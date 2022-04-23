Соловьев задал серьезные вопросы о роли НАТО в происходящем на Украине

Телеведущий Владимир Соловьев задался вопросами, как расценивать поставку НАТО тяжелой техники на Украину, предоставление информации в реальном времени и обучение наемников, а также каков будет ответ России на такие действия.

Соловьев отметил, что НАТО поставляет Украине «уже и тяжелую технику, свои разработки, а не советское военное наследие». Также разведка НАТО работает на Украину, предоставляя информацию в реальном времени, используя спутники, самолеты разведки, беспилотники и возможности интернета.

Журналист добавил, что военнослужащие НАТО находятся на территории Украины, обучая и координируя деятельность ВСУ. «Несколько тысяч иностранных наемников, среди которых и вчерашние военнослужащие НАТО воюют в рядах ВСУ, обслуживая и технику поставленную НАТО», – подчеркнул он.

«Не удивлюсь, если вслед за беспилотниками НАТО поставит и свои самолеты Украине. То есть НАТО объявило нам войну? Где красная линия? Каков будет наш ответ?» – написал журналист в своем Telegram-канале.

Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.

Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства.

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