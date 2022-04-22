Путин указал на безответственные заявления ЕС о военном решении на Украине

Эксперт: Россия подготовила для ВСУ несколько сюрпризов

«Мы уже достаточно хорошо знаем тактику Вооруженных сил Украины. И нет никаких сомнений, что сейчас, когда все внимание сфокусировано на операции в Донбассе, самое время совершить какой-то неожиданный шаг на других направлениях», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Перенджиев.

«Вспоминая дерзкую и успешную десантную операцию в Гостомеле, стоит заметить, что теперь наши военные необязательно пойдут на такой шаг – потому что противник его ожидает на нескольких направлениях. Поэтому в числе главных сюрпризов, подготовленных для ВСУ – активное использование новых видов вооружений, с которыми армия Зеленского пока нечасто сталкивалась», – сказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

«Во-вторых, недавнее выступление министра обороны Сергея Шойгу указывает на то, что в скором времени мы увидим некие новые тактики ведения боев. Вероятно, речь идет о новых подходах к боям в городских условиях», – уточнил собеседник.

«Не стоит исключать и вероятность крупных диверсионных операций. Дело в том, что за последние восемь лет ВСУ привыкли вести постоянные перестрелки в городских условиях. И теперь они втягивают нас в бесконечные дуэли. Эту практику тоже предстоит переломить», – говорит Перенджиев.

По словам собеседника, на готовность преподнести сюрприз ВСУ указывает и приказ президента об отмене штурма «Азовстали» в Мариуполе. «Мы видим, что теперь боевики, словно пауки, загнаны в банку с закрытой крышкой. Очевидно, что запертые «азовцы» не будут там ласкать друг друга. Это озлобленные люди, которые, не имея возможности выместить агрессию на противнике, просто перегрызут один другого. Этот опыт можно тиражировать и в других местах», – заключил Перенджиев.

Напомним, в четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела». Путин объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизни российских военных.

«Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.

При этом 19 апреля Сергей Шойгу заявил, что «внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему отмена штурма «Азовстали» принуждает Владимира Зеленского признать поражение ВСУ и почему президент Украины не отводит войска из Донбасского котла.

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