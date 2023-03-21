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Командование ВСУ разместило солдат в квартирах мирных жителей у Артемовска
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Киевское командование размещает солдат в жилых домах мирных жителей нескольких населенных пунктов около Артемовска в ДНР, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ. Военные размещаются в домах мирных граждан, занимая не только пустующие дома, но и те, где проживают люди, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что российские военные контролируют до 70% территории Артемовска.
Российские военные поймали украинского велосипедиста-наводчика
Российскими военными в зоне спецоперации задержан украинский велосипедист-наводчик
Наводчик украинских военных был выявлен с помощью беспилотника и задержан в зоне ответственности Девятой гвардейской артиллерийской бригады Вооруженных сил России, сообщают СМИ.
Беспилотник снял, как мужчина ехал на велосипеде в непосредственной близости от российских позиций и снимал укрепления на камеру мобильного телефона, пишет «Военное обозрение».
Какое-то время БПЛА продолжал следить за велосипедистом. Тот убрал телефон и ускорился, но его задержала оперативная группа, находившаяся за стоящим на обочине автомобилем. Мужчину забрали в часть для разбирательства, пишет «Российская газета».
Напомним, военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.
Путин посетил Мариуполь
Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
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Глава российского государства Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, осмотрел ряд объектов и поговорил с местными жителями, сообщила пресс-служба Кремля.
В город президент прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности, обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений, передает ТАСС.
Глава российского государства пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Он также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу, в годовщину воссоединения Крыма с Россией Путин посетил Севастополь, также за рулем. Поездка заранее не анонсировалась, визит Путина в регион стал неожиданностью.
В Запорожье по одной из важнейших баз иностранных наемников нанесли удар
В Запорожье по одной из ключевых баз иностранных наемников нанесли удар
В городе Запорожье, где находится одна из ключевых баз иностранных наемников, был нанесен удар, в результате которого уничтожены десятки боевиков, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, удар был нанесен утром в 4.15 по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», где располагалась база боевиков «Иностранного легиона», говорится в сообщении.
Помимо иностранных военнослужащих на территории базы находились инструкторы. Количество ликвижированных боевиков исчисляется десятками, добавил Рогов.
Ранее сообщалось об активизировавшихся военных ВСУ на Запорожском направлении.
Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении
Российская группировка «Запад» сорвала две попытки разведки боем, а также переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
По его словам, на купянском направлении группировка «Запад» сорвала две попытки ВСУ провести разведку боем в районе Гряниковки, а также переброску резервов и ротацию подразделений ВСУ в Першотравневого, передает ТАСС.
Зыбинский сообщил также, что в районе населенных пунктов Орлянское, Артемовка и Гряниковка были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, средствами ПВО был уничтожен БПЛА «Лелека-100», а артиллерия ВС России в районе населенного пункта Двуречное уничтожен минометный расчет противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила противника возле Двуречной, Синьковки, Котляровки Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), ликвидированы порядка 60 военнослужащих.
Путин: Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО
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Фактически Россия не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО, но оно есть, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
Так, во время интервью журналист Павел Зарубин спросил, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин пояснил, что вопрос касается готовности России к более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны, сообщает РИА «Новости».
«Значит, у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает, и карта «Мир» работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году? Очень трудно сказать. Ну и наконец – нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было», – ответил Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия хотела решить проблему Донбасса мирным путем, однако партнеры Запада «водили Москву за нос», а Киев готовили к боевым действиям.
Пушков разъяснил слова посла Польши в Париже о противостоянии России
Сенатор Пушков: Посол Польши в Париже словами о возможности прямого противостояния РФ озвучил замыслы властей Польши
Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский сделал очень самонадеянное заявление о возможности прямого противостояния этой страны РФ, однако он лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что заявление посла Польши в Париже очень самонадеянное. Он также выразил мнение, что официальный представитель Польши впервые сказал вслух то, что у руководителей этой страны давно на уме. При этом сенатор предположил, что вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Вместе с этим Пушков выразил сомнение, что США готовы воевать с Россией.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Польше якобы придется стать прямым участником противостояния с Россией, если Украина потерпит поражение.
В ДНР рассказали о новых видах пыток в украинском плену
Омбудсмен ДНР Морозова: Киев применяет новые виды пыток к пленным
Украинские силовики изобретают все новые виды пыток для российских военнопленных, информация о них будет передана в Следственный комитет России, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Морозова рассказала, что вырученные из плена российские солдаты рассказали об изощренных новых видах пыток, которые к ним применяли на Украине, но не смогли сломить их дух, передает РИА «Новости».
По ее словам, информацию о них власти ДНР передадут в Следственный комитет, она «ляжет в одно большое уголовное дело против Украины». Омбудсмен пообещала, что все виновные понесут наказание
Ранее военный Алексей Лукоянов в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных» рассказал, что пленных российских солдат в украинском плену пытали и заставляли петь украинский гимн.
The Guardian: США возобновили депортацию россиян
The Guardian: Администрация Байдена «тихо» возобновила депортации россиян спустя год после приостановки
Администрация президента США Джо Байдена, несмотря на продолжающееся санкционное давление в отношении Москвы, «тихо» возобновила депортации в Россию, пишет The Guardian.
Издание пишет, что год назад процедуру депортации приостановили. Вместе с тем на этой неделе США депортировали россиянина, который ранее запросил убежище, сбежав от мобилизации. Служба иммиграционного и таможенного контроля США сообщила, что депортирует людей в другие страны, в том числе в Россию, передает RT c со ссылкой на The Guardian.
По словам адвоката Дженнифер Скарборо, сотрудники иммиграционной службы посчитали недостаточным основанием опасение за свою безопасность для получения убежища. Правозащитница утверждает, что еще двум россиянам, которые попали в США через Мексику, грозит депортация.
Напомним, США приостановили депортацию россиян после начала спецоперации на Украине.
Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Newsweek: Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Банковский кризис, затронувший страны Запада, поможет России в ходе спецоперации на Украине, заявила Кэтрин Фанг в статье для издания Newsweek.
По ее словам, появились опасения того, что у Киева закончатся запасы снарядов и понадобится помощь союзников, но если Европа будет думать о своих финансах, то подход к помощи Украине изменится, передает РИА «Новости».
Фанг отметила, что финансовые проблемы ослабят Европу экономически и ей сложно будет оказывать военную помощь Киеву.
Но при этом в публикации автор пишет, что велика вероятность продолжения поддержки Украины со стороны Запада. Этот вывод сделан на основе позиции западных стран в 2022 году, когда она определялась политическими факторами, а не экономическими.
Ранее рейтинговое агентство Moodys из-за банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.
В США предрекли Зеленскому неприятные решения по границам Украины
Newsweek: Киеву придется решать территориальные споры самостоятельно после выборов в США
В случае победы в США политиков, выступающих против поддержки Украины, Владимиру Зеленскому придется решать территориальные споры с Россией самостоятельно, пишет обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek.
Хаммер сообщил, что СМИ называют возможным кандидатом на президентских выборах США губернатора штата Флорида республиканца Рона Десантиса. Он заявил, что участие США в конфликте на Украине не служит национальным интересам страны. Десантис считает, что Вашингтон должен добиться мирных переговоров Москвы и Киева, передает РИА «Новости».
Хаммер поддерживает заявление Десантиса, и считает, что вопрос сохранения Киевом «квадратных футов спорной территории» не должен волновать США, учитывая, что русскоязычные регионы на востоке Украины сами хотят быть частью России.
По словам автора, государственные границы Украины после распада Советского Союза проведены произвольно, а Крым всегда находился под контролем России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в элите США созрел раскол по отношению к Украине.
Президент Чехии: У Киева есть только одна попытка на крупное контрнаступление
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ВСУ только единожды смогут предпринять попытку провести контрнаступление, выразил мнение польской газете Rzeczpospolita президент Чехии Петр Павел.
По его словам, в случае провала попытки проведения крупного контрнаступления Киеву будет невероятно трудно найти средства на следующее наступление, передает РИА «Новости».
Павел заметил, что такая возможность может быть использована только в этом году, так как позднее Киеву будет сложно получить помощь из-за «истощения от войны». Причем президент Чехии подчеркнул, что истощение вызвано не столько нехваткой ресурсов, сколько усталостью коллективного Запада от необходимости помогать Украине.
Кроме того, президент Чехии добавил, что Соединенные Штаты могут потерять интерес к спонсированию Украины в 2024 году, а после отказа США спонсировать ВСУ последует отказ других стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Соловьев показал видео с пробитым американским бронеавтомобилем в зоне СВО
Соловьев показал видео с пробитым насквозь американским бронеавтомобилем в зоне СВО
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео с пробитым насквозь российскими военными американским бронеавтомобилем Humvee.
Соловьев в комментарии к видео в своем Telegram-канале пишет, что «хваленный американский бронеавтомобиль Humvee пробило насквозь». Выдвинуты предположения, что в бронетехнику попал осколок от артиллерийского снаряда, или автомобиль могли пробить выстрелом из стрелкового оружия.
Ранее в сети появилось видео передвижения колонны современной бронетехники НАТО.
Между тем, Минобороны показало кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО.
Появилось видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
Военкоры показали видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
В Сети появились кадры передвижения колонны современной американской и британской бронированной техники, ранее не поставлявшейся Украине.
Видео с натовской бронетехникой публикует Telegram-канал «Русская весна». Отмечается, что в колонне замечены колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, а также британские Wolfhound и Husky TSV и Humvee третьего поколения (HMMWV M1152), которые раньше не поставлялись Киеву.
Где именно снято видео и куда направляется колонна бронемашин, неизвестно. Украинские СМИ также не сообщают, предназначена ли эта бронетехника подразделениям в Артемовске, отмечают военкоры.
Напомним, Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее.
Ранее в Сети появилось видео того, как российская ствольная артиллерия наносит удары по окопам вооруженных сил Украины и уничтожает колесную технику на Угледарском направлении.
Появилось видео боев за южные кварталы Артемовска
Российские пулеметчики блокируют перемещение групп украинских военнослужащих на юге Артемовска в ДНР, свидетельствуют кадры видео.
На видеозаписи, опубликованной РИА «Новости», показан момент стрелкового боя за южные кварталы Артемовска.
Пулеметчик «Вагнера» уничтожил одного из группы украинских бойцов во время перебежки в соседнее здание.
Ранее российские военные в боях за Артемовск использовали модернизированные танки Т-80.
Стало известно о прибывших под Кременную обучавшихся в НАТО украинских военных
Марочко: К украинским десантникам под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение
К украинским десантникам на Сватовско-Кременском участке линии боевого соприкосновения прибывает обучавшееся в НАТО пополнение, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в аэромобильную 81-ю бригаду вооруженных формирований Украины, некомплект людей в которой составляет порядка 40%, прибывает пополнение, прошедшее обучение в странах НАТО, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что большая часть рекрутов имеет боевой опыт и участвовала в карательных операциях в Донбассе с 2014 года.
Эксперт добавил, что укомплектованием бригады может заниматься бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский, которому поставлена задача создать боеспособные штурмовые подразделения.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Киев перебросил за последние дни в подконтрольную ему часть Запорожской области порядка 3,5 тыс. солдат, прошедших подготовку в Британии.