В ДНР сообщили о контроле российскими силами до 70% территории Артемовска

Советник врио главы ДНР Гагин: Российские силы контролируют до 70% территории Артемовска

Российские силы держат под контролем до 70% территории города Артемовска (Бахмут), заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-24».

Он уточнил, что российские силы сейчас контролируют порядка 60%, может быть даже более – до 70% самого города, передает ТАСС.

По словам Гагина, ВСУ сосредоточили в расположенном в 11 км к западу от Артемовска городе Часовом Яре «достаточно серьезную группировку», подразделения которой пытались прорваться в Артемовск, но эта попытка была отбита.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы закрепились в зданиях завода «Востокмаш» и сейчас продвигаются вглубь промзоны в Артемовске.