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Пушилин: Силы России продвигаются вглубь промзоны Артемовска
Глава ДНР Пушилин: Силы России продвигаются вглубь промзоны Артемовска
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Российские силы закрепились в зданиях завода «Востокмаш» и сейчас продвигаются вглубь промзоны в Артемовске (украинское название – Бахмут), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
Также он добавил, что пресечены попытки вывода нескольких взводов вооруженных сил Украины (ВСУ) из города, ситуация планомерно продвигается к полному освобождению Артемовска, передает ТАСС.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.
Минобороны показало первые кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
Минобороны опубликовало кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
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Разведывательная группа ВДВ обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с помощью беспилотной авиации, по нему был нанесен огневой удар при помощи многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», сообщили в Министерстве обороны.
Минобороны опубликовало в Telegram-канале кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО. После того, как разведгруппа выявила опорный пункт ВСУ, для его захвата выдвинулся штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ».
Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ, десантники огнем из 30-мм автоматической пушки подавили огневые точки украинских формирований. На видео также показано, как из бронеавтомобиля десантируется отряд пехоты и продолжает вести огонь по противнику.
«Тайфун-ВДВ» оснащен двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час, запас хода – 1,2 тыс. километров.
«Тайфуны» для ВДВ вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой – орудие способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.
Медведев отреагировал на ситуацию с американским беспилотником в Черном море
Медведев призвал не церемониться с американцами после ситуации с беспилотником в Черном море
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Американцы «вконец оборзели» и церемониться с ними не надо, хотя контакты военных нужны, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале отметил, что международных документов, которые бы регулировали ситуации, подобные с американским беспилотником в Черном море, нет. Он подчеркнул, что Воздушный кодекс оперирует терминами «запретные зоны» и «зоны с ограничениями», которые может устанавливать правительство.
Эти правила, по словам Медведева, должны соблюдать беспилотники, особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства.
«Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия», – заключил Медведев (авторская орфография сохранена – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
Как сообщили в четверг севастопольские СМИ, MQ-9 Reaper уже якобы найден в 60 км от города на глубине около 900 м, в районе падения аппарата дежурят силы ВМФ России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, разрешит ли Турция отправить США боевые корабли к берегам Крыма для якобы поиска беспилотника.
США выступили против прекращения огня на Украине
Власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон испытывает обеспокоенность односторонними предложениями Пекина, отражающими лишь точку зрения России, передает ТАСС слова представителя Белого дома.
«Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН», – сказал Кирби.
Он добавил, что 12 пунктов Китая по решению кризиса на Украине звучат «достаточно резонно», но по сути «ратифицируют завоевания России».
Напомним, 24 февраля МИД Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса.
ВСУ оборудовали ложные позиции на Сватовско-Кременском направлении
Российские разведчики в ЛНР обнаружили ложные позиции ВСУ на Сватовско-Кременском направлении
Российские разведчики обнаружили оборудованные ложные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовско-Кременском участке фронта, там установлены макеты бронетехники и артиллерии, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам Марочко, ВСУ решили обмануть российских военных и оборудовали ложные позиции, проводят инженерные мероприятия по их маскировке, а также устанавливают там макеты бронетехники и артиллерии, передает ТАСС.
Кроме того, украинские войска установили металлические уголковые отражатели для имитации и скрытия от наземной радиолокационной разведки мест сосредоточения.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР реактивными снарядами для постановки мин.
Politico: Китай поставил России карабины и детали для дронов
Politico: Китай поставил России оружие и детали для беспилотников
Китайские компании поставили в прошлом году около 1 тыс. карабинов, детали для беспилотников и экипировку, включая бронежилеты, сообщила газета Politico со ссылкой на торговые данные.
Как отмечает Politico, в июне прошлого года один из крупнейших подрядчиков Минобороны Китая China North Industries Group Corporation Limited поставил российской компании «Техкрим», которая сотрудничает с российской армией и правительством, карабины CQ-A, созданные по образцу M16. Отмечается, что они были представлены как «гражданские охотничьи ружья», пишет «Коммерсант». Эти карабины находятся на вооружении Филиппин, Южного Судана и Парагвая и военизированной полиции Китая, отмечает Politico.
Кроме того, через Турцию и ОАЭ в Россию были доставлены 12 партий комплектующих для беспилотников и более 12 тыс. бронежилетов.
Издание со ссылкой на таможенные данные указывает, что из Китая в Россию поставляют товары двойного назначения, которые ранее не были учтены. При этом неизвестно используется ли закупленное в Китае оборудование в конфликте на Украине.
Как пишет Politico, есть свидетельства о применении Россией китайских дронов в СВО, отмечается, что в ноябре и декабре 2022 года Китай поставил российской компании камеры и аккумуляторы для дронов.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО.
Напомним, Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.
Шойгу представил к госнаградам предотвративших нарушение границы американским беспилотником MQ-9 летчиков Су-27
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Министр обороны Сергей Шойгу представил к награждению летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, сообщили в Минобороны.
Шойгу представил к госнаградам летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотником MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Границы района, установленного в целях проведения специальной военной операции, были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства.
Ранее CNN сообщил, что Россия подняла часть обломков беспилотника США со дна Черного моря.
Напомним, Европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было. ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника в направлении границы России, после чего в воздух были подняты истребители, он летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, отметили в Минобороны.
Российская артиллерия потопила баржу с украинскими десантниками на Каховском водохранилище
Врио главы Херсонской области Сальдо: Российские артиллеристы потопили баржу с десантом ВСУ
Российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левобережье Днепра, противник потерял десятки человек, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Как сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек. Он напомнил, что попытки переправы небольших групп на одной или нескольких лодках через Днепр происходят регулярно.
По его словам, случай на Каховском водохранилище по числу потерь еще более провальный и безуспешный, чем обычно.
Ранее Сальдо заявил, что вооруженные силы Украины не располагают достаточным количеством ресурсов для полномасштабного наступления на левобережье Днепра в Херсонской области.
Путин поручил обеспечить участников СВО двухнедельным отпуском раз в полгода
Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить участникам специальной военной операции (СВО) отпуск не менее 14 дней раз в полгода.
Поручение дано по итогам реализации послания президента Федеральному собранию, передает ТАСС.
Из документа следует, что работники Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО, МВД должны быть обеспечены отпуском продолжительностью не менее 14 суток и не реже одного раза в полгода, если они участвуют в специальной военной операции.
Отмечается, что поручение должно быть выполнено к 15 апреля 2023 года.
Ранее рабочая группа по вопросам СВО рассказала о своей программе организации отпусков участников спецоперации в Костромской области.
Российские морпехи ворвались в окопы боевиков ВСУ
Российские морпехи ворвались в окопы и ликвидировали боевиков ВСУ
Морпехи Тихоокеанского флота проникли в окопы бойцов ВСУ под Угледаром, опубликованы видеокадры последствий штурма.
В Telegram-канале «Русская весна» отмечается, что ликвидация противника была снята сразу же после штурма опорного пункта в лесополосе под Угледаром.
В сообщении уточняется, что российские морпехи продолжают успешно штурмовать позиции противника на Южно-Донецком направлении.
ВС России нашли метод борьбы с бесшумными минометами ВСУ
Представитель ЛНР Марочко: Российские военные нашли способ противостоять польским бесшумным минометам
Российские военные нашли методы воздействия на украинские подразделения, использующие бесшумные минометы на Купянском направлении, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил, что на Купянском направлении активизировались небольшие группы ВСУ, которые постоянно перемещаются и ведут огонь из бесшумных минометов польского производства, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что российские военные нашли способ им противостять и уничтожили одну из таких групп.
Ранее Марочко заявил, что украинские силовики минируют Купянское направление зарядами производства США, Германии и Франции, а также боеприпасами без маркировки.
В Совфеде осудили заявление Вашингтона против прекращения огня на Украине
Сенатор Климов назвал циничным ответ Вашингтона о невозможности прекращения огня на Украине
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США выступили против прекращения огня на Украине, цинично прикрывшись Уставом ООН, который они извратили. Вашингтону нужен кровавый конфликт для продления их глобального доминирования, заявил сенатор Алексей Климов.
Климов отметил в своем Telegram-канале, что по решению Вашингтона именно Зеленский издал в 2022 году указ, запрещающий украинской стороне переговоры с Москвой. Сенатор назвал циничным ответ от США о невозможности прекращения огня, по их мнению, это повлечет за собой еще одно нарушение Устава ООН.
Климов напомнил первые слова «извращаемого США основополагающего документа международного права»: «Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны… объединить наши силы для поддержания международного мира и безопасности…»
«Впрочем, заокеанской империи лжи факты не нужны, а чужая кровь (в данном случае европейская) необходима лишь для продления глобального доминирования», – отметил сенатор.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. По его словам, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.
Мобилизованные артиллеристы спасли два взвода пехоты ВС России
Мобилизованные артиллеристы огнем из орудий «Гиацинт-Б» спасли два взвода пехоты ВС России
Мобилизованные артиллеристы в ходе СВО спасли два взвода пехотинцев, прикрыв их огнем из 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б», сообщает Минобороны.
Как рассказал заряжающий орудия «Гиацинт-Б» Западного военного округа с позывным «Черемуха», работа проводилась по живой силе и укреплениям ВСУ. Весь расчет состоит из мобилизованных, все выучились, сражаются. Поддержали артиллерийским огнем российских военных на прошлой позиции, передает РИА «Новости».
В Telegram-канале военного ведомства опубликовано видео работы «Гиацинта-Б».
Он добавил, что расчеты орудий работают в тесной координации с дивизионной разведкой.
«Разведка работает: видит либо вживую, либо с коптера, с «птички». После того, как пришли подтвержденные цели, мы уничтожили танк, два минометных расчета и около 15 человек», – объяснил «Черемуха».
По его словам, у мобилизованных артиллеристов боевое настроение, ребята готовы наступать.
Накануне авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 в ЛНР.
Американский полковник рассказал о подготовке ВСУ для удара по России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США восемь лет готовили ВСУ для ударов по России
Вашингтон восемь лет готовил украинскую армию к нанесению ударов по России, которую ошибочно считал «хорошо вооруженной бензоколонкой» и не задумывался о последствиях, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Американский военный признался, что было принято решение построить ВСУ для нанесения удара по России, для чего было потрачено восемь лет. При этом в США не задумывались о последствиях, передает Ura.ru.
Макгрегор отметил, что США ошибочно считали Россию «хорошо вооруженной бензоколонкой», но оказалось с точностью до наоборот. Москва оказалась сильным противником с передовыми системами противовоздушной обороны, и времена безнаказанных полетов американских ВВС закончились.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у США остается все меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим.
ВСУ развернули под Артемовском мобильный крематорий
Марочко: ВСУ развернули в лесу под Артемовском мобильный крематорий
Киев развернул мобильный крематорий в лесу в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска (украинское название – Бахмут) на удалении от основных дорог в ДНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил, что в населенном пункте Миньковка северо-западнее Артемовска замечена работа мобильного крематория, который развернули на удалении от дорог в лесу, передает РИА «Новости».
По его словам, тела подвозят туда как на грузовом транспорте, так и на пикапах.
Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.
Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что семьям, родным, близким и сослуживцам военнослужащих ВСУ не сообщают о потерях, их записывают без вести пропавшими, чтобы не платить компенсации за погибших.
Власти Словакии одобрили передачу самолетов МиГ-29 Украине
Кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 и систем ПВО Украине
Правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 и систем ПВО Kup Украине, сообщил и. о. премьера страны Эдуард Хегер.
Глава кабмина страны заявил, что правительство Словакии единодушно решило одобрить международное соглашение о дарении МиГ-29 и систем ПВО Kup Украине, передает РИА «Новости».
Он отметил, что с таким решением ознакомлены и согласны президент Словакии и спикер парламента.
Ранее словацкие СМИ сообщали о том, что в республике 11 истребителей МиГ-29.
Напомним, Польша также пообещала Украине истребители МиГ-29 от нескольких стран.