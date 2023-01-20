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В Пентагоне заявили о праве Украины «провести операцию» в Крыму
Пентагон: Украина вправе провести операцию в Крыму и США поддерживают Киев в возвращении территорий любыми средствами
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Украина вправе провести операцию в Крыму с целью возвращения контроля над полуостровом, США поддерживают Киев в возвращении территорий любыми средствами, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Комментируя публикации СМИ о намерении Вашингтона поддержать удары по Крыму, Сингх повторила утверждение американской администрации о том, что Крым якобы является «частью Украины». Заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что США определенно поддерживают власти Украины в возвращении территорий любыми средствами и любым оружием, которое ВСУ могут использовать. Она подчеркнула, Украина якобы «имеет право» вернуть полуостров, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, консультируется ли Украина Соединенными Штатами, Сингх сказала, что США не диктуют украинской стороне, как проводить операции. По ее словам, Украина сама принимает решение о проведении операций. При этом чиновница заявила, что если власти Украины решат провести операцию в Крыму, то они якобы вправе это сделать, у них якобы есть право вернуть контроль над полуостровом.
Накануне Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России.
Захарова: Запад задела правда в словах Лаврова о «русском вопросе» и Гитлере
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США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду, заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Лавров сравнил шаги США по созданию коалиции против Москвы с действиями Адольфа Гитлера, которые направлены на окончательное решение «русского вопроса».
«Их задела правда», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что действия Вашингтона по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера, который воевал против СССР. По его словам, США пытаются объединить Европу против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос».
«Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Адольф Гитлер захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – окончательного решения «русского вопроса». А Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», – сказал Лавров.
«Сейчас западные политики (не только из Прибалтики, Польши, но и из более «вменяемых» стран) говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. В некоторых изданиях политологи активно рассуждают о том, что нужно деколонизировать Россию. Мол, опять наша страна слишком большая и «мешается», – добавил министр.
На заявления Лаврова остро отреагировали на Западе. Так, посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады. Как утверждает глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли, они осудили якобы имевших место «антисемитских» комментариев Лаврова, а также действий ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.
Сам Степанов опроверг заявления Жоли. Он также сообщил, что ему не был сделан демарш из-за высказываний Лаврова, несмотря на соответствующее заявление главы МИД Канады. Как рассказал российский дипломат, канадская сторона выразила демарш по поводу трагедии в Днепропетровске (ныне Днепр), причем речь шла исключительно об этом.
Кроме того, оскорбительными слова Лаврова сочли в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что глава дипломатического ведомства представил ситуацию в «по-настоящему оскорбительном ключе», передает «Коммерсантъ».
Также извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».
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Появились данные о принадлежащих России долговых обязательствах США
Россия в ноябре 2022 года увеличила объем вложений в госдолг США на 58 млн долларов
Объем вложений России в американские государственные облигации в ноябре 2022 года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем на 58 млн долларов, следует из опубликованных документов Минфина США.
Объем вложений России в американские государственные облигации в ноябре 2022 года составил 2,092 млрд долларов. В октябре этот показатель составлял 2,034 млрд долларов, в сентябре – 2,015 млрд долларов, в целом на уровне чуть выше 2 млрд долларов он держится с марта 2022 года. В феврале 2022 года объем вложений РФ в госбумаги США составлял 3,753 млрд долларов, передает ТАСС.
В ноябре 2022 года на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось 80 млн долларов (в октябре – 25 млн долларов), на краткосрочные – 2,012 млрд долларов (в октябре 2022 года – 2,009 млрд долларов).
Крупнейшим держателем государственных бумаг США в ноябре 2022 года осталась Япония (около 1,08 трлн долларов против 1,06 трлн долларов в октябре). Второе место с 870 млрд долларов занял Китай (877,8 млрд в октябре), на третьем оказалась Британия с 645,8 млрд долларов (641,3 млрд долларов в октябре).
Напомним, в декабре 2022 года дефицит бюджета США составил 85 млрд долларов.
Входившую в Херсон бригаду ВСУ почти полностью уничтожили в Соледаре
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Входившая в Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре
Входившая в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон 61-я бригада украинской армии практически полностью уничтожена в Соледаре, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо рассказал, что в Соледаре «вагнеровцы» практически уничтожили 61-ю бригаду вооруженных сил Украины (ВСУ), которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре 2022 года. Как отметил врио губернатора Херсонской области, воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты, передает РИА «Новости».
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ у Соледара.
США ответили на слова Шольца об условии передачи танков Украине
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Передача той или иной военной техники Украине является суверенным решением стран
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Каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Комментируя сообщения о том, что Германия готова передать Украине танки только после того, как на аналогичный шаг пойдут Соединенные Штаты, пресс-секретарь Белого дома сказала, что, по мнению президента США Джо Байдена, каждая страна должна принимать суверенные решения относительно того, какие шаги в отношении помощи в сфере безопасности может предпринимать и какую технику может предоставлять Украине. Жан-Пьер также напомнила, что США являются самым крупным поставщиком помощи в сфере безопасности и гуманитарной помощи Украине, передает ТАСС.
Накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard-2 Украине при условии согласия Вашингтона передать Киеву танки Abrams. Позже в Конгрессе США призвали власти Соединенных Штатов и Германии незамедлительно передать Украине необходимое «для победы над Россией» оружие.
Власти США решили начать передачу конфискованных активов России Украине
В Минюсте США сообщили о планах начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины
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Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины, заявил на семинаре в Гудзоновском институте руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.
Руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов подчеркнул, что это относительно новое развитие событий, передает ТАСС.
Адамс напомнил, что в конце декабря минувшего года в утвержденный президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы российских бизнесменов для последующей передачи Украине. Предполагается, что Минюст США будет передавать эти средства Госдепартаменту, который будет «распределять» их Украине.
Представитель Минюста США выступил с утверждением, что этот закон не дает возможности передавать все конфискованные активы и не является идеальным решением. Вместе с этим Адамс выразил надежду на то, что первые переводы средств от Минюста США Госдепу начнутся в ближайшие недели и месяцы, когда будут получены окончательные постановления об изъятии в отношении некоторых активов.
Между тем передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.
Эксперты описали новую дилемму в отношениях России и США
Политолог Лукьянов: Россия и США перешли к наиболее опасной форме отношений
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Дилемма, возникшая во отношениях Москвы и Вашингтона в части поставок Штатами все более мощного оружия для ВСУ и необходимости должного ответа России на это, – пример наиболее опасной формы большой политики. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Федор Лукьянов. Ранее западные СМИ анонсировали поставки дальнобойного оружия Украине, поскольку реакция России на предыдущие поставки была сдержанной.
«То, что происходит сейчас между США и Россией, – это самая что ни на есть настоящая большая политика на грани, наиболее опасная ее форма, когда все решается в текущем режиме на основании сигналов и их интерпретации. Тут нет универсальных правил», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай» Федор Лукьянов.
Лукьянов также отметил, что «администрация Байдена теперь исходит из принципа, который она традиционно приписывает российской стороне: эскалация ради деэскалации».
«Специфика в том, что противостояние России и США (уже именно их) фактически зашло настолько далеко, что ответные действия Москвы, если они все-таки начнутся на этом этапе, должны быть по необходимости очень резкими (именно потому что далеко зашло), а это в свою очередь заставит Вашингтон также следовать тактике напролом», – полагает эксперт.
В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков допустил, что информация зарубежных СМИ о планах Запада помочь ВСУ «нацелиться на Крым» пока является, скорее, «вбросом», но в будущем это действительно может произойти.
«Собираясь поставить третьим странам какое-то оружие, американцы всегда тщательно оценивают риски, перспективы и свою выгоду. И конечно, в данной ситуации они пристально следят за тем, какой будет реакция России», – отметил он. «Все, что изначально поставлялось американцами для Украины, постепенно заканчивается, поэтому им приходится передавать все более новые и совершенные виды оружия», – добавил эксперт.
«Для того чтобы прекратить поставки, России нужно показать очевидные успехи на фронте и дать понять Штатам, что дни киевской власти сочтены. А пока американцы убеждены, что им удается если не побеждать, то хотя бы затягивать конфликт, поставки техники и боеприпасов будут продолжаться», – полагает Дудаков.
Ранее газета The New York Times анонсировала поставки Киеву американского оружия, чтобы помочь ВСУ «нацелиться» на Крым. По мнению американской стороны, риск потери Россией контроля над Крымом укрепит позиции Киева на потенциально возможных переговорах.
Власти США также в меньшей степени опасаются резких ответов России на эти действия. Поэтому теперь администрация Байдена рассматривает «один из самых смелых шагов» – помощь Украине в атаке на полуостров.
Кроме того, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров. В Госдепартаменте также заявили о возможности ВСУ наносить удары по полуострову с применением американских вооружений.
В ответ на это посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов уличил США в подталкивании ВСУ к терактам в России. Поясняя логику американской стороны, он подчеркнул, что Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым – это Украина», а вооруженные силы Украины могут применять американские вооружения якобы «для защиты своей территории», по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов.
Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся.
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Антонов предупредил о последствиях передачи Украине танков
Антонов: Появление на территории бывшего СССР танков с нацистской символикой нацеливает на низвержение режима на Украине
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Появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена, передает ТАСС.
Глава российской дипмиссии также выразил уверенность, что накачивание Украины оружием, будь то американским или других натовских стран, приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения, создаст дополнительные трудности в бывшей советской республике.
Антонов призвал вдуматься в тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным, и прислушаться к заявлениям главы МИД Сергея Лаврова. Дипломат подчеркнул, что победить Россию просто невозможно.
Накануне Лавров сравнил шаги Вашингтона по созданию антироссийской коалиции с действиями Гитлера.
В Германии заявили о тупиковом положении Шольца
Вальдемар Гердт: Поставки Leopard на Украину оставят бундесвер безоружным
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США оказывают колоссальное давление на Олафа Шольца. Канцлер пытается переложить ответственность за поставку танков на Вашингтон, однако это не способствует преодолению проблем Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политик Гердт Вальдемар. Ранее стало известно, что Берлин готов отправить танки Leopard-2 на Украину при условии поставок Abrams из США.
«Видно, что у Шольца присутствует трезвое понимание ситуации, в которой находится Германия. В результате давления со стороны заокеанских партнеров Берлин столкнулся с небывалой дилеммой. Вырисовывается достаточно полный психологический портрет канцлера: он – ведомый человек, которого вынуждают делать то, чего делать нельзя», – считает бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гердт Вальдемар.
«Непонятно, что в его поведении одержит верх. Конечно, у США имеется большое количество рычагов давления на Шольца. Вполне вероятно, что Вашингтон располагает определенным компроматом на лидера Германии, что заставляет канцлера действовать в интересах Штатов. Подчиненность некоторых немецких политиков американским элитам поражает», – акцентирует собеседник.
«Действия нашего канцлера объясняются двумя моментами. Первый – он надеется снять с себя груз ответственности за непростое решение, перекладывая выбор на плечи Штатов. Если Вашингтон поставит на Украину Abrams, то у Берлина будут развязаны руки, а внимание к персоне Шольца станет минимальным», – подчеркивает эксперт.
«Второй – канцлер пытается оттянуть время, надеясь, что конфликт на Украине вступит в ту фазу, когда поставки танков станут бессмысленными. Официальный Берлин не хочет занимать ту позицию по конфликту, которую от него требуют Штаты. Это тупиковая ситуация», – уточняет Гердт.
«Присутствует и другое измерение проблемы – передача Leopard на Украину может создать ситуацию, в которой уже бундесвер окажется лишенным важного образца вооружений. Этого Шольцу не простят. К сожалению, решить эту дилемму невозможно в настоящий момент», – считает эксперт.
«Преодолеть трудности Германия сумеет только в условиях досрочных выборов, когда в результате копящегося народного гнева к власти придут менее зависимые от США политики. Это вполне реализуемо. Конечно, в течение зимы взрыва общественных настроений не произойдет: погода выдалась достаточно теплой, а газ продолжает поступать по смешанным ценам», – подчеркивает собеседник.
«Это позволяет удерживать недовольство немцев. Однако происходящее – лишь начало чего-то большего. Министр обороны Кристина Ламбрехт уже отправилась в отставку, ей на смену пришел новый шеф бундесвера Борис Писториус. Чувствуется, что среди официальных лиц началось некоторое брожение. К чему это приведет – посмотрим», – резюмирует Гердт.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams.
Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.
Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны.
Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена.
В то же время в рамках выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе Шольц заявил, что Россия должна проиграть для окончания конфликта на Украине. Данным утверждением канцлер ФРГ обосновал необходимость поставок Киеву вооружения, осуществляемые Берлином и союзниками по НАТО.
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Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Госдепартамент США подталкивает украинские власти к совершению терактов в России
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Госдепартамент США своим заявлением о возможности вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по полуострову с применением американских вооружений, по сути, подталкивает украинские власти к совершению террористических актов в России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат констатировал, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Антонов подчеркнул, что Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым – это Украина», а вооруженные силы Украины могут применять американские вооружения якобы «для защиты своей территории», по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России. Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся, передает ТАСС.
При этом, обратил внимание Антонов, американские журналисты поддерживают такой настрой администрации США и оправдывают атаки киевского режима на Крым.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров.
Американцы разозлились на супругу Зеленского
Жители США в издании Breitbart раскритиковали выступление жены Зеленского на форуме в Давосе
Читатели американского издания Breitbart обрушились с критикой на супругу украинского президента Елену Зеленскую, которая выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе с призывом предоставить Киеву больше всевозможной помощи.
При этом украинская делегация призвала власти других государств доставить Киеву больше оружия и оказать больше давления на Россию. Комментаторы съязвили, что Зеленская «ездит по всему миру и умоляет, чтобы хоть кто-нибудь тоже повоевал в их конфликте». Ей посоветовали не попрошайничать, а ехать домой, пока «торговцы оружием по всему миру получают огромную прибыль», передает РИА «Новости».
«Зеленской просто нужно больше денег на ее парижский шопинг. Украина – не что иное, как автомат для отмывания денег, работающий на Байдена, Клинтон, Ромни, Макконнелла и многих других паразитов, которые используют наше богатство и жизни, чтобы бессовестным образом обогащаться», – отметил комментатор Azchick.
Пользователь Norma McManus добавил, что «демократам и так называемым республиканцам нужно отмыть через американцев еще больше денег, пока Зеленской нужно съездить на шопинг в Милан».
«Рядом с семейкой мошенников Зеленских даже Клинтоны начинают казаться дилетантами», – предположила Linda.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе будут приняты решения по гарантиям безопасности для Киева.
Рогов заявил о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Запорожской области
У города Орехова российские войска взяли под оперативный контроль несколько населенных пунктов, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Всего войска установили оперативный контроль в пригороде Орехова над четырьмя населенными пунктами, это «локальный успех», заявил Рогов ТАСС.
В четверг основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские военные установили контроль над пригородом Артемовска – Клещеевкой.
В Москве рассказали о существовании «другой Украины»
Политолог Молчанов: Голосовавшие за Зеленского украинцы ратуют за дружбу с Россией
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В «партию мира» на Украине сейчас входят те, кто ранее голосовал за Владимира Зеленского, но был обманут украинским президентом. Об этом сказал политолог Кирилл Молчанов в ходе круглого стола, посвященного оппозиции киевскому режиму внутри Украины.
«Что такое «другая Украина»? Это та Украина, которая в 2019 году проголосовала за Владимира Зеленского. Это те, кто изначально говорил, что Украина наелась милитаристской политики Петра Порошенко, который строил антироссийское государство с целью вечной войны с Россией», – полагает директор Института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов.
Своим мнением политолог поделился на прошедшем в четверг круглом столе на тему «Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны?». Организатором дискуссии выступил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).
По мнению Молчанова, и Порошенко в 2014 году, и Зеленский в 2019 году избирались в президенты от той части украинского общества, которая хотела мирного урегулирования ситуации в Донбассе и ратовала за улучшение отношений с Россией. «Народ голосовал за них как за президентов мира, но в итоге оба главы государства обманули свой электорат», – напомнил аналитик.
Если же выделять конкретные социальные группы, то «другая Украина» – это беженцы, вдовы военнослужащих, которые каждые выходные выходят на протестные митинги, указал Молчанов. «Это те, кто понял, что война – это горе. Те, кто боится сказать, что они не соглашаются с политикой Зеленского», – добавил эксперт. Довольно широкие слои населения фактически пребывают во внутренней эмиграции, считает Молчанов.
Политолог сослался на опубликованную в понедельник в «Известиях» статью Виктора Медведчука – лидера запрещенной Зеленским украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». По мнению украинского политика, раскол на сторонников конфликта с Россией и тех, кто считает, что два народа должны сохранять связь, начался с 1991 года, с того момента как коллективный Запад начал создавать из Украины «анти-Россию». Так Молчанов интерпретировал слова Медведчука.
Затем начался запуск двух майданов, а позже Порошенко утвердил антироссийскую идеологию как государственную. «Тем не менее сейчас большая часть Украины – это вменяемые и мирные люди, настроенные на дружеские отношения с Россией. Но они не представлены ни в украинской власти, ни в политических элитах, ни даже на уровне спикеров», – полагает Молчанов.
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
Добавим, что в своей статье Медведчук также отметил: ни в Соединенных Штатах, ни в странах Евросоюза не жалуют украинскую партию мира, хотя простые жители Украины не ставят военный триумф киевского режима во главу угла.
В тексте говорится, что у украинского конфликта есть два пути: разрастаться в Европу или завершиться. При этом для второго варианта развития событий на территории Украины мало активных деятелей, призывающих к миру. А партия войны, напротив, «безраздельно властвует и нагнетает военную истерию, которую Запад упрямо называет демократией».
Медведчук добавил, что для партии войны на Украине мирное решение ситуации не выгодно, так как они построили политику и бизнес на войне, ею же существенно подняли свои международные рейтинги. Более того, и в США, и в Европе бытует неукоснительное восхищение политиками киевского режима – «их встречают овациями, им нельзя задавать неудобные вопросы, сомневаться в их искренности и правдивости».
В минувшую пятницу Верховная рада лишила мандатов Медведчука и трех других депутатов от ОПЗЖ – Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Тараса Козака. На Украине идет политическое преследование Медведчука. В конце сентября политик покинул Украину.
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Венгрия потребовала от Украины прекратить зверства против этнических венгров
Венгерское руководство потребовало от украинской стороны прекратить враждебные действия против этнических венгров в Закарпатской области, заявил госсекретарь двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер.
Венгерская сторона осуждает действия украинских властей в Закарпатье и призывает их прекратить «зверства против венгров», заявил Менцер, передает ТАСС.
По данным СМИ, в несколько последних дней у закарпатского города Мукачево, где живет много этнических венгров, сняли венгерские флаги и демонтировали надписи на венгерском.
Также был расторгнут трудовой договор с директором венгерской школы в Мукачеве Иштваном Шинком. До этого местные власти демонтировали скульптурное изображение турула – птицы, считающейся одним из символов венгерского народа.
Авиация ВКС России сбила украинский Су-25
Истребительной авиацией ВКС России у Полтавки Донецкой народной республики (ДНР) сбит самолет Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены пять украинских беспилотников у пунктов Червонопоповка, Житловк и Кременная Луганской народной республики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Всего же с начала СВО уничтожены 374 самолета, 200 вертолетов, 2,9 тыс. беспилотников, 400 ЗРК, более 7,5 тыс. танков и других бронемашин, почти 1 тыс. боевых машин РСЗО, отчитались в оборонном ведомстве.
В Кремле призвали Зеленского осознать, что Россия и Путин есть и будут
Песков посоветовал Киеву и президенту Владимиру Зеленскому как можно скорее осознать, что Россия и Путин есть и будут
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Киеву и украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно как можно скорее осознать, что Россия и президент Владимир Путин есть и будут, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Россия в целом и отдельно глава государства являются для Зеленского большой проблемой, поэтому психологически президент Украины предпочитает думать, что ни России, ни Путина не было. При этом Песков подчеркнул, что киевскому режиму необходимо как можно раньше осознать и смириться с тем, что Россия и Путин есть и будут, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, также в интересах Украины скорее принять требования Москвы в ходе конфликта, чтобы быстрее приступить к восстановлению «той трагедии, которую устроил киевский режим».
Ранее Зеленский заявил, что Украина не стремится вступать в переговоры с Россией из-за того, что сомневается, что Путин жив. По мнению Зеленского, перед россиянами выступает «человек на хромакее», а решения «принимает какой-то другой круг лиц».
Накануне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев не против переговоров с Москвой, однако они должны пройти не с позиции ультиматумов, а на основе универсальных принципов международного права.