Это та часть районов, которая подвергалась наиболее жестким обстрелам. Сейчас в Рубежном остаются группы боевиков только на самой окраине – это территории заводов «Заря» и «Южный». Противник активно перемещается по промзоне. Правда, в последнее время они даже не стреляют оттуда, но при этом ствольной артиллерией ведется обстрел из других точек», – пояснил Мирошник.
«В Северодонецке идут бои идут на окраине. Там очень много бандформирований. Нами пройдено только несколько улиц и кварталов. С нашей стороны сейчас избрана тактика активной артподготовки, которая проводится до того, как зайти на позиции украинской стороны. Мы очень щепетильно относимся к вопросу ненужного кровопролития с нашей стороны», – уточнил собеседник.
«Зная, что ВСУ создали мощнейшие укрепрайоны, сначала разбиваются именно они, а затем заходит наша пехота. Киев уже понял эту тактику, так что из Северодонецка выходят большие колонны грузовиков, которые везут в сторону Лисичанска какое-то барахло. Там очень много теробороны, нацбатов, а также заградотрядов», – добавил Мирошник.
«Что касается Лисичанска – там сконцентрировано большое количество бойцов ВСУ. И там же происходят массовые провокации. Мы видим, что как только наносятся наши удары по позициям ВСУ, враг тут же обстреливает близлежащие дома, а на место событий подтягиваются иностранные СМИ», – отметил собеседник.
«В Попасной идут очень жесткие боевые действия. Попасная – это один из пунктов укрепленной «стены», которая шла вдоль всей линии соприкосновения. Местные железнодорожная станция и вагоноремонтное депо по сути превращены в крепость. Там установлено мощное тяжелое вооружение, так что нам приходится в буквальном смысле разбивать укрепления из метрового железобетона. Все прекрасно понимают, что со взятием Попасной по сути дела захлопнется крышка котла Северодонецк – Лисичанск», – заключил Мирошник.
Ранее российские следователи возбудили уголовное дело в отношении командира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Сергея Поступальского, который, по версии следствия, отдавал приказы об обстреле Рубежного, Первомайска, Старобельска, Ирмино, Калиново и Березовского (ЛНР).
На этом фоне в ДНР рассказали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески. Напомним, число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек, сообщил источник в силовых структурах. Москва уделяет особое внимание эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, несмотря на препятствия со стороны Вооруженных сил Украины.
Также в пятницу стало известно, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, заявил мэр города Алексей Кулемзин. А накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Назван источник данных главы СВР о польских «миротворцах» на западе Украине
Заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о планах США и Польши разместить «миротворцев» на Западной Украине основано на данных разведки, заявили в пресс-бюро СВР.
«Сделанное директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным 28 апреля заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский «миротворческий контингент» является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надежных источников», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Между тем зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров заявил, что Польша может под прикрытием миротворческой деятельности зайти на территорию Украины и в дальнейшем попытаться интегрировать некоторые регионы в состав своей страны.
«Я думаю, что те данные, которые предоставила Служба внешней разведки о том, что поляки под прикрытием миротворческой деятельности могут зайти на территорию ряда регионов Украины и в дальнейшем попытаться их включить в свою зону интересов с последующей интеграцией, это вполне реальный сценарий», – сказал депутат.
Туров рассказал, что в ряде поездов, курсирующих на территории Польши, есть карты, где часть украинской территории уже находится в составе страны.
«Те учения, которые сейчас анонсированы и стартуют, могут как раз и быть тем самым шагом к вводу на территорию регионов Украины тех или иных подразделений польской армии», –резюмировал он.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что польское руководство не намерено устанавливать военно-политический контроль над западной частью Украины.
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В Госдуме призвали генсека ООН не пытаться спасти боевиков с «Азовстали»
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«Под прикрытием разговоров о мирных жителях Зеленский хочет использовать ООН для эвакуации с «Азовстали» террористов и бандитов. Поэтому ООН следует определиться: они выступают за эвакуацию мирных жителей или все-таки боевиков?» – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее президент Украины выразил мнение, что с помощью ООН возможно разблокировать «Азовсталь».
«Зеленский создает некий миф вокруг этой ситуации, суть которого в том, что Россия и российские войска якобы препятствуют выходу из заводских подземелий прежде всего мирных жителей. За этим стоит торг», – рассказал российский парламентарий Олег Морозов.
«На этот счет с нашей стороны был ясный ответ: мы не препятствуем выходу мирных людей, а военные должны выйти с поднятыми руками и без оружия. Мирные граждане могут в любой момент воспользоваться гуманитарными коридорами», – добавил он.
«Зеленский же, напротив, продолжает распространять свою мифологию, чтобы использовать ООН и западных покровителей как инструмент давления на Москву», – подчеркнул депутат.
Собеседник также отметил, что в данной ситуации уже не идет речь о политических рисках для украинского президента. «Их столько, что они перестают иметь значение. Совершенно понятно, что Мариуполь Зеленским уже проигран и весь вопрос в том, через сколько дней бандиты, находящиеся в катакомбах, сдадутся», – сказал Морозов.
«Если бы у Зеленского не было заинтересованности в конкретных персонажах, находящихся на «Азовстали», он бы уже давно объявил их погибшими, как ранее делал неоднократно. Но там по-видимому идет борьба за конкретных персонажей, которых хотят вытащить и попытаться укрыть от правосудия», – заметил парламентарий.
«Генсек ООН Антониу Гутерриш заявляет, что ООН могла бы выступить в качестве гаранта, чтобы вывести всех с «Азовстали». А кого выводить? ООН должна определиться. Если мирных жителей – так пожалуйста. Мы готовы выпустить их по гуманитарным коридорам. Если речь идет о боевиках, то это совсем не задача ООН», – рассказал собеседник.
«Поэтому Гутерриш может сейчас только давить на Зеленского, чтобы тот приказал своим бандитам выпустить мирных граждан, если они там есть. Это как раз задача Гутерриша и всех международных организаций – оказать содействие России, чтобы спасти мирное население», – продолжил он.
«Никакой другой миссии у ООН тут нет и быть не может. А если генсек организации хочет спасать боевиков, то это уже не гуманитарная миссия, а работа по поддержке терроризма. Я думаю, это не в интересах ООН», – резюмировал депутат.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию из Мариуполя и разблокировать «Азовсталь». «На переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам», – приводит слова Зеленского ТАСС.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать». «Самое главное то, что ООН может сделать для того, чтобы действительно разблокировать «Азовсталь», для того, чтобы действительно сохранить жизни людям», – сказал он.
В четверг генсек ООН сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле напомнили слова президента России о порядке выхода с территории «Азовстали».
Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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В ДНР рассказали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески
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«Противник по сути уже загнан в котел. Когда он окончательно замкнется в районе Славянска, дело пойдет значительно быстрее. Пока же основная задача – спасти как можно больше мирных жителей», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в республике.
«На данный момент штурм крупных городов не ведется. Если же в целом говорить об основных фронтах, там все идет согласно изначально сформированному плану», – рассказал газете ВЗГЛЯД официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Сложно говорить о каких-то прогнозах в нынешних условиях. Сейчас мы исходим только из одного – либо тебя убьют, либо ты останешься жить. Здесь нельзя просто прогнозировать и следовать командам. Для нас крайне важно сохранить как можно больше наших людей», – подчеркнул Басурин.
«Пески и Авдеевка – важнейшие направления. По укрепрайонам ВСУ работает артиллерия и авиация. Мы понимаем, что их строили на протяжении последних восьми лет и взламывать эту оборону непросто», – сказал в свою очередь депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Собеседник предположил, что Донбасс сегодня – один из самых милитаризованных регионов мира. «Наши военные непрерывно ведут работу по уничтожению сил противника. Очевидно, что нам потребуется еще какое-то время для того, чтобы серьезно переломить ситуацию», – утверждает депутат.
«Но противник уже фактически находится в котле. Перекрываются различные поставки, в том числе оружия и продовольствия. В районе Славянска этот котел должен окончательно замкнуться, тогда дела пойдут значительно быстрее. Сейчас же мы выводим из зоны боестолкновений как можно больше мирных жителей», – заключил Бердичевский.
Напомним, число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек, сообщил источник в силовых структурах. Москва уделяет особое внимание эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, несмотря на препятствия со стороны Вооруженных сил Украины.
Также в пятницу стало известно, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, заявил мэр города Алексей Кулемзин. А накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В Мелитополь вернули украденное скифское золото
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В краеведческий музей Мелитополя вернулись сотни экспонатов, в том числе скифское золото, украденное при прошлом руководстве культурного учреждения. Стоимость экспонатов оценивается в 500 тыс. долларов.
Пропажа музейных ценностей раскрылась после начала специальной операции России на Украине, злоумышленники хотели вывезти их на Западную Украину, передает РИА «Новости».
«Благодаря военной администрации, а также работникам музея, была найдена большая коллекция, которая пропала из краеведческого музея в период, когда здесь была старая администрация. В фонды музея вернулась большая коллекция скифского золота, очень большая коллекция советского и немецкого оружия, которая представляет большую историческую ценность», – заявил и.о. директора музея Евгений Горлачев.
На данный момент ведется опись и инвентаризация, общая стоимость этих вещей, по предварительным данным, оценивается более чем в 500 тыс. долларов.
«В моих руках находится казачья шашка полковника Кириченко, освободившего город Мелитополь в 1943 году, похищенная неизвестными людьми в начале марта 2022 года из Мелитопольского краеведческого музея. Эти мерзавцы наверняка желали продать не только ее, но и все наше историческое наследие», – заявил старший научный сотрудник музея.
Мэр Мелитополя Галина Данильченко сообщала, что в городе открываются объекты культуры и спорта для детей. Также она заявляла, что городские власти с 1 мая начинают выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в рублях.
Британский наемник: На Украине денег я так и не получил
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Минобороны опубликовало видео допроса наемника из Британии Эндрю Хилла, воевавшего на Украине, британец в ходе беседы посоветовал сильно подумать всем остальным желающим помочь ВСУ, стоит ли это делать.
Хилл заявил, что он родом из Плимута, у него самого есть четверо детей, на Украину он попал через территорию Польши, его отвезли на автобусе из польского города Шежув.
Он отметил, что всего в его группе было семеро наемников, но он не знает, кто они. Также Хилл отметил, что до проникновения на территорию Украины занимался помощью беженцам из этой страны.
Также британец уклонился от вопроса о том, как получил информацию о найме в Шежуве.
«Мне никто не давал информацию, я прилетел по собственному желанию из дома и прибыл на границу сам. На границе меня встретили и рассказали, чем можно помочь, потом посадили в автобус до Украины», – сказал он.
По его словам, ему обещали плату за его деятельность, но деньги так и не поступили. Также Хилл сообщил, что до этого не бывал в других странах в качестве наемника.
Вместе с тем за ним была закреплена винтовка CZ. Это охотничье оружие, созданное на базе затворной группы Маузер 98. Предназначается для спортивной, любительской и промысловой охоты.
Несколько раз Хилл переспросил у ведущего допрос, находится ли он в безопасности. Ему пояснили, что он в безопасности, и его отправят в больницу, где окажут медицинскую помощь для лечения его огнестрельного ранения.
Британец добавил, что медицинскую помощь при ранении ему оказали российские солдаты.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.
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Названо число поставленных Польшей Украине танков и БМП
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Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП, сообщает Польское радио.
«Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП, это достаточное количество для формирования двух бригад. Вместе с танками на Украину доставлены несколько десятков боевых машин пехоты», – передает РИА «Новости» сообщение радио.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала «Польсат» заявил, что Варшава передала танки на Украину.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Кадыров: Украине не хватает сильного лидера
Вызывает удивление то, что среди 44 млн человек на Украине «нет ни одного достойного кандидата» на роль лидера страны, выразил мнение глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров написал в Telegram, что его искренне удивляет то, что среди 44 млн человек на Украине «нет ни одного достойного кандидата, который бы не позволил Западу и Европе использовать украинский народ в качестве пушечного мяса против России».
«Я надеюсь, что украинцы все же одумаются и вернут контроль над государством в свои руки», – добавил он.
Ранее Кадыров разместил в своих соцсетях видео с чеченским бойцом, предложившим президенту Украины Владимиру Зеленскому выступать в составе сборной Чечни в КВН.
До этого он прочитал стихотворение, в котором обратился к Зеленскому, его близкому окружению, информационным оппонентам, а также неонацистам с заявлением, что вскоре доберется до них.
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Мать американского наемника заявила о гибели воевавшего за ВСУ сына
Мать 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела заявила, что ее сын в понедельник был убит на Украине, куда отправился в составе ЧВК «помогать» украинским войскам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на семью наемника.
Мать Вилли Джозефа Кансела заявила, что ее сын был убит в понедельник, его тело не нашли. По словам женщины, ЧВК, завербовавшая молодого человека, послала его на помощь украинским войскам в первой половине марта, при этом группа наемников, вместе с которыми воевал бывший морской пехотинец Кансел, состояла из граждан «самых разных стран», передает РИА «Новости».
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Российское радио спасло с завода «Азовсталь» семью из трех человек
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Глава семьи Михаил Савин в одном цеху «Азовстали» нашел радио и настроил его на волну «Вести ФМ», где и услышал про гуманитарный коридор, только после этого они решились выйти.
«Мы когда обзавелись приемниками, мы об этом (о возможности покинуть территорию «Азовстали» по гуманитарному коридору – прим. ВЗГЛЯД) узнали, и я вот супругу заставил все-таки выйти оттуда. Обычное радио, «Вести ФМ», [на радио говорили] о том, что нужно выходить с белыми флагами и идти в сторону ДНР либо российских войск», – заявил Михаил Савин в интервью телеканалу «Россия 24».
Семья Савиных решила укрыться на заводе после того, как обстрелы стали приближаться к их жилому дому, расположенному на территории «Азовстали». Глава семьи Михаил Савин проработал мастером на заводе около 20 лет, а его жена Наталья Савина – около 15 лет переводчиком. В итоге они просидели в бункере на заводе с 8 марта по 28 апреля, передает РенТВ.
По словам Михаила, когда семья прибыла на завод, он уже не работал – был остановлен. На тот момент там уже были военные ВСУ, «но особо их видно не было».
«Мы смотрели за оборудованием и укрывались. 8-го числа [марта] выдвинулась колонна из нашего цеха во главе с нашим начальником, который остался один из всего руководства комбината в сторону Запорожья. На выезде из города их обстреляли. Половина людей вернулась к нам, а половина осталась в городе в «Красном Кресте». На следующий день выехала в Запорожье», – рассказал Михаил.
По его словам, в их бункере на заводе остались 75 человек. Бункер должен быть в каждом цеху – то есть в районе 35. «Вода, еда – все у нас было. Генератор у нас был, нас обеспечил начальник цеха. Генератором дизельным для электричества. Готовили еду. Еда была в столовой», – рассказал Савин.
По его словам, участники формирования «Азов» появились 10 марта. Их было человек пять, приехали на маленьком фургоне. Они сказали мирным жителям, что тем придется просидеть в бункере две недели. Потом националисты появились 24 марта и предложили эвакуироваться пешком в сторону центральных проходных.
«У нас старики, которые передвигаются с палочками – они могут только на машинах ездить», – сказал Михаил. «Кроме того, в бункере был младенец, которому 4 месяца. Идти людям пришлось бы около 7 километров», – добавил он.
По словам Натальи, азовцев интересовал бункер, а не люди. «Потому что, во-первых, они увидели, что у нас есть генератор, есть электричество, есть условия. Он достаточно большой, комфортный. А мы там, мирные, сидим и занимаем», – рассказала женщина.
«Азовцы начинали разговоры издалека, пока отвечали на вопросы людей о том, что сейчас происходит с городами их родных, при этом в их ответах было много нестыковок. Наталья предположила, что азовцы обманывали людей, что бы их удержать на заводе. По ее словам, мирные люди никому не доверяли, а также боялись ВСУ, потому что помнят события 2014–2015 годов, когда были зверства и преступления против мирных жителей.
В итоге азовцы заняли на заводе бункер, идентичный тому, в котором была семья Савиных.
Супруги рассказали, что националисты приносили сводки о событиях, «написанные в кичливой, довольно эмоциональной» форме. По словам Натальи, людей держали в страхе, говоря, что нет гарантий безопасной эвакуации.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию из Мариуполя и разблокировать «Азовсталь». «На переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН возможно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам», – приводит слова Зеленского ТАСС.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать». «Самое главное то, что ООН может сделать для того, чтобы действительно разблокировать «Азовсталь», для того, чтобы действительно сохранить жизни людям», – сказал он.
В четверг генсек ООН сообщил, что обсудил с Зеленским эвакуацию гражданских лиц, которые якобы находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле напомнили слова президента России о порядке выхода с территории «Азовстали».
Во вторник президент России принял в Москве генсека ООН. По итогам встречи, как утверждает представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Россия якобы согласилась с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Кремле опровергли наличие конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Он подчеркнул, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Путина и Зеленского пригласили на саммит G20 в Индонезии
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский приглашены на саммит «Большой двадцатки» в Индонезии, передает AFP.
Сообщается со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо, что и Путин, и Зеленский получили приглашение на мероприятие, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский сообщил, что провел переговоры с Видодо и поблагодарил его за приглашение на саммит G20.
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