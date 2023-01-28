Подоляк заявил о переговорах с Западом о поставках дальнобойных ракет для ударов по Крыму

Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил понимание западных союзников, что Киеву нужны самолеты и ракеты.

«Первое – переговоры уже идут. Второе – переговоры идут ускоренно. Третье – партнеры все это понимают... Думаю, мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», – сказал он в эфире канала «Дом», передает ТАСС.

По словам Подоляка, ракеты повышенной дальности позволят уничтожить тыловую инфраструктуру РФ, а именно артиллерийские склады, находящиеся больше всего на территории Крыма, передает РИА «Новости».

Подоляк добавил, что украинские власти вместо выражения недовольства должны говорить о необходимости предоставления видов вооружения.

Ранее сообщалось, что Британия имеет возможность передать Украине боевые самолеты в случае, если российские военные покинут зону СВО.