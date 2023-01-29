В США план Зеленского по захвату Крыма назвали безумием

План президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может спровоцировать Третью мировую войну, написал старший редактор журнала American Conservative Род Дрехер.

Он подчеркнул, что «Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие для Киева – думать, что он сможет их вернуть», передает РИА «Новости».

Кроме того, именно Соединенные Штаты нарушили красные линии, объявив о намерении принять Украину в НАТО в 2008 году, напомнил обозреватель.

По словам журналиста, киевский режим страдает от нехватки солдат, поэтому нельзя исключать, что Вашингтон решится на отправку американского контингента для помощи ВСУ. При этом автор полагает, что результатом такого решения станет официальное объявление войны России.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.

Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.

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