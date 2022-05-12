Сенатор США заблокировал выделение Киеву почти 40 млрд долларов

Эксперт объяснил решение США ограничить передачу разведданных Украине

«Американцы пытаются сделать вид, что они дистанцируются от конфликта на Украине. Однако их позиция постоянно меняется. Не удивлюсь, если через пару недель мы услышим новую версию по данному вопросу», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Washington Post сообщила, что разведке США запретили передавать данные о российском военном руководстве и о потенциальных целях на территории России.

«Все знают, что в Америке довольно сложная и многоуровневая система расшифровки любых разведданных. И они в полном объеме не делятся этой информацией даже со своими ближайшими партнерами – Британией и Израилем», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

«С недавнего времени Украина также является важным союзником, но и ее Вашингтон старается очень аккуратно посвящать в детали получаемой информации. В первую очередь из-за того, что Россия, получив соответствующие подтверждения, расценит это как прямое вмешательство в конфликт», – пояснил собеседник.

По словам эксперта, Соединенные Штаты сейчас не готовы к такому развитию сценария. «Они активно создают видимость дистанцирования от происходящего на Украине, чтобы избежать прямого столкновения с Россией. Все понимают, что в противном случае это обернется ядерной войной. США пока на это не пойдут», – подчеркнул Дудаков.

«Однако, – продолжает собеседник, – Вашингтон постоянно меняет свои красные линии. Изначально они говорили только о поставках легкого вооружения на Украину, потом перешли к тяжелому, а затем в ход пошли уже разведданные. Я не исключаю, что через две-три недели позиция США вновь может измениться и они переступят и эту черту».

Ранее власти Соединенных Штатов разработали внутреннее руководство для сотрудников разведки, запрещающее передачу Украине информации о местонахождении руководителей российских военных, а также любых данных, которые могут помочь Киеву атаковать российские цели за пределами Украины. Об этом сообщает Washington Post.

Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове, пишет «Коммерсант».

Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, отметив при этом, что США не снабжают Украину информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.

В прошлый четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.

Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.

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