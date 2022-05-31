В Киеве пообещали «устроить истерику» в случае отказа США от поставки РСЗО

Эксперт объяснил отказ Вашингтона поставлять Киеву способные бить по России ракеты

«Вашингтон все сильнее боится эскалации этого конфликта. Поэтому и возникла нынешняя заминка с поставками на Украину более серьезного оружия, чем поставлялось раньше», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США пообещал не вооружать Украину ракетами, способными бить вглубь территории России.

«Если республиканцы и «ястребиное» крыло демократов в Сенате скажут, что администрация Байдена сдает Украину, то американским избирателям в своей массе это будет неинтересно. Поэтому особых рисков для Байдена такое решение не несет», – пояснил американист Малек Дудаков.

«Вашингтон все сильнее боится эскалации этого конфликта. Поэтому и возникла нынешняя заминка с поставками на Украину более серьезного оружия, чем поставлялось раньше. А именно – ракетных систем HIMARS, которые могут стрелять на расстояние до 500 километров, то есть бить уже вглубь российской территории, если бы украинцы на это осмелились. В итоге, как мы видим, на поставку Киеву HIMARS в Вашингтоне все же не решились», – говорит эксперт.

«Киев на это решение отреагирует резко негативно. Там сперва возмущались, что им долгое время не поставляли гаубиц. Когда поставка гаубиц все же началась, Киев стал возмущаться тем, что гаубиц всего 60–70 штук, а украинские генералы хотели бы сотню», – напомнил эксперт.

«Весь последний месяц Украина требовала от США поставок ракетных систем, но эти просьбы, как видим, оказались тщетными. Теперь Киев все более активно будет винить Запад в том, что на фронте в целом сложилась патовая ситуация, а в Донбассе ВСУ попросту отступают», – предположил Дудаков. «Но свой гнев Киев по этому поводу вынужден будет выражать в каких-то рамках, чтобы окончательно не испортить свои отношения с Западом, – сказал политолог. – Просто все чаще и чаще будет звучать этот момент: мол, «нам не поставили оружия, поэтому мы проигрываем».

При этом тема Украины сейчас уже далеко не в центре повестки дня американского общества, отмечает он. «Для американцев теперь куда более актуальны внутренние проблемы США, резюмирует эксперт.

«Мы не станем отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России», – заявил в понедельник президент США Джо Байден. Обещание прозвучало на фоне слухов о предстоящей поставке Киеву американских ракетных систем залпового огня (РСЗО). Новый пакет военной помощи, как писали ведущие издания США, может быть объявлен уже на текущей неделе.

«Разумно!» – так оценил решение Байдена зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений, – написал он в своем Telegram-канале. – Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше – объяснять не надо...»

Как напоминает РИА «Новости», 21 мая Байден подписал закон о предоставлении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Президент изначально запрашивал у конгресса 33 миллиарда долларов, но парламентарии увеличили сумму до почти 40 миллиардов. Немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существует «неформальная» договоренность не поставлять Украине «некоторые системы» вооружений.

В минувшие выходные президент Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации.

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