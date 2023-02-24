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Зеленский заявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма»
Зеленский заявил, что Украина готовится к захвату Крыма военным путем
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Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос о шансах «захватить Крым» в этом году, Зеленский заявил, что Украина морально к этому готова, но есть еще военные шаги. По его словам, Киев« готовится технически, оружием, обучает военных на площадках разных государств». Однако Зеленский отказался назвать сроки, когда ВСУ пойдет в наступление на Крым, передает ТАСС.
Ранее американский конгрессмен Адам Смит заявил, что киевские власти вряд ли смогут контролировать Крым, заполучив его военным способом.
До этого в США уже не раз называли план президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма безумием.
ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Генеральная Ассамблея ООН приняла к годовщине специальной военной операции антироссийскую резолюцию по Украине
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Генеральная Ассамблея ООН в ходе спецсессии по Украине приняла антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине специальной военной операции.
За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь (Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея), еще 32 делегации воздержались, в их числе Китай, передает ТАСС.
Из стран БРИКС за резолюцию проголосовала Бразилия, воздержались – Китай, Индия, Южная Африка.
Из стран на территории бывшего СССР за резолюцию проголосовали Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Эстония, воздержались – Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, против выступили Россия и Белоруссия. Не принимали участия в голосовании Азербайджан и Туркменистан.
Из остальных стран мира против проголосовали КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия, Эритрея. Воздержались – Алжир, Ангола, Бангладеш, Боливия, Бурунди, Вьетнам, Габон, Гвинея, Зимбабве, Иран, Куба, Лаос, Монголия, Мозамбик, Намибия, Пакистан, Республика Конго, Сальвадор, Судан, Того, Уганда, Центрально-Африканская республика, Шри-Ланка, Эфиопия.
При этом в ходе голосования не были одобрены поправки Белоруссии, предусматривавшие изъятие из документа положений, в которых ответственность за начало конфликта возлагается на Россию. Поправки также предлагали убрать пункт с призывом к РФ немедленно вывести войска с Украины и осудить тех лидеров стран минского формата, которые на деле не добивались урегулирования на Украине.
Кроме того, белорусская сторона выступала за включение в резолюцию призыва к мирному урегулированию путем переговоров. Оригинальный текст резолюции содержит лишь призыв к странам и международным организациям «удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН». Минск также предлагал внести в резолюцию запрет на поставки оружия Киеву.
Украина при поддержке западных стран предложила проект резолюции Генассамблеи ООН, якобы направленный на достижение мира. В нем не содержится призыва начать мирные переговоры или заключить перемирие. Ответственность за начало конфликта возлагается исключительно на Россию. В тексте присутствуют призывы к сторонам соблюдать свои обязанности по отношению к мирным жителям и пленным, а также подчеркивается необходимость «привлечения к ответственности за совершенные на территории Украины наиболее серьезные преступления по международному праву путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне».
Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, резолюция не будет способствовать переходу к мирному решению обострившихся год назад противоречий между Россией и Западом. Он назвал документ однобоким и оторванным от реальности.
Накануне Небензя заявил, что Западу стало сложнее мобилизовывать страны в поддержку «крестового похода против России» и пришлось выхолостить проект резолюции ГА ООН.
В США допустили предоставление помощи Киеву за отказ от регионов
Time: США могут предоставить Киеву масштабную финансовую помощь, чтобы подсластить пилюлю утраты территорий
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Наиболее вероятным исходом событий на Украине станет сохранение за Россией присоединенных территорий, США могут предоставить Киеву масштабную финансовую помощь, чтобы подсластить пилюлю, выразил мнение обозреватель Time Филип Шорт.
Шорт подчеркнул, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине, поэтому наиболее вероятным исходом событий станет сохранение за Россией присоединенных территорий. При этом обозреватель выразил мнение, что украинцы не без оснований воспримут такое развитие событий как предательство со стороны Запада. Вопреки этому Шорт считает, что у Киева может не остаться иного выбора, кроме как смириться, а Запад подсластит пилюлю, предоставив Украине масштабную помощь в восстановлении, передает РИА «Новости».
Обозреватель также выразил сомнение, что Белый дом вообще хочет, чтобы Украина изгнала российские войска со всех территорий, которые они занимают, так как украинское продвижение в Крым, где большая часть населения считает себя русскими и который, с точки зрения Москвы, является таким же российским регионом, как и любой другой, чревато риском неуправляемой эскалации, которую администрация Байдена намерена предотвратить.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на правоту президента РФ Владимира Путина о природе конфликта на Украине.
Трансляцию украинского телеканала «Интер» прервал гимн СССР
Трансляцию украинского телеканала «Интер» прервали поздравление телезрителей с Днем Советской армии и гимн СССР
Украинский телеканал «Интер» подвергся хакерской атаке, в ходе которой трансляция прервалась гимном СССР, поздравлением телезрителей с Днем Советской армии и Военно-морского флота и призывом сдаваться в плен, чтобы не участвовать в братоубийственной войне, свидетельствуют появившиеся в Сети видео.
В эфире украинского телеканала «Интер» появилось поздравление телезрителей с Днем Советской армии и Военно-морского флота, зазвучал гимн СССР и был опубликован призыв передавать фото/видео/координаты украинских войск, а также сдаваться в плен, чтобы не участвовать в братоубийственной войне.
Кроме того, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила на своем сайте, что выявила атаку на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате которой на этих ресурсах было модифицировано содержание нескольких страниц.
Напомним, накануне хакеры взломали серверы нескольких коммерческих радиостанций в ряде регионов России и запустили в эфир информацию о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара.
Развернувших украинский флаг на ПА ОБСЕ активистов попросили «убрать тряпку»
На ПА ОБСЕ потребовали «убрать тряпку» во время акции с украинским флагом
Активисты развернули флаг Украины за спиной у белорусской делегации на парламентской ассамблее ОБСЕ, однако их попросили «убрать тряпку».
Во время выступления представителя делегации из Белоруссии ему за спину зашли два человека и развернули украинский флаг. Выступающий никак не отреагировал на провокацию, но другие потребовали от активистов «убрать тряпку», видео инцидента опубликовал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Напомним, депутат Верховной рады Евгения Кравчук («Слуга народа») заявляла, что пока в ПА ОБСЕ представлена Россия, украинская делегация намерена бойкотировать работу ассамблеи.
Бывший аналитик ЦРУ назвал причину начала конфликта на Украине
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Предпосылкой к началу конфликта на Украине послужило расширение НАТО
Предпосылкой к началу конфликта на Украине стало нарушение Западом обещания о нерасширении Североатлантического альянса, заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн во время заседания Совета безопасности ООН.
Он указал, что западные политики неоднократно заявляли о «неспровоцированном» начале конфликта, именно расширение НАТО стало его причиной, передает РИА «Новости».
Макговерн напомнил, что Западом давалось обещание о нерасширении НАТО.
Экс-аналитик вспомнил, что при общении с советником Горбачева Виктором Кувалдиным он спрашивал, почему обещание о нерасширении альянса не зафиксировали документально.
Кувалдин тогда пояснил, что на тот момент многие факторы помешали созданию такого договора, в частности – нежелание Германии и существование Варшавского договора.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Финляндию и Швецию скоро примут в НАТО.
Соловьев показал анекдот из жизни украинских беженцев в Польше
Украинская беженка в Польше устроила скандал после того, как ее задержала охрана за кражу телефона в торговом центре.
Телеведущий Владимир Соловьев разместил в Telegram-канале видео, опубликовать которое газета ВЗГЛЯД не может согласно закону о СМИ. Сообщается, что украинку задержали за кражу мобильного телефона в торговом центре в Польше.
Уроженка Украины на чистом русском языке советует охраннику идти …(нецензурный аналог выражения «от меня подальше» – прим. ВЗГЛЯД), обзывая его ... (человеком с низкой социальной ответственностью – прим. ВЗГЛЯД), пока на помощь стражу порядка не приходит его коллега. Вдвоем они вывели нетрезвую украинку из магазина.
Ранее выступление украинской писательницы Забужко в Польше закончилось скандалом.
В Китае ответили на критику плана по урегулированию конфликта на Украине
МИД Китая назвал необоснованными мнения о плане Пекина по урегулированию на Украине
Мнения ряда политиков о китайском плане урегулирования конфликта на Украине являются необоснованными, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
Он ответил на упреки того, что в плане Китая отсутствует «что-либо новое». Ван Вэньбинь считает, что соответствующие лица распространяют необоснованные мнения, чтобы очернить КНР, передает РИА «Новости».
Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Шеф Пентагона сказал, чем закончится конфликт на Украине
Глава Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров, но США будут помогать Киеву, пока тот ведет бои, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CNN.
Остин считает, что конфликт на Украине закончится какими-то переговорами, но США будут продолжать помогать Киеву, пока ВСУ могут воевать и пытаются «взять контроль над территориями государства», передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
В России оценили мирный план Китая по Украине
Политолог Ткаченко: Мирный план Пекина полностью соответствует интересам России, поэтому Киев и США его не примут
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На первый взгляд, предложенный Пекином план выглядит наивным. Но этот документ выполняет сразу две задачи – внутри- и внешнеполитическую, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее МИД Китая предложил план урегулирования конфликта на Украине.
«Реализуемость мирного плана Китая по Украине в ближайшей перспективе кажется сомнительной. И документ, на первый взгляд, выглядит как набор общих предложений», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Однако в глобальном смысле документ позиционирует Китай на российской стороне в этом конфликте. Ничего из того, что предложено Пекином, не поддержат ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Причем США попытаются «заболтать» мирный план, предложенный Поднебесной», – полагает собеседник.
«Будет много комментариев: самую радикальную позицию займет Виктория Нуланд, чуть более сдержанно выступит Энтони Блинкен. Но так или иначе, если Белый дом примет этот план, Россия выйдет из спецоперации с зафиксированным фронтом, сохранив при этом лицо. А имиджевая победа Москвы для Вашингтона недопустима», – продолжил эксперт.
По словам Ткаченко, документ направлен сразу на два типа аудитории. «Первая – это китайцы. План должен показать гражданам, что их страна является глобальной державой, способной занять четкую и комплексную позицию по очень непростой международной проблеме», – объясняет он.
«Второй аспект внешнеполитический. Это попытка Поднебесной сформулировать мнение развивающихся стран относительно конфликта на Украине. Ведь для многих это сугубо периферийная проблема. Пекин таким образом занимает очень выгодную позицию, говоря от лица подавляющей части мира, на первый взгляд, банальные истины», – заключил Ткаченко.
Ранее китайский МИД опубликовал план мирного урегулирования украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.
Первым пунктом Пекин указывает на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. В документе сказано, что «все страны равны, независимо от их размера, силы или богатства».
Во-вторых, Китай призывает отказаться от менталитета холодной войны, так как региональная безопасность не может быть достигнута за счет усиления и расширения военных блоков.
В третьем пункте под названием как «прекратить боевые действия и остановить войну» говорится, что «в конфликтах и войнах нет победителей». Пекин настаивает на том, чтобы стороны не подливали масла в огонь и не допустили выхода украинского кризиса из-под контроля.
В четвертом пункте Китай настаивает на проведении мирных переговоров. В пятом Пекин призывает поддержать любые меры, способствующие смягчению последствий гуманитарных кризисов. Также КНР в шестом пункте приветствует поддержку обменов военнопленными между Киевом и Москвой. Седьмой посвящен безопасности на АЭС. Помимо этого, Китай считает недопустимым применение ядерного оружия, о чем говорит в восьмом пункте. Девятый пункт предусматривает выполнение зерновой сделки, десятый – отказ от санкций, пункт 11 – обеспечение стабильных цепочек производства и поставок. И, наконец, Пекин выражает готовность оказать помощь в послевоенном восстановлении зоны конфликта.
Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Дай Бин заявлял, что дипломатия является единственным путем для разрешения украинского кризиса.
На этой неделе в Россию с визитом приезжал главный китайский дипломат Ван И. Он встретился с президентом Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как теракт на «Северных потоках» сблизил Пекин и Москву.
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На Западе отреагировали на план Китая по урегулированию на Украине
НАТО и ЕС отреагировали на представленный Китаем план из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса
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Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Таллине, комментируя план КНР по урегулированию кризиса.
«Прежде всего к Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить вторжение России. И они подписали соглашение о безлимитной дружбе с Россией перед вторжением», – передает его слова ТАСС.
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что смотреть на этот план нужно на фоне подписания соглашения Китая о безлимитной дружбе с Россией.
При этом Еврокомиссия изучит предложенный план.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И «чуть ли не упрекнул» его из-за поставок вооружений Украине. Об этом дипломат рассказал радиостанции «Кадена СЕР».
Боррель добавил, что Ван И категорически заверил его, что Китай не поставляет оружие России и не планирует этого делать.
Напомним, МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов, он предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.
Китай представил мирный план по урегулированию на Украине из 12 пунктов
Китай предложил план из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса, предложив мирные переговоры
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Министерство иностранных дел Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса, состоящего из 12 пунктов, он предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.
Первым пунктом Пекин указывает на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. В документе сказано, что «все страны равны, независимо от их размера, силы или богатства». В связи с этим КНР настаивает на одинаковом и единообразном применении международного права и отказе от применения двойных стандартов, передает РИА «Новости».
Во-вторых, Китай призывает отказаться от менталитета холодной войны, так как региональная безопасность не может быть достигнута за счет усиления и расширения военных блоков. В документе указывается необходимость учитывать законные интересы безопасности и озабоченности всех стран.
В третьем пункте под названием как «прекратить боевые действия и остановить войну» говорится, что «в конфликтах войнах нет победителей». Пекин настаивает, чтобы все стороны не подливали масла в огонь и не допустили выхода украинского кризиса из-под контроля.
В четвертом пункте Китай настаивает на проведении мирных переговоров, так как это единственный реальный выход из кризиса. В документе сказано о необходимости создания условий и предоставления платформы для возобновления переговоров между Россией и Украиной.
В пятом пункте Пекин призывает поддерживать все меры, способствующие смягчению последствий гуманитарных кризисов. Китай указывает на недопустимость политизации гуманитарных вопросов.
Также КНР в шестом пункте приветствует поддержку обменов военнопленными между Киевом и Москвой. Также отмечена необходимость защиты гражданских лиц.
Пункт под номером семь посвящен безопасности АЭС, Китай считает необходимым противостоять вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты.
Помимо этого, Китай считает недопустимым применение ядерного оружия, о чем говорит в восьмом пункте.
В девятом пункте говорится о том, что стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю. Предложенная Китаем инициатива международного сотрудничества в области продовольственной безопасности может обеспечить решение проблемы глобального продовольственного кризиса.
В десятом пункте Китай выступает против односторонних санкций в контексте кризиса на Украине, поскольку рестрикции лишь создают новые проблемы.
Призыв обеспечить стабильность цепочек производства и поставок содержится в 11 пункте плана.
В последнем пункте Пекин выражает готовность оказать помощь и сыграть конструктивную роль в послевоенном восстановлении в зоне конфликта.
Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Дай Бин заявлял, что дипломатия является единственным путем для разрешения украинского кризиса.
Первая партия танков Leopard из Польши прибыла на Украину
Министр национальной обороны Польши Блащак заявил, что четыре танка Leopard находятся на Украине
Польша направила Киеву первую партию танков Leopard 2 в количестве четырех машин, они уже находятся на территории страны, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
По его словам, танки попали на Украину в пятницу, передает РИА «Новости».
По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Польша символически передала первые четыре Leopard 2А4.
Напомним, в среду в Германии назвали срок начала эксплуатации на Украине немецких танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
Зеленский заявил об очень тяжелой ситуации на востоке Украины
Зеленский: На востоке Украины сложилась очень тяжелая ситуация, на южном направлении обстановка «довольно опасная»
На востоке Украины для ВСУ сложилась очень тяжелая ситуация, на южном направлении обстановка «довольно опасная», заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский назвал сложившуюся на востоке Украины ситуацию очень тяжелой, мучительной для ВСУ. Он также заявил, что обстановка на южном направлении «довольно опасная», передает ТАСС.
Напомним, в среду американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер заявил, что Украина уже проиграла в противостоянии с Россией.
Китай призвал к прекращению боевых действий на Украине
МИД КНР призвал к деэскалации ситуации, прекращению огня и боевых действий на Украине
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Китай призвал к деэскалации ситуации, прекращению огня и боевых действий на Украине, говорится в документе МИД КНР с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса.
В документе, который опубликован на сайте МИД КНР, говорится, что всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масла в огонь, не идти на обострение конфликта, не допускать дальнейшей эскалации и выхода ситуации вокруг кризиса на Украине из-под контроля, содействовать поддержанию контактов между Россией и Украиной, возобновлению прямого диалога, способствовать постепенной деэскалации и разрядке ситуации до достижения полного прекращения огня и боевых действий, передает ТАСС.
Накануне Китай в ООН заявил о возможности политического урегулирования на Украине. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выступила против «циничного прекращения огня» на Украине, которое, по ее словам, пошло бы на пользу только России.
США ввели санкции против Запорожской АЭС
Госдеп США ввел санкции против Запорожской АЭС и гендиректора акционерного общества Олега Романенко.
В заявлении Госдепа США указано, что против акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» и ее гендиректора вводятся санкции, передает РИА «Новости».
Ранее в США ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.