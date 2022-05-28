В Германии раскрыли военную тайну НАТО по поставкам оружия на Украину

Германия не поставляет Киеву боевые машины пехоты и танки западных моделей, поскольку придерживается единой позиции как федерального правительства, так и союзников по НАТО, заявила статс-секретарь министерства обороны ФРГ и депутат бундестага от СДПГ Зимтье Меллер в интервью немецкому каналу ZDF.

Меллер, опровергая обвинения в том, что Берлин затягивает поставки вооружения Киеву, заявила, что это единая позиция как федерального правительства Германии, так и всех стран Запада — не поставлять на Украину БМП (боевая машина пехоты) и танки западных моделей, передает РИА «Новости».

Заявление Меллер вызвало скандал в Германии на фоне сообщений немецких СМИ, которые ранее писали, что среди стран-членов НАТО существуют неформальные договоренности об отказе поставлять на Украину некоторых видов вооружений. При этом некоторые чиновники это отрицали.

Глава берлинского офиса «Европейского совета по международным отношениям» Яна Пуглиерин заявила, что она «удивлена и недоумевает» из-за заявления Меллер. По ее словам, чиновники из Чехии, работающие в министерстве обороны и с НАТО заявили, что ничего не слышали о неформальном соглашении западных стран не поставлять БМП и танки западного образца.

Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений.

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.

До этого на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.